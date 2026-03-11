Вибухи та пожежі в Тольятті та Маріуполі: що потрапило під удар дронів

Коротко:
- У Тольятті, ймовірно, було атаковано хімічний завод КуйбишевАзот
- Про вибухи також повідомляли мешканці міст Сизрань і Сочі
- В окупованому Маріуполі зафіксовано пожежу і подальшу детонацію
В ніч на 11 березня в ряді міст Росії, а також у тимчасово окупованому Маріуполі прогриміли вибухи і спалахнули пожежі. Місцеві жителі скаржилися на атаку дронів і роботу ППО.
У Тольятті Самарської області РФ, ймовірно, було атаковано ПАТ КуйбишевАзот. Це підприємство входить до числа найбільших виробників азотних добрив у Росії.
Підтверджень цієї інформації поки немає.
Як пише російський Telegram-канал Astra, вранці 11 березня жителі Тольятті повідомили про велику кількість вибухів і пожежу на хімічному заводі. Фото очевидців, опубліковане українським каналом Exilenova+, знято з вулиці Горького.
"У кадрі з великою ймовірністю горить завод КуйбишевАзот, вважає аналітик ASTRA. При цьому поруч знаходиться ще одне підприємство — Тольяттикаучук", — йдеться в повідомленні.
КуйбишевАзот — це підприємство хімічної промисловості в місті Тольятті, Самарської області. Засноване в 1966 році. Основною продукцією заводу є капролактам, поліамід-6, технічна нитка, аміачна селітра, карбамід, сульфат амонію, аміак, слабка азотна кислота.
Також про вибухи минулої ночі повідомляли жителі Сизрані Самарської області.
Також голосно було в Сочі. Там місцеві жителі повідомили про вибухи і сирену. Місцевий аеропорт закритий. Мер міста повідомив про роботу ППО.
Мешканці тимчасово окупованого Маріуполя також повідомили про вибухи, пожежу і подальшу детонацію.
Аналітичний проєкт Dnipro Osint стверджує, що в окупованому місті вражено "склад боєприпасів в районі аеродрому. Триває детонація".
Дивіться відео -В окупованому Маріуаолі прогриміли вибухи:
Атаки дронів по території Росії - останні новини
Як писав Главред, В ніч на 8 березня в країні-агресорі Росії прогриміли вибухи. Міноборони РФ повідомило про нібито збиті 72 українські безпілотники над п'ятьма областями Росії, Краснодарським краєм, тимчасово окупованим Кримом і Азовським морем. Водночас українські аналітики КіберБорошно повідомили, що БПЛА Сил оборони України вразили ЛВДС "Армавір". Йдеться про вузловий об'єкт трубопровідної логістики нафтопродуктів, де паливо перекачується по магістральному трубопроводу, накопичується в резервуарному парку і відвантажується залізницею.
В ніч на 5 березня над Саратовом і Енгельсом, де розташований аеродром стратегічної авіації, прогриміла серія вибухів на тлі атаки дронів. Спалахнули пожежі. Частина районів залишилася без світла.
28 лютого в станиці Новоминська Канівського району сталося загоряння на нафтопереробному заводі Албашнефть в результаті нальоту українських дронів.
В ніч на 11 лютого безпілотники масово атакували російський Волгоград. На місцевому нафтопереробному заводі виникла масштабна пожежа.
Інші новини:
- Іран в атаках дронами копіює тактику Росії у війні з Україною - WSJ
- "Вдарить по РФ": що буде з Росією після іранської кампанії Трампа
- Україна відправила дрони-перехоплювачі для захисту баз США на Близькому Сході
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред