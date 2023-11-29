Позиції західного світу з певних питань "непередбачено мутують", сказав речник кремлівської директорської Дмитро Пєсков російським пропагандистам.

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Росія, яка нападає на інші країни, нібито хоче вибудовувати з усіма "хороші відносини" / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Країна-окупант Росія нібито хотіла налагоджувати "хороші відносини" із різними країнами, але Захід нібито непередбачуваний. У такій ситуації Кремлю складно прогнозувати відносини. Про це заявив представник кремлівської директорської Дмитро Пєсков.

Як повідомляють пропагандисти ТАСС, у відповідь на питання про те, чи буде РФ більше присутнею в діяльності міжнародних організацій, він сказав, що Москва, мовляв, готова налагоджувати відносини з іншими країнами, але Захід "непередбачуваний".

"Давайте не будемо забігати вперед. Настільки іноді непередбачувано розвиваються події і настільки непередбачувано мутує позиція колективного Заходу з тих чи інших питань, що ми зараз дуже обмежені в можливостях що-небудь прогнозувати... (Росія, - ред.) зберігає свій інтерес до налагодження хороших відносин з усіма, що і робить з тими країнами, які готові відповідати взаємністю", - підкреслив Дмитро Пєсков. відео дня

Раніше у Путіна вибухнули фантазіями про "нового" президента Росії. Зокрема, Дмитро Пєсков сказав, що наступний глава держави "повинен зберегти досягнення Путіна". При цьому він вважає, що тим же наступним директором Кремля і буде Путін.

Крім того, у Путіна в істериці злякалися НАТО. За словами Пєскова, країни Європейського Союзу нібито становлять небезпеку для Росії, оскільки Альянс "всією своєю військовою міццю рухається до кордонів РФ".

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