Батьки дівчини благають повернути її додому: ХАМАС вперше оприлюднив відео із заручницею

21-річна Міа Шем - громадянка Ізраїлю та Франції. Бойовики взяли її в полон на музичному фестивалі Nature Party.

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Міа Шем знаходиться в заручниках у бойовиків ХАМАС / Колаж: Главред, фото: скріншот

Увечері в понеділок, 16 жовтня, ХАМАС оприлюднив відео молодої ізраїльтянки французького походження, яку бойовики утримують в якості заручниці в секторі Гази. Це перше відео ХАМАС із заручниками.

Поранена дівчина каже, що вона - 21-річна Міа Шем, громадянка Ізраїлю та Франції. Бойовики взяли її в полон на музичному фестивалі Nature Party. За її словами, вона була поранена в руку і перенесла операцію в лікарні в Секторі Гази.

"Про мене піклуються, дають ліки, все добре. Я лише прошу, щоб мене якомога швидше відвезли додому до батьків, до братів і сестер. Виведіть мене звідси якомога швидше. Будь ласка", - каже заручниця.

відео дня

Сім'я Мії Шем, як повідомляє Нaaretz, підтвердила, що на кадрах саме вона. Де і коли було знято відео - невідомо.

Дивіться відео - Бойовики опублікували перше відео заручницею:

Міа Шем була поранена в руку і перенесла операцію / скріншот

ЦАХАЛ також підтвердив, що Міа перебуває в полоні. Армія оборони Ізраїлю заявила, що повідомила сім'ю Шем про її викрадення минулого тижня і зараз підтримує з ними зв'язок.

Мати Міа Шем розповіла CNN, що її дочка - "серце сім'ї".

"Ми благаємо світ повернути мою дитину додому", - додала Керен Шарф Шем.

Міа Шем просить, щоб її повернули додому / скріншот

Ізраїльська влада заявила, що, на їхню думку, в Газі утримують 199 осіб. За словами представника ХАМАС, в заручниках у бойовиків знаходяться щонайменше від 200 до 250 полонених.

Крім того, вони заявили, що використовують "всі розвідувальні та оперативні засоби для повернення викрадених" і що "ХАМАС намагається представити себе як гуманітарну організацію, одночасно діючи як огидна терористична організація, відповідальна за вбивства і викрадення немовлят, жінок, дітей і людей похилого віку".

Представник "Бригад Аль-Касам", гілки бойовиків ХАМАС, раніше заявив, що група "віддана "захисту заручників і що заручники з іноземним громадянством будуть звільнені, коли "виникне така можливість на місці".

Як повідомляв Главред, президент США Джо Байден заявив, що ХАМАС повинен бути знищений, але Палестинську державу потрібно зберегти.

Нагадаємо, американська армія не буде вступати у війну Ізраїлю і ХАМАС. Однак у Білому домі не виключили, що військові США можуть бути залучені для того, щоб звільнити заручників. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

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