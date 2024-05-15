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У США почали масово виробляти бомби проти ядерних установок - Bloomberg

Юлія Закрепа
15 травня 2024, 09:41
534
Авіабомба може проникати в землю на глибину до 61 метрів та призначена для поразки сильно укріплених підземних військових об'єктів.
У США почали масово виробляти бомби проти ядерних установок - Bloomberg
У США масово виготовляють авіабомби / колаж: Главред, фото: НАТО, Вікіпедія

Військове керівництво Сполучених Штатів Америки повідомили, що відбувається розширення виробництва найбільшої неядерної бомби США - високоточної авіабомби GBU-57.

Як пише видання Bloomberg, військове керівництво США вже розробило проект щодо розширення армійського заводу на південному сході штату Оклахома. Свого піка він має досягнути до осені 2024 року.

Відомо, що на заводі буде вироблятись високоточна авіабомба GBU-57, яка відома під іншою назвою Massive Ordnance Penetrator. Ця бомба здатна перед вибухом проникати в землю на глибину до 61 метрів та призначена для поразки сильно укріплених підземних військових об'єктів.

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За попередніми даними, площа додаткового об'єкта на території армійського заводу становитиме 181 квадратний кілометр. Це дозволить розширити збільшення виробництва до шести-восьми авіабомб на місяць. Наразі продуктивна потужність підприємства - дві бомби.

Зауважимо, GBU-57 було розроблено концерном Boeing ще у 2007 році на замовлення армії США. Вона призначена для ураження підземних укріплень Ірану та КНДР та є найпотужнішим неядерним боєприпасом у арсеналі США.

Що відомо про авіабомби GBU-57?

GBU-57 - керована протибункерна авіаційна бомба. GBU-57 створена для знищення цілей, які розташовані глибоко під землею. Виготовляється в США авіабудівним концерном Boeing. Цей вид бомб є найбільшим неядерним боєприпасом на озброєнні Сполучених штатів Америки. При вазі 13,6 тонн вона здатна "заритися" на 60 метрів під землю і на 16 метрів у бетон перед тим, як здетонувати, передає Вікіпедія.

Нагадаємо, що у США анонсували новий пакет військової допомоги Україні. Джейк Салліван заявив, що США роблять усе можливе, щоб західна зброя опинилася на полі бою в Україні якомога швидше. Проте частина зброї з ще не анонсованого траншу вже передана ЗСУ на передову.

У США зробили важливу заяву щодо військової допомоги Україні. В Білому домі повідомили, що Пентагон працює в швидкому темпі для пришвидшення поставок зброї до України згідно з прийнятими пакетами допомоги.

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