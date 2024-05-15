ЗСУ відступили на Харківщині: у Генштабі розказали подробиці

Українські військові були вимушені відступити в районах Лук'янців та Вовчанська.

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Українські військові відступили на інші позиції в Харківській області / Колаж: Главред, фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, ОК "Захід"

Російські окупанти намагаються просуватися у Харківській області. Сили нерівні, тому українським захисникам довелося відійти на більш вигідні позиції. Про це заявили у Генштаб ЗСУ.

Українські військові відійшли в районах Лук'янців та Вовчанська.

"Внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника, для збереження життя наших військовослужбовців та уникнення втрат, підрозділи здійснили маневр та перемістились на більш вигідні позиції", - йдеться у повідомленні. відео дня

Водночас бої тривають і українські бійці роблять все, щоб завадити окупантам закріпитися на захоплених позиціях. ЗСУ контратакують та знищують росіян артилерією і безпілотниками.

Лише протягом 14 травня українським військовим вдалося відбити 11 атак окупантів на напрямках Глибоке - Липці, Лук’янці - Липці, Борисівка – Нескучне, Шебекіно (РФ) - Вовчанськ. Три бойових зіткнення тривають і досі.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська, намагаючись просунутися на Харківщині, посилили обстріл міста Вовчанськ, яке розташоване біля кордону з Російською Федерацією. Вони перетворюють Вовчанськ на Бахмут, руйнуючи все на своєму шляху. Про це заявив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

Російські війська, ймовірно, найближчими днями збільшать інтенсивність бойових дій на кордоні Сумської та Чернігівської областей, вважає керівник Центру протидії дезінформації при РНБО лейтенант Андрій Коваленко.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко зазначив, що ворог підготував близько 50 тисяч військових для масштабного наступу на Харківщині.

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