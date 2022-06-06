У Росії погрожують перекинути війська ОДКБ на окуповані території України

Росія розглядає варіант відправки військ країн ОДКБ на захоплені окупантами українські території / Колаж Кремль, odkb-csto.org

Глава комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов зробив заяву, згідно з якою підконтрольна Москві організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) може ввести війська на захоплені російськими окупантами території України. При цьому Росія, мовляв, виступить проти можливості розміщення миротворчого контингенту НАТО у цих районах.

Як повідомляє Інтерфакс, він розповів про те, що так звані "миротворці ОДКБ", мовляв, можуть знадобитися Росії на територіях України, які були захоплені окупантами.

читайте такожЖодного слова про підтримку війни Росії проти України і співпрацю з НАТО: в ОДКБ випустили заяву"Не можна виключати, що будуть затребувані миротворці з країн ОДКБ і на звільнених територіях України, Донецької та Луганської народних республік", - каже Картаполов.

Також він додав, що країна-агресор нібито навряд чи підтримає ініціативи, спрямовані на розміщення на захоплених територіях України миротворчого контингенту країн НАТО.

"Ми навряд чи погодимося з тим, що якісь країни НАТО спробують під виглядом миротворців туди залізти", - підкреслив Андрій Картаполов.

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Організація ОДКБ та війна Росії проти України

Генеральний секретар Організації договору про колективну безпеку Станіслав Зась 19 лютого заявляв, що ОДКБ могла б відправити свої війська на Донбас, у якості, мовляв, "миротворців". Втім, він назвав такий сценарій "гіпотетичним". Подібний розвиток подій, за його ж словами, може відбутися тільки зі схвалення України і ООН.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов 4 березня заявляв, що Путін має намір втягнути у війну проти України держави ОДКБ. Дані були отримані розвідкою. Київ вважає такий варіант неприпустимим.

16 травня генеральний секретар Організації Станіслав Зась за підсумками саміту Організації договору про колективну безпеку у Москві сказав, що ОДКБ не збирається воювати проти України. Це питання під час зустрічі представників країн в російській столиці не обговорювалося.

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