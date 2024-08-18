РФ спробує відбити Курщину в жовтні 2024-го, ЗСУ можуть втратити позиції – The Times

Операція українських військових на Курщині стала ганьбою для російських окупантів, які втратили на фронті в Україні багато техніки та особового складу.

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РФ спробують відбити Курщину в жовтні 2024-го/ колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, росЗМІ

Україна завдала болючого удару країні-агресорці Росії проведенням операції в Курській області і захопленням частини цього регіону. Для російської армії ця ситуація стала ганьбою.

Проте Росія може спробувати відбити частину Курщини, яка зараз перебуває під контролем ЗСУ. Російські військові можуть здійснити спробу повернути ці території до кінця жовтня цього року. Про це йдеться у матеріалі The Times.

У виданні відзначили успішність операції Сил оборони України у Курській області. Проте надалі журналісти очікують на хід країни-агресорки Росії у відповідь і на те, що російські військові можуть зібратися для здійснення контрнаступу в цьому регіоні.

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"Передбачається, що Росія контратакує під Курськом до настання зими наприкінці жовтня. Західні аналітики сходяться на думці, що українці не захочуть намагатися утримати всі позиції, які вони захопили", – йдеться у матеріалі.

Але як би не закінчилася операція українських військових у Курській області, вона вже стала тріумфом для України і ганьбою для російських військових, які вже втратили 15 тисяч одиниць бронетехніки і 6 тисяч танків та були змушені розгорнути старі танки Т-54 – 70-річну модель, списану понад 40 років тому, зазначили у виданні.

Що таке The Times? The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

Операція в Курській області – останні новини

Раніше у Foreign Policy спрогнозували, що операція в Курській області триватиме до 2025 року. Наступ на Курську область може бути частиною ширшої стратегії, яка передбачає створення основи для операцій в інших регіонах, заявив аналітик Джон Дені.

Також раніше повідомлялося, що ЗСУ готують пастку для військ РФ на Курщині – 2,5 тисячі російських солдатів потраплять в котел. Тисячі російських військових можуть опинитись в оперативному оточенні в Курській області за умови підриву мостів через річку Сейм, вказує експерт.

В ISW зазначили, що маневром на Курщині українські військові компенсували перевагу РФ. Тривала позиційна війна може лише посилити нестачу ресурсів в України, а затяжна війна збільшить витрати для нашої держави та її партнерів.

Нагадаємо, авіація ЗСУ підірвала другий важливий міст на Курщині. Російські Telegram-канали писали, що знищено міст у селі Зване. Через нього йшло постачання російських частин на Курському напрямку.

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