"Ніколи не пізно": HBO зробило заяву щодо другого сезону "Гаррі Поттера"

HBO продовжив серіал про Гаррі Поттера на другий сезон ще до прем'єри першого.

https://glavred.net/movies/nikogda-ne-pozdno-hbo-sdelal-zayavlenie-o-vtorom-sezone-garri-pottera-10762907.html Посилання скопійоване

HBO зробило заяву щодо другого сезону "Гаррі Поттера" / колаж: Главред, фото: instagram.com/harrypotter

Коротко:

Перший сезон серіалу HBO планує випустити наприкінці року на HBO Max

Зйомки другого сезону розпочнуться восени

Серіал HBO "Гаррі Поттер" продовжено на другий сезон за сім місяців до прем'єри першого. Про це пише Variety.

Зйомки другого сезону розпочнуться восени, сюжет буде заснований на книзі "Гаррі Поттер і Таємна кімната".

відео дня

При цьому перший сезон, заснований на книзі "Гаррі Поттер і філософський камінь", HBO планує випустити наприкінці року на HBO Max.

Сценарист Джон Браун, який працював над першими епізодами і відомий за серіалом "Спадкоємці", у другому сезоні також буде виконавчим продюсером разом із Франческою Гардінер.

"Мені було дуже приємно працювати над "Філософським каменем", і я хотів би подякувати Франчесці та HBO за те, що вони в мене повірили і дозволили продовжити цю дивовижну подорож. Схоже, ніколи не пізно отримати запрошення до Гоґвортсу", — заявив Браун.

Раніше HBO підтвердило намір екранізувати всі сім книг Джоан Роулінг у форматі окремих сезонів. Проект розрахований приблизно на десять років виробництва.

Гаррі Поттер — головне

У липні 2025 року історія Гаррі Поттера отримала новий початок — HBO показали нових акторів кіновсесвіту і підтвердили тим самим, що серіал за мотивами книг Джоан Роулінг буде. Деніел Редкліфф, який грав Гаррі з 2001 по 2011 рік, поділився думками про майбутній серіал.

Між авторкою "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг та виконавицею ролі Герміони, Еммою Вотсон, розгорівся конфлікт. Причиною стали публічні заяви актриси, які письменниця сприйняла як особисту критику та знецінення її досвіду.

Британська актриса українського походження Світлана Карабут приєдналася до акторського складу нового серіалу HBO "Гаррі Поттер".

Вас може зацікавити:

Гаррі Поттер і поттеріана Гаррі Поттер — серія фільмів, заснованих на книгах про Гаррі Поттера англійської письменниці Дж. К. Роулінг. Серія випущена компанією Warner Bros. і складається з одинадцяти фільмів у жанрі фентезі, включаючи основну серію — починаючи з "Гаррі Поттер і філософський камінь" (2001) і закінчуючи "Гаррі Поттер і Дари Смерті. Частина 2" (2011), — а також спін-офф "Фантастичні тварини і де вони мешкають" (2016) та його сиквели, повідомляє Вікіпедія. Також 1 січня 2022 року відбулася прем'єра спецвипуску "Повернення до Гоґвортсу" — документального фільму, присвяченого 20-річчю поттеріани.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред