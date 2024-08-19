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"Це дійсно шокувало Путіна": операція на Курщині може змінити хід війни – сенатор США

Альона Вороніна
19 серпня 2024, 07:34оновлено 19 серпня, 08:52
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Перед тим, як Україна почала операцію в Курській області, війна значною мірою перебувала в глухому куті.
Украинские военные, Курськая область, сенатор Марк Келли
Операція на Курщині може змінити хід війни, вважає сенатор Марк Келли / колаж: Главред, фото: 128 окрема гірсько-штурмова бригада, росЗМІ, kelly.senate.gov

Рішення України протистояти країні-агресорці РФ шляхом нападу на саму Росію може змінити хід цієї війни. Про це заявив американський сенатор-демократ Марк Келлі на програмі "Обличчям до нації" на телеканалі CBS, повідомляє Politico.

"130 000 росіян були змушені покинути свої домівки, і на даному етапі цього конфлікту, я думаю, що українці зробили щось непередбачуване, що може дійсно змінити хід розвитку цього конфлікту", – зазначив він.

Келлі нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року були побоювання, що у разі поширення Україною і її союзниками війни на російську територію може спалахнути регіональний або глобальний конфлікт. Проте перед тим, як Україна почала операцію в Курській області, війна значною мірою перебувала в глухому куті.

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Також Келлі у відповідь на відповідне запитання ведучої висловився, що він не проти застосування американської зброї на російській землі.

"На даний момент я не проти. На українців незаконно напав Володимир Путін... Він навмисно вбиває жінок, дітей, людей похилого віку. Це було незаконне вторгнення. Це вторгнення, і просто давайте поки що охарактеризуємо його саме так. Я не думаю, що українці хочуть навмисно утримувати російську територію протягом тривалого періоду часу, але це дійсно шокувало Путіна", – зазначив американський сенатор.

Що таке Politico?

Politico — американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія, охоплює теми політики й урядування в Сполучених Штатах Америки і на міжнародному рівні. Контент поширюється через телебачення, Інтернет, газету The Politico та радіо, пише Вікіпедія.

Операція в Курській області – останні новини

Раніше у The Times зазначали, що РФ спробує відбити Курщину в жовтні 2024-го, ЗСУ можуть втратити позиції. Операція українських військових на Курщині стала ганьбою для російських окупантів, які втратили на фронті в Україні багато техніки та особового складу.

Також раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили важливі мости РФ у Курській області. Руйнування першого мосту через річку Сейм біля міста Глушково перешкоджатиме постачанню російських військ.

У Сумській МВА зазначили, що ЗСУ готують нові операції на Курщині. Сили оборони України протягом одного дня операції на території Курської області беруть в полону 100-150 полонених, зазначив очільник Сумської МВА.

Нагадаємо, ЗСУ просунулися в Курській області й увійшли у кілька населених пунктів. Захисники України рухаються вперед під час операції на Курщині, їм вдалося увійти до кількох населених пунктів.

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