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РФ не збирається закінчувати війну в Україні: Пєсков зізнався, на що сподівається Путін

Анна Ярославська
29 квітня 2024, 07:46
У країні-агресорі заявили, що "колективний Захід плюс один" тестуватиме Росію "на слабо".
Путін, Пєсков
Пєсков заявив, що РФ продовжуватиме війну в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

У країні-агресорі РФ не збираються закінчувати війну проти України. Навпаки, у Кремлі сподіваються на сприятливий для себе результат, причому ставку роблять на "паніку" серед українських військових.

Зокрема, прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив в інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путін", що РФ має продовжити "спеціальну військову операцію" (так у РФ називають загарбницьку війну проти України), "убезпечити себе і виконати ті завдання, які були поставлені спочатку".

Пєсков також заявив, що "та сторона", яку він охарактеризував як "колективний Захід плюс один", тестуватиме Росію "на слабо".

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"Нам головне це "слабо" не показати", - сказав він.

Речник Кремля також заявив, що нібито у нього є "інформація з перших рук" про те, що "з українського боку на фронтах наростає паніка".

Висловився Пєсков і про президента України Володимира Зеленського. У Кремлі впевнені, доля Зеленського "вирішена".

"Мені здається, що доля Зеленського однозначно вирішена. І зовсім скоро настане момент, коли багато хто, зокрема в Україні, поставить під сумнів його легітимність. У будь-якому разі, навіть із юридичного погляду це доведеться зробити, і йому якось доведеться виправдовуватися", - заявив прессекретар Путіна.

Хто такий Дмитро Пєсков?

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

Коли закінчиться війна в Україні - прогнози

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що російський диктатор Володимир Путін може відкласти будь-яке своє рішення, пов'язане з питаннями завершення війни проти України, до результатів президентських виборів у США. При цьому Європа повинна підтримувати Україну доти, доки не закінчиться війна.

"Тим часом нам потрібно підтримати народ України. Ми зобов'язалися підтримувати Україну, коли почалася війна, ми повинні продовжувати підтримувати Україну, поки українці здатні чинити опір і поки Путін не вирішить зупинити цю війну", - підкреслив Жозеп Боррель.

Начальник головного управління розвідки України (ГУР) Кирило Буданов вважає, що війна в Україні продовжиться, доки в Росії діятиме чинний режим.

Про прогнози завершення війни в Україні він висловився обережно. Зокрема, глава ГУР заявив, що "не заперечуватиме" проти можливого розпаду Росії на дрібні частини.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що мир в Україні можливий у будь-який час. Для цього російський диктатор Володимир Путін має вивести війська з нашої країни. За словами Шольца, посередницькі ініціативи для встановлення миру були завжди.

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війна в Україні Володимир Зеленський Дмитро Пєсков новини України війна Росії та України
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