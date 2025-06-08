Європа щось знає: одна з країн готується до нападу Путіна незвичним способом

Німецьке суспільство тривалий час жило з переконанням, що війна в Європі - це малоймовірний сценарій, однак геополітична ситуація змінилась.

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Німеччина не відкидає нападу РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

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Загроза війни змушує Німеччину переглянути безпекову політику

Німеччина модернізує бомбосховища через загрозу війни

Уряд Німеччини планує масштабне розширення системи бомбосховищ на тлі зростаючих побоювань щодо потенційного збройного конфлікту з Росією у найближчі роки. Про це заявив керівник Федерального управління цивільного захисту Ральф Тіслер в інтерв’ю для Südeutsche Zeitung.

За його словами, країна нині недостатньо готова до надзвичайних ситуацій воєнного характеру.

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На сьогодні у Німеччині залишилося близько 2000 бункерів з періоду холодної війни, з яких лише 580 технічно придатні до використання. Однак і вони потребують серйозної реконструкції, яка обійдеться державі в мільйони євро. Загальна місткість цих укриттів - менше 500 тисяч осіб, що критично мало для країни з населенням понад 80 мільйонів.

"Тривалий час у Німеччині була широко поширена думка, що війна - це не той сценарій, до якого нам потрібно готуватися. Це змінилося. Ми стурбовані ризиком великої агресивної війни в Європі. Зараз Німеччина перебуває в перегонах із часом, тому не можна покладатися тільки на будівництво нових бункерів", - цитує видання Тіслера.

Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Водночас Тіслер підкреслює: будівництво нових бомбосховищ - надзвичайно тривалий та дорогий процес. Тож Німеччина має зосередитися на модернізації вже наявної інфраструктури.

"Необхідно також докласти зусиль для налагодження інформаційних систем, таких як додатки та дорожні знаки, щоб повідомляти громадськості, де саме вони можуть шукати укриття, а також модернізувати попереджувальні сирени", - додав глава Федерального управління з питань цивільного захисту.

Німеччина готується до війни та допомагає Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, Німеччина модернізує армію до 2028 року через загрозу з боку РФ. Росія може бути готова атакувати територію НАТО з 2029 року, вважають аналітики.

Також повідомлялося, що Німеччина озброїть Україну на 5 млрд євро додатково. Значна кількість систем далекобійної зброї має бути вироблена вже у 2025 році.

Окрім цього, Берлін допоможе Києву розробити крилаті ракети дальністю до 2500 км. Зазначається, що наразі Київ проводить дослідження таких ракет і вже використовував кілька з них для ударів по території Росії більш ніж за 400 кілометрів за лінією фронту.

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Що відомо про "Süddeutsche Zeitung"? "Süddeutsche Zeitung" (SZ,ЗЦ; дослівно —"південнонімецька газета") — найбільша щоденна газета Німеччини. Заснована 16 жовтня 1945 року. Видає в Мюнхені видавництво "Süddeutscher Verlag", пише Вікіпедія. Газета позиціонує себе як "ліберально-економічне" видання. Велика увага приділяється подіям культурного життя. Рубрика "Feuilleton", присвячена культурі, йде одразу після рубрики "Політика". Щопонеділка виходить додаток зі статтями з "Нью-Йорк Таймс" англійською мовою, по п'ятницях виходить журнал "SZ-Magazin" (укр. ЗЦ-Маґацін), а по суботах — додаток за тиждень. У Мюнхені виходить додаток-афіша "SZ-Extra".

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