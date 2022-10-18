Ракетні удари по Києву: у столиці зникло світло, будуть перебої з водопостачанням

Киян попередили про відключення світла та води / Колаж фото Reuters, соцмережі, УНІАН

Росія вдарила ракетами по Києву та влучила у два об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок цього в багатьох будинках зникло світло та вода. Про це заявив мер міста Віталій Кличко.

Нині аварійно-рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків ракетного удару та відновленням електро- та водопостачання.

"Наразі частково обмежене надання послуг електро- та водопостачання в багатьох будинках на лівому березі столиці. В деяких будинках можливе пониження тиску в водопровідній мережі, зміна кольору та прозорості води", - написав Кличко.

Всіх киян закликають максимально економити електроенергію та воду. Особливо це стосується мешканців тих будинків, де вже понижений тиск у водопровідній мережі.

"В оселях, де вже тимчасово припинене водопостачання, мешканців просимо знайти найближчий від дому бюветний комплекс, колонку чи автомат з продажу питної води, та зробити запас води", - додав Кличко.

У Службі безпеки України заявили, що російські окупанти пошкодили столичну ТЕЦ. Ймовірно, мова йде про ТЕЦ-6, яка є однією з найпотужніших в Україні. Вона забезпечує гарячою водою та теплом будинки у п'яти районах Києва: Дарницький, Деснянський, Оболонський, Подільський та Шевченківський.

Росія вдарила ракетами по столичній ТЕЦ / скріншот

Ракетний удар по Києву 18 жовтня

Нагадаємо, 18 жовтня близько 9 ранку російські окупанти вдарили трьома ракетами по Києву. Вибухи зафіксували на двох об'єктах критичної інфраструктури у Деснянському районі столиці. Це підтвердив і міський голова Києва Віталій Кличко.

Одразу після "прильотів" у деяких районах столиці на Лівому березі зникло світло. У місці попадання ракет одразу розпочалась сильна пожежа, в небі видно чорний густий дим.

Слід зазначити, що Росія другий день поспіль тероризує жителів та гостей столиці.

Атака дронів на Київ 17 жовтня

Близько сьомої ранку 17 жовтня у Києві прогриміли вибухи. Перед "прильотом" в області були помічені дрони-камікадзе моделей Shahed, які летіли в напрямку столиці. Перед цим в Україні була оголошена повітряна тривога.

Пізніше мер столиці Віталій Кличко уточнив, що вибухи прогриміли в Шевченківському районі міста. Спалахнула пожежа. В результаті удару "шахіда" по будинку відразу вдалося врятувати 18 людей. Пізніше з-під завалів дістали постраждалу бабусю, жінка жива. Також відомо, що під час рятувальної операції було витягнуто тіла 4 загиблих людей.

Також в мережі з'явилося відео з нагрудної камери поліцейського, яка зафіксувала момент попадання дрона в житловий будинок.

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