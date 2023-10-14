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Скоро піде у наступ: ЦАХАЛ завершує підготовку до атаки на ХАМАС

Ангеліна Підвисоцька
14 жовтня 2023, 21:00 оновлено 14 жовтня, 21:07
Армія оборони Ізраїлю завдає масованих авіаударів по об'єктах ХАМАС у Секторі Гази.
Израиль
Ізраїль завершує підготовку до нападу на ХАМАС / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдає масованих авіаударів по об'єктах ХАМАС у Секторі Гази. Ізраїльські військові готуються до значної наземної операції. Про це повідомляє Times of Israel.

ЦАХАЛ вже майже завершив підготовку до наступу. Ізраїль заявляє, що готовий розширити наступ шляхом "спільної скоординованої атаки з повітря, моря та землі".

"Батальйони і солдати ЦАХАЛ розгорнуті по всій країні і підвищують готовність до наступних етапів війни з акцентом на значну наземну операцію", – йдеться у повідомленні.

відео дня

Ізраїль хоче усунути ХАМАС від військового та політичного контролю над Сектором Гази.

"Ми не можемо повідомляти ворогу про те, що насувається. Ми можемо сказати ХАМАС, що це йому заборонено бути сувереном у Газі. ХАМАС не буде правителем у суверенній Газі після битви", – сказав голова Ради нацбезпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі.

Ситуація в Ізраїлі

13 жовтня стало відомо про те, що армія Ізраїлю увійшла в Сектор Гази. Ізраїльські військові збиралися ліквідувати терористів і звільнити полонених. Солдатам вдалося зібрати докази, які можуть допомогти знайти заручників.

Згодом повідомлялося про те, що Ізраїль оголосив про ліквідацію одного з ватажків ХАМАС. ЦАХАЛ безпілотником ліквідував командира спецназу терористів ХАМАС Алі Кадхі, який керував нападом.

14 жовтня стало відомо про те, що Ізраїль стягнув військову техніку на кордон з Сектором Гази. На кордоні помітили танки, бронетехніку, гаубиці та іншу військову техніку.

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