Росія змінює траєкторію війни в Україні: Білий дім занепокоєний останніми подіями

В адміністрації президента США Джо Байдена стурбовані ситуацією на фронті та просуванням росіянами. Після кількох місяців повільного просування Росії на землі та технологічних стрибків у протидії наданій США зброї російський диктатор Путін набирає достатньо імпульсу, щоб змінити траєкторію війни.

У виданні The New York Times повідомили, що останніми днями російські окупаційні війська розпочали новий наступ поблизу другого за величиною міста країни, Харкова, змусивши Україну відволікти свої війська для захисту території, яку вона відбила від російських військ під час приголомшливої ​​перемоги восени 2022 року.

В інтерв’ю американські офіційні особи висловлюють упевненість, що багато з цих російських здобутків можна скасувати, коли "повністю відкриється потік нової зброї", швидше за все, десь у липні, і президент України Володимир Зеленський знайде способи вивести на фронт більше молодших військ.

Західні аналітики не дають прогнозів щодо того, де можуть стояти лінії бойових дій навіть через кілька місяців. Деякі з помічників президента Байдена стурбовані тим, що в той момент, коли Росія замінює зброю, знищену за перші 27 місяців війни, диктатор Путін може відновити наступ.

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.