Вибухи та пожежі в Тольятті та Маріуполі: що потрапило під удар дронів

У Тольятті після вибухів загорівся завод КуйбишевАзот. В окупованому Маріуполі детонує склад боєприпасів.

Вибухи прогриміли в Тольятті, Сочі та Маріуполі / Колаж: Главред, фото: t.me/astrapress/106787, t.me/exilenova_plus

Коротко:

У Тольятті, ймовірно, було атаковано хімічний завод КуйбишевАзот

Про вибухи також повідомляли мешканці міст Сизрань і Сочі

В окупованому Маріуполі зафіксовано пожежу і подальшу детонацію

В ніч на 11 березня в ряді міст Росії, а також у тимчасово окупованому Маріуполі прогриміли вибухи і спалахнули пожежі. Місцеві жителі скаржилися на атаку дронів і роботу ППО.

У Тольятті Самарської області РФ, ймовірно, було атаковано ПАТ КуйбишевАзот. Це підприємство входить до числа найбільших виробників азотних добрив у Росії.

Підтверджень цієї інформації поки немає.

Як пише російський Telegram-канал Astra, вранці 11 березня жителі Тольятті повідомили про велику кількість вибухів і пожежу на хімічному заводі. Фото очевидців, опубліковане українським каналом Exilenova+, знято з вулиці Горького.

"У кадрі з великою ймовірністю горить завод КуйбишевАзот, вважає аналітик ASTRA. При цьому поруч знаходиться ще одне підприємство — Тольяттикаучук", — йдеться в повідомленні.

Тольяттикаучук на карті / Фото: t.me/astrapress

Пожежа на КуйбишевАзоті / Фото: t.me/exilenova_plus

У РФ було атаковано ПАТ КуйбишевАзот / Фото: t.me/exilenova_plus

КуйбишевАзот — це підприємство хімічної промисловості в місті Тольятті, Самарської області. Засноване в 1966 році. Основною продукцією заводу є капролактам, поліамід-6, технічна нитка, аміачна селітра, карбамід, сульфат амонію, аміак, слабка азотна кислота.

Також про вибухи минулої ночі повідомляли жителі Сизрані Самарської області.

У РФ прогриміли вибухи / Фото: t.me/astrapress

Також голосно було в Сочі. Там місцеві жителі повідомили про вибухи і сирену. Місцевий аеропорт закритий. Мер міста повідомив про роботу ППО.

Мешканці тимчасово окупованого Маріуполя також повідомили про вибухи, пожежу і подальшу детонацію.

Аналітичний проєкт Dnipro Osint стверджує, що в окупованому місті вражено "склад боєприпасів в районі аеродрому. Триває детонація".

У Маріуполі атаковано склад БК / t.me/DniproOfficial

Дивіться відео -В окупованому Маріуаолі прогриміли вибухи:

Атаки дронів по території Росії - останні новини

Як писав Главред, В ніч на 8 березня в країні-агресорі Росії прогриміли вибухи. Міноборони РФ повідомило про нібито збиті 72 українські безпілотники над п'ятьма областями Росії, Краснодарським краєм, тимчасово окупованим Кримом і Азовським морем. Водночас українські аналітики КіберБорошно повідомили, що БПЛА Сил оборони України вразили ЛВДС "Армавір". Йдеться про вузловий об'єкт трубопровідної логістики нафтопродуктів, де паливо перекачується по магістральному трубопроводу, накопичується в резервуарному парку і відвантажується залізницею.

В ніч на 5 березня над Саратовом і Енгельсом, де розташований аеродром стратегічної авіації, прогриміла серія вибухів на тлі атаки дронів. Спалахнули пожежі. Частина районів залишилася без світла.

28 лютого в станиці Новоминська Канівського району сталося загоряння на нафтопереробному заводі Албашнефть в результаті нальоту українських дронів.

В ніч на 11 лютого безпілотники масово атакували російський Волгоград. На місцевому нафтопереробному заводі виникла масштабна пожежа.

