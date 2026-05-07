Температура різко знизиться: в Україні почнеться період дощів та гроз

Синоптик сказала, що спека найближчим часом відступить.

Прогноз погоди в Україні на 8 травня

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні у п’ятницю

Де завтра буде найпрохолодніше

Погода в Україні у п’ятницю, 8 травня, стане прохолоднішою. В деяких областях очікуються дощі та грози. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, діяльність атмосферного фронту зумовить короткочасні дощі та грози в західних областях України. Вже у другій половині дня та ввечері дощі досягнуть Вінниччини, Житомирщини та Київщини, але опади матимуть локальний характер. На решті території втримається суха погода.

Температура повітря на заході знизиться і становитиме впродовж дня лише +18…+21 градус, а подекуди навіть +16…+18 градусів.

Водночас найспекотніше буде у східних областях - +25…+28 градусів. На решті території протягом дня прогнозується +22…+26 градусів.

Погода 8 травня

Погода в Києві

У Києві діяльність холодного атмосферного фронту також знизить температуру повітря, проте до комфортних значень. Завтра очікується близько +23…+24 градуси. Дощ з грозою у столиці ймовірний лише в другій половині дня.

Погода в Києві

"Спеку найближчим часом попустить, весна ввійде в свої квітучі береги", - додала Діденко.

Наталія Діденко

Погода в Україні у травні

Начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха заявляла, що середньомісячна температура у травні прогнозується в межах +12…+15 градусів, у гірських районах - +9…+12, що трохи нижче кліматичної норми.

Вона зауважила, що опади будуть близькими до норми, але розподілятимуться нерівномірно.

Наталія Птуха

Як повідомляв Главред, у п'ятницю на Полтавщині погода зміниться. Очікується мінлива хмарність, але все ще без опадів. Зокрема, температура повітря знизиться.

У найближчі дні в Харкові температура повітря вдень підвищиться до +27°.Весь день небо буде ясним, і хмари не затьмарять його своєю присутністю.

Синоптик Віталій Постригань говорив, що в Черкаську область на вихідних, 9–10 травня, слабко виражені атмосферні фронти з Атлантики можуть принести місцями короткочасні грозові дощі.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

