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Росія змінює траєкторію війни в Україні: Білий дім занепокоєний останніми подіями

Юлія Закрепа
15 травня 2024, 15:06
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Західні чиновники не дають прогнозів щодо того, де можуть стояти лінії бойових дій навіть через кілька місяців.
Росія змінює траєкторію війни в Україні: Білий дім занепокоєний останніми подіями
У США стурбовані ситуацією на фронті / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, ОПУ

В адміністрації президента США Джо Байдена стурбовані ситуацією на фронті та просуванням росіянами. Після кількох місяців повільного просування Росії на землі та технологічних стрибків у протидії наданій США зброї російський диктатор Путін набирає достатньо імпульсу, щоб змінити траєкторію війни.

У виданні The New York Times повідомили, що останніми днями російські окупаційні війська розпочали новий наступ поблизу другого за величиною міста країни, Харкова, змусивши Україну відволікти свої війська для захисту території, яку вона відбила від російських військ під час приголомшливої ​​перемоги восени 2022 року.

"Артилерія та безпілотники, надані Сполученими Штатами та НАТО, були виведені з ладу російськими засобами радіоелектронної боротьби, які прийшли на поле бою із запізненням, але виявилися напрочуд ефективними. І місячні дебати у Вашингтоні про те, чи надсилати Україні пакет зброї та боєприпасів на суму 61 ​​мільярд доларів, створили можливість, якою Росія явно скористалася, хоча Конгрес зрештою ухвалив закон", - йдеться у матеріалі видання.

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В інтерв’ю американські офіційні особи висловлюють упевненість, що багато з цих російських здобутків можна скасувати, коли "повністю відкриється потік нової зброї", швидше за все, десь у липні, і президент України Володимир Зеленський знайде способи вивести на фронт більше молодших військ.

Західні аналітики не дають прогнозів щодо того, де можуть стояти лінії бойових дій навіть через кілька місяців. Деякі з помічників президента Байдена стурбовані тим, що в той момент, коли Росія замінює зброю, знищену за перші 27 місяців війни, диктатор Путін може відновити наступ.

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

Ситуація на Харківщині: що відомо

Нагадаємо, що російські окупанти намагаються просуватися у Харківській області. Сили нерівні, тому українським захисникам довелося відступити на Харківщині. Бої тривають і українські бійці роблять все, щоб завадити окупантам закріпитися. ЗСУ контратакують та знищують росіян артилерією і безпілотниками.

У поліції розповіли про ситуацію у Вовчанську та заявили, що ворог займає позиції на вулицях міста. За словами поліцейського Дениса Ярославського, поліція перебуває в місті й допомагає місцевим жителям. Ситуація дуже складна.

РФ зазнала великих втрат під час наступу на Харківщині. Окупанти від початку поточної доби не проводять активних дій на Харківському напрямку - вони намагаються закріпитися на зайнятих рубежах і перегруповуються. Українські підрозділи за допомогою засобів розвідки виявляють окремі групи російських окупантів.

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