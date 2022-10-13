НАТО передасть Україні сотні станцій глушіння БПЛА, які покосять дрони Ірану і Росії

Засоби НАТО допоможуть нейтралізувати іранські дрони - Столтенберг / Колаж Reuters, Міноборони України

Північноатлантичний альянс надасть Україні засоби для боротьби з БПЛА для захисту цивільної інфраструктури від атак з боку Росії. Протидронні засоби допоможуть ефективно протистояти іранським і російським ударним безпілотникам. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Як повідомляє Європейська правда, за підсумками зустрічі міністрів країн Альянсу в Брюсселі він розповів про те, що колективний блок безпеки Заходу в рамках пакету зимової допомоги буде передавати Україні паливо, зимовий одяг і медикаменти для військових.

Крім того, Київ отримає протидронні засоби, які допоможуть нейтралізувати російські та іранські бойові безпілотники.

"У якості складової цього пакету НАТО також оперативно надасть Україні протидронні засоби з сотнями пристроїв для глушіння безпілотників, які можуть допомогти звести нанівець ефективність російських та іранських дронів і захистити українське населення та інфраструктуру", - зазначив він.

Також Єнс Столтенберг підкреслив, що колективний блок безпеки Заходу в довгостроковій перспективі допоможе Україні перейти на озброєння НАТО.

Іран поставив Росії безпілотники

Агентство Associated Press наприкінці серпня повідомило, що Іран поставив Росії свої бойові безпілотники для війни проти України. Тегеран надав Москві дрони незважаючи на попередження з боку Вашингтона. Іранська держава на офіційному рівні заперечує таку угоду.

Пізніше в МЗС України заявили, що Київ вирішив позбавити посла Ірану акредитації через постачання Росії ударних БПЛА. Передача Москві дронів стала ударом по україно-іранським відносинам. До того ж Київ також скоротив кількість іранських дипломатичних працівників.

Представник МЗС Ірану Насер Канаані у відповідь "порадив" Києву, мовляв, "утримуватися від впливу третіх сторін", які прагнуть зруйнувати відносини Ірану і України.

У відповідь у Києві єдиною "третьою стороною" назвали іранські безпілотники.

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