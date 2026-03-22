ЗСУ "підсмажили" купу окупантів: подробиці від Генштабу

Ангеліна Підвисоцька
22 березня 2026, 18:28
Сили оборони України знищили ворожі ЗРК "Бук" та зосередження живої сили.
удар по РФ
ЗСУ вдарили по РФ / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Що відомо:

  • У РФ прогриміли вибухи
  • Сили оборони вдарили по ЗРК "Бук"

Сили оборони України вдарили по важливих об'єктах російських окупантів. Внаслідок атаки були уражені ЗРК "Бук" та зосередження живої сили. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Удари були завдані по окупантах на тимчасово окупованій території та на території РФ. Це допоможе знизити наступальний потенціал ворога.

21 березня Сили оборони знищили зенітний ракетний комплекс "Бук-М1" у районі населеного пункту Пєрвоє мая у Брянській області РФ. Це було пряме влучання в ціль. Також був знищений ще один "Бук-М2" у районі Старопетриківки на окупованій території Запорізької області.

Разом з тим, українські захисники вдарили по:

  • логістичному хабу та району зосередження окупантів поблизу Великої Новосілки (Донецька область);
  • командно–спостережному пункту в околицях Успенівки;
  • пункту управління БпЛА неподалік Рівнопілля;
  • зосередженню живої сили поблизу Бердянська і Гуляйполя (Запорізька область);
  • командно–спостережному пункту біля Смородіно (Бєлгородська область РФ).

"Втрати ворога уточнюються. Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - йдеться у повідомленні.

Як писав Главред, у ніч на 17 березня в Краснодарській області Росії прогриміла серія вибухів. Регіон масово атакували дрони. Основною метою атаки безпілотників став місцевий нафтопереробний завод.

15 березня в Краснодарському краї РФ прогриміли потужні вибухи. Регіон зазнав атаки ударних дронів. Після вибухів загорілася нафтобаза Тихорецького нафтового вузла.

В ніч на 14 березня територію Росії атакували десятки безпілотників. В результаті нальотів зафіксовано пожежі на Афіпському НПЗ і в порту в Краснодарському краї РФ.

В ніч на 12 березня в Краснодарському краї РФ прогриміло понад 25 вибухів у районах Анапи, Вітязево, Краснодара та Сіверського. Під час удару постраждала перевалочна нафтобаза Тихорецька, де загорілися резервуари з паливом.

Генеральний штаб Збройних сил України

Генштаб ЗСУ - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні вторгнення Росії Генштаб ЗСУ Удари вглиб РФ
