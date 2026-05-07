Погода у Дніпрі готує розворот: синоптики розповіли, коли сонце змінить дощ

Руслан Іваненко
7 травня 2026, 20:56
Як змінюватиметься температура та вологість повітря у Дніпрі від п’ятниці до неділі
Погода, дождь
Якою буде погода у Дніпрі протягом вихідних / Колаж: Главред, фото: magnific.com, facebook.com/media.dnepropetrovsk

Коротко:

  • Теплі вихідні у Дніпрі
  • Мінлива хмарність у суботу
  • Дощ у неділю ввечері

У Дніпрі на вихідні очікується по-справжньому весняна погода з переважно комфортними температурами, мінливою хмарністю та періодами сонця. За даними синоптичного сервісу Sinoptik наприкінці вихідних атмосферні умови зміняться — зросте хмарність і з’явиться ймовірність дощу.

Сонячний фінал робочого тижня

Завершення робочого тижня у Дніпрі обіцяє бути сонячним та теплим. Протягом усього дня в місті пануватиме ясна погода, і лише під вечір небо почне затягуватися хмарами. Температурні показники будуть досить комфортними: після нічних +15...+18°C повітря вдень прогріється до приємних +24...+25°C.

Вітер переважно слабкий, південно-східного та південного напрямків зі швидкістю до 3.3 м/с. Опадів цього дня синоптики не прогнозують, що створює ідеальні умови для вечірніх прогулянок містом.

Погода в Дніпрі 8 травня
Погода в Дніпрі 8 травня / Фото: скріншот sinoptik

Мінлива хмарність та стійке тепло

У суботу характер погоди дещо зміниться, стаючи більш мінливим. Протягом усієї доби у Дніпрі спостерігатиметься хмарність, проте сонце періодично з'являтиметься крізь хмари. Попри відсутність прямого сонячного проміння, день залишиться теплим: денний максимум сягне позначки +25°C.

Вночі та вранці температура коливатиметься в межах +13...+18°C. Вологість повітря дещо зросте, особливо у ранкові години (до 84%), але ймовірність опадів залишається мінімальною. Вітер зберігатиме помірну швидкість, не перевищуючи 2.3 м/с.

Погода в Дніпрі 9 травня
Погода в Дніпрі 9 травня / Фото: скріншот sinoptik

Від ясного ранку до дощового вечора

Недільний день розпочнеться з ясної та безхмарної погоди, яка триматиметься до обіду. Денна температура підніметься до +22°C. Проте у другій половині дня атмосферна ситуація почне стрімко змінюватися. Небо вкриється густими хмарами, а вологість повітря до вечора зросте до 87%.

Синоптики попереджають про високу ймовірність сильного дощу, який може розпочатися ближче до вечора. Це варто врахувати при плануванні відпочинку на свіжому повітрі. Нічні показники термометрів зупиняться на рівні +16°C, а атмосферний тиск протягом дня матиме тенденцію до зниження.

Погода в Дніпрі 10 травня
Погода в Дніпрі 10 травня / Фото: скріншот sinoptik

В Україні очікується період дощів і гроз.

Синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що 8 травня активність атмосферного фронту спричинить короткочасні дощі та грози у західних областях України.

За її словами, на заході країни температура повітря знизиться до +18…+21°C, а місцями — до +16…+18°C.

"Спеку найближчим часом попустить, весна ввійде у свої квітучі береги", — зазначила вона.

Погода - останні новини

Як повідомляв Главред, у п'ятницю погода на Полтавщині зміниться. Очікується мінлива хмарність, але все ще без опадів. Температура повітря також знизиться.

Також погода в Тернопільській області у п’ятницю, 8 травня, різко зміниться. Буде хмарно з проясненнями, а на зміну спеці прийдуть короткочасні дощі та грози.

Крім того, у п'ятницю, 8 травня, погода на Львівщині буде нестабільною. Очікуються короткочасні дощі, місцями грози з градом.

Про ресурс: Sinoptik

Sinoptik.ua — один з найпопулярніших погодних сайтів в Україні, що надає прогнози погоди для всіх населених пунктів країни та тисяч міст світу.

Сайт охоплює понад 29 800 населених пунктів України та понад 100 тисяч міст по всьому світу.

Прогнози погоди Sinoptik отримує від фінської метеослужби Foreca, а дані про поточну погоду — від Українського гідрометцентру.

Українська версія сайту була запущена в 2010 році.

На сайті можна знайти погодинний прогноз, прогноз на 7–10 днів, дані про температуру, опади, вітер, тиск, а також погодні карти та радари.

