Мирні переговори з РФ: коли Україну можуть починати підштовхувати до компромісу

Дивна стратегія Сполучених Штатів, розрахована на виснаження агресора за рахунок втрати Україною територій і людей, вважає Золотарьов.

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Золотарьов розповів про мирні переговори / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

В інтерв'ю Главреду директор аналітичного центру "Третій сектор", політолог Андрій Золотарьов розповів до чого веде це циркулювання мирних планів і як скоро Україну можуть починати підштовхувати до компромісу.

"Те, що ми спостерігаємо з кінця минулого року, коли із серпня припинилася пряма бюджетна підтримка України, а потім різко скоротилися поставки боєприпасів і озброєння зі США, вже можна вважати таким підштовхуванням. Можна на словах говорити "нічого про Україну без України", але на рівні дій підштовхувати Україну до похабного для неї миру. З одного боку, Сполучені Штати проігнорували можливості, які відкривав закон про ленд-ліз, а з іншого боку Байден прекрасно розумів, що допомога Україні неминуче стане заручником внутрішньополітичної боротьби. Я і раніше говорив про те, що США дають нам рівно стільки, щоб ми не впали, але не достатньо для того, щоб ми перемогли", - заявив експерт.

Він вважає, що дивна стратегія Сполучених Штатів, розрахована на виснаження агресора за рахунок втрати Україною територій і людей, привела нас у таку заплутану ситуацію.

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"Є відчуття того, що США намагаються відповзти від війни і перекласти тягар підтримки України на своїх європейських партнерів. Власне, це те, що артикулював Трамп", - зазначив Золотарьов.

За великим рахунком, Штати зараз більше цікавить екзистенціальне протистояння республіканців і демократів, доленосне для США, ніж те, що відбувається в Україні.

"Це веде до того, що США втрачають статус глобального лідера - всі бачать, що слово США нічого не варте. А це - крах світопорядку, який відбувається на наших очах. І всі чудово розуміють, що жодні гарантії безпеки в цьому світі вже не працюють - працює наявність сильної армії, а ще краще, як у випадку з Ізраїлем, і ядерної зброї на додачу", - зазначив Золотарьов.

Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін захотів мирних переговорів з Україною та назвав свої умови. Господар Кремля хоче зберегти захоплені території та хоче "серйозної розмови з гарантіями безпеки для Москви".

У Франції відреагували на заяву Шойгу про мирні переговори з Україною. У Франції спросували заяви російського Міноборони про готовність до проведення мирних переговорів між Україною та Росією.

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