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ХАМАС влаштував Бучу в Ізраїлі: експерт пояснив, причому тут "вагнерівці"

Анна Ярославська
15 жовтня 2023, 01:29
Звірства, які влаштував ХАМАС, можна буде забути лише через сто років, коли зміняться кілька поколінь.
Цві Зільбер
Цві Зільбер / Колаж: Главред, фото: facebook.com/george.zilber, скріншот

Ізраїльський журналіст Цві Зільбер вважає, що дії ХАМАС в Ізраїлі схожі на те, що робили російські окупанти в Україні, а сам прорив бойовиків через кордон схожий на марш Пригожина в РФ.

Як сказав Зільбер в інтерв'ю Главреду, складно оцінювати правдивість інформації про те, що бойовиків ХАМАСу готували "вагнерівці".

"Я не знаю, наскільки вірна ця інформація, але ХАМАСу вдалося дуже примітивними методами відключити всі просунуті технологічні ізраїльські системи спостереження. Абсолютно примітивний безпілотник прилетів, засліпив камери і відключив центр, з якого дозорні моніторили розділову стіну. Якось вони придушили всі датчики, потім кустарними зарядами вибухівки підірвали стіну. Через кілька пробоїн на територію Ізраїлю пішли сотні озброєних терористів і виявилося, що ізраїльських військ там практично немає. Я можу порівняти це з маршем Пригожина, який дійшов до Московської області й нікого не зустрів на своєму шляху", - розповів журналіст.

відео дня

Зільбер додав, що атака сталася в суботу напередодні свята. Багатьох солдатів-строковиків відпустили додому. Але при цьому зовсім-зовсім нікого не було, і ХАМАС захопив десяток військових об'єктів, зокрема командування бригадою.

"Захопили танки, просто витягали цих танкістів, які не знали, що робити. Тому що як стріляти з танка по біжать навколо тебе бойовикам з автоматами? Це теж неможливо. Також вони захопили арсенали зі зброєю, склади з військовою ізраїльською формою та інше. Але це все гаразд, адже вони потрапили в населені пункти і влаштували там справжню різанину", - зазначив журналіст.

Хто такий Цві Зільбер

Цві Зільбер - ізраїльський журналіст, публіцист і радіоведучий. Програмний директор радіостанції "Лучшее радио".

Також він нагадав, що Ізраїль запросив журналістів з міжнародних медіа і показав, як виглядає Кфар-Аза - маленьке єврейське селище на кордоні з Газою, яке було захоплене.

"Є відеозаписи, але я дорожу своєю психікою і не зміг їх подивитися. Але за текстами, які я бачив, там більше 200 тіл, у тому числі 40 дітей, новонароджених і маленьких, з відрізаними головами. Тобто абсолютно нелюдські звірства, свого роду Буча", - додав Зільбер.

За його словами, звірства, які влаштував ХАМАС, можна буде забути лише через сто років, коли зміняться кілька поколінь.

"Судячи з усього, на нас чекає дуже кровопролитна війна. Але у нас достатньо злості, гніву для того, щоб триматися, скільки треба. Тільки б дійсно наш уряд, нарешті, спромігся цю загрозу усунути раз і назавжди, щоб не було більше терористичного анклаву", - зазначив Зільбер.

Дивіться інтерв'ю Цві Зільбера Главреду:

Що відбувається в Ізраїлі

Окремі частини бойовиків ПВК Вагнер готували терористів ХАМАС до нападу на Ізраїль. Бойовий досвід передавався під час навчань у країнах Африки. Як заявили в центрі національного опору при ССО, лише російські терористи мають досвід застосування БПЛА з механізмами скидання.

Тим часом Армія оборони Ізраїлю зайшла на територію Сектора Гази. Військові проводять рейди. Ізраїльські військові хочуть ліквідувати терористів і знайти людей, які були незаконно вивезені з Ізраїлю. Військово-повітряні сили країни продовжили завдавати ударів по об'єктах ХАМАСу.

Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху звернувся із заявою до свого народу і підкреслив, що удари ЦАХАЛ по Сектору Гази - це "лише початок".

Видання The Washington Post з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Палестини в Секторі Гази повідомило, що під час одного з ударів Ізраїлю по Сектору Гази загинули десятки людей, які евакуювалися, і понад 200 отримали поранення.

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Ізраїль ХАМАС Напад ХАМАС на Ізраїль Цві Зільбер
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