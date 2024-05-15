РФ зазнала великих втрат під час наступу на Харківщині: у Генштабі ЗСУ назвали цифри

Окупанти від початку поточної доби не проводять активних дій на Харківському напрямку – вони намагаються закріпитися на зайнятих рубежах і перегруповуються.

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Окупанти зазнали великих втрат під час наступу на Харківщині/ колаж: Главред, фото ілюстративні: міноборони РФ, Полтавська ОВА

Російські окупанти від початку нового наступу в Харківській області зазнали великих втрат серед особового складу та у військовій техніці.

У Генштабі Збройних сил України повідомили, що за минулі кілька днів загарбники втратили 615 осіб вбитими і пораненими та майже сотню одиниць техніки. Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.

"Загалом з початку наступальних дій ворога на Харківському напрямку 10.05.2024 втрати у живій силі російських окупантів становлять 615 вбитими та пораненими, знищено або пошкоджено 98 одиниць озброєння та військової техніки", – йдеться у повідомленні. відео дня

Також у Генштабі розповіли, що від початку поточної доби, 15 травня, окупанти не проводили ніяких активних дій на Харківському напрямку. Загарбники намагаються закріпитися на досягнутих рубежах та здійснюють перегрупування.

Зазначається, що українські підрозділи за допомогою засобів розвідки виявляють окремі групи російських окупантів і місця розгортання їхніх артилерійських засобів. Також захисники України завдають ударів по загарбниках, щоб не допустити накопичення ворогом сил і засобів в північній частині міста Вовчанськ.

"Крім того, наші підрозділи продовжують проведення прочісування міської забудови, під вогневим контролем української артилерії та безпілотних систем місця зосередження живої сили і техніки російських окупантів та можливі місця обладнання ворожих позицій", – зазначили у Генштабі ЗСУ.

Втрати України та Росії у війні Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено. Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні. За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер"). Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

ЗСУ за минулу добу загалом знищили 1510 окупантів/ Главред

Ситуація на фронті у Харківській області – останні новини

Раніше повідомлялося, що ЗСУ відступили на Харківщині – у Генштабі розказали подробиці. Українські військові були вимушені відступити в районах Лук'янців та Вовчанська.

Також в ISW зазначали, що темп наступу РФ сповільнився – окупанти застосували нову тактику на Харківщині. Використання невеликих штурмових груп може сприяти збільшенню втрат живої сили росіян і техніки.

Нагадаємо, у поліції розповіли про ситуацію у Вовчанську. У Вовчанську тривають активні бої, ворог займає позиції на вулицях. Жителів міста закликали евакуюватися.

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