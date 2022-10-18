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РФ атакувала ракетами Харків, Дніпро і Житомир: що відомо на даний момент

18 жовтня 2022, 08:59

Вранці 18 жовтня у низці міст України прогриміли вибухи після ракетної атаки російських окупантів. Перед цим в Україні була оголошена повітряна тривога.

У ряді міст України прогриміли вибухи
У низці міст України прогриміли вибухи / Фото Telegram

Вранці у вівторок, 18 жовтня, в Харкові, Дніпрі та Житомирі прогриміли вибухи після ракетної атаки російських окупантів. Перед цим в Україні була оголошена повітряна тривога.

Вибухи в Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що за 5 хвилин у місті вже сталися дві серії вибухів.

"За попередньою інформацією, під ударом район одного з промислових підприємств міста", - уточнив він Telegram.

Глава Харківської ОВА Олег Синегубов закликав жителів міста не залишати укриття до завершення сигналу тривоги.

Вибухи в Дніпрі

Вранці 18 жовтня в Дніпрі також пролунали вибухи. Над містом підіймається стовп чорного диму.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив два "прильоти " в Дніпрі. Він зазначив, що ракети влучили в об'єкти енергетики. Пошкодження серйозні.

РФ атакувала ракетами Харків, Дніпро і Житомир: що відомо на даний момент

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, у свою чергу, закликав громадян залишатися в укриттях через ракетну загрозу.

Глава ОВА Валентин Резніченко повідомив у Telegram, що росіяни вдарили двома ракетами по об'єкту енергетичної інфраструктури в Дніпрі.

"Там пожежа і серйозні руйнування. Без електрики залишилися окремі райони Дніпра, Синельникового та Васильківки. Знеструмлена одна з насосних станцій "Дніпропроводканалу". На Лівому березі Дніпра перебої з водою. Всі служби приступлять до роботи щойно мине небезпека нових атак", - написав він.

Він також закликав громадян економити електрику.

Раніше начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляв, що російські окупанти запустили ракети Х-101 з Волгодонського району.

"Запуск ракет Х-101 з Волгодонського району. Очікуваний час можливого прильоту – 7.50. Пуски крилатих ракет з ТУ-95", - написав він.

РФ атакувала ракетами Харків, Дніпро і Житомир: що відомо на даний момент

В ОП попередили жителів Дніпра, що через обстріли міста в деяких районах може бути відсутнім електро- і водопостачання. Відповідні служби вже працюють над усуненням проблем.

Вибухи у Житомирі

Вранці у вівторок, 18 жовтня, у Житомирі пролунали вибухи. Російські окупанти атакували один із об'єктів енергозабезпечення міста. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Житомир. Попередньо 2 прильоти в об'єкт енергозабезпечення. Працює ДСНС", - написав він у Telegram.

Мер Житомира Сергій Сухомлін пізніше підтвердив, що місто залишилося без світла після влучення по об'єкту енергетичної інфраструктури

Атака Києва дронами з Ірану

Вранці, 17 жовтня у Києві пролунали вибухи. Перед "прильотом" в області були помічені дрони-камікадзе моделей Shahed, які летіли в напрямку столиці. Перед цим в Україні була оголошена повітряна тривога.

За словами мера столиці Віталія Кличка, вранці в бік Києва летіли 28 дронів. Більшість з них були збиті. Один з дронів вдарив по житловому будинку в Шевченківському районі столиці. За попередніми даними, загинули три людини. Рятувальні роботи тривають.

Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку дронів і розповів, що ворог не дає спокою і вдень, і вночі. Як зазначив український гарант, ворог може вдарити по українських містах, але наш народ зламати не вдасться. На окупантів чекає лише справедливе покарання і осуд майбутніх поколінь, а Україну - перемога.

Посольство США в Україні назвало ранкові атаки на Київ дронами-камікадзе "відчайдушними і ганебними". У дипломатичному відомстві також запевнили, що Сполучені Штати завжди будуть підтримувати незламний український народ.

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