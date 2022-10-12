Британія виявила "ахіллесову п'яту" в іранських дронах: названо їх слабке місце

Іранські ударні дрони, які використовує РФ, вразливі / Колаж hdi_vfx.artstation.com, Reuters

Іранські ударні безпілотники Shahed-136 мають слабке місце, яке не дає їм повною мірою домогтися тих результатів, яких хоче Путін. Ці дрони літають повільно і на низькій висоті. Про це заявили в Міноборони Великобританії.

"Ці БПЛА повільні і літають на низькій висоті, завдяки чому одиночний літак легко вражати за допомогою звичайних засобів протиповітряної оборони. Існує реалістична ймовірність того, що Росія домоглася певного успіху, атакуючи декількома БПЛА одночасно", — йдеться в повідомленні.

"Шахіди" мають невелике вибухове навантаження, що не дозволяє їм виконати функцію "глибокого удару", для якого РФ прагнула їх використовувати.

"Оскільки російські тактичні бойові літаки все ще досягають обмеженого ефекту над територією України, відсутність надійних, стійких і точних ударних можливостей оперативного рівня є, ймовірно, однією з найбільш значних прогалин у можливостях Росії в Україні", — додали в повідомленні.

Скандал з іранськими безпілотниками для Росії

Нагадаємо, в Україні вже вдалося збити іранські безпілотники, які були передані Росії для атак по українським громадянам.

Президент України доручив МЗС відреагувати на факти використання російськими військами озброєння іранського провадження. Після цього стало відомо, що Україна вигнала посла Ірану.

Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що Іран має негайно припинити постачання зброї Росії. Він назвав іранські безпілотники єдиною третьою стороною і наголосив, що у зв'язку з цим Тегеран несе повну відповідальність за руйнування відносин з Україною.

Україна пригрозила Ірану ізоляцією у відповідь на постачання зброї Росії.

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