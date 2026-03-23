Росія зупинила експорт нафти через порти в Балтійському морі після атаки дронів – ЗМІ

Йдеться про ключові експортні хаби — "Приморськ" та "Усть-Луга".

Коротко:

У порту "Приморськ" після удару дронів спалахнула пожежа

Чи було пошкоджено порт в "Усть-Лузі" - поки невідомо

Росія тимчасово зупинила перевалку нафти та нафтопродуктів через порти в Балтійському морі після атаки безпілотників. Про це повідомляє Reuters зпосиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

Йдеться про ключові експортні хаби — "Приморськ" і "Усть-Луга", де було призупинено відвантаження сирої нафти та нафтопродуктів.

За даними джерел, у порту "Приморськ" після удару дронів спалахнула пожежа. Водночас інформація про можливі пошкодження інфраструктури в "Усть-Лузі" поки що не підтверджена.

Експерти зазначають, що зупинка роботи цих портів може посилити напруженість на світовому нафтовому ринку. Ситуація ускладнюється й іншими факторами, зокрема обмеженнями поставок через Ормузьку протоку.

"Приморськ" є одним з головних експортних терміналів Росії і здатний відвантажувати понад 1 млн барелів нафти на добу. Через нього постачається нафта марки Urals, а також значні обсяги дизельного палива.

У свою чергу, порт "Усть-Луга" щодня обробляє близько 700 тисяч барелів нафти та нафтопродуктів.

За інформацією джерел, у 2025 році через "Усть-Лугу" було експортовано близько 32,9 млн тонн нафтопродуктів, тоді як через Приморськ — близько 16,8 млн тонн.

Атака безпілотників сталася в ніч на 23 березня. За словами губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка, в результаті удару в Приморську загорівся резервуар з паливом.

Про джерело: Reuters Reuters — британське інформаційне агентство та постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним з найбільших у світі міжнародних інформаційних агентств.

