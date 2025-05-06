Українцям виплатять до 100 доларів: яка країна ЄС виділила грошову допомогу

Після перевірки інформації кошти надійдуть на банківський рахунок українців.

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Українці з п’яти областей можуть отримати по 3600 грн

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Жителі п'яти прифронтових областей України можуть отримати фінансову допомогу від уряду Естонії

Існують два способи подачі заявки на отримання допомоги: онлайн через офіційний сайт та особисто у визначених пунктах

Жителі п’яти українських областей, що перебувають поблизу зони бойових дій, можуть отримати фінансову підтримку від уряду Естонії. Програма триватиме три місяці та передбачає виплати для вразливих категорій населення із Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Про це повідомила Естонська рада у справах біженців.

Кожен учасник родини, яка відповідає критеріям, може отримувати по 3600 гривень щомісяця протягом трьох місяців. Виплати надаються один раз, і повторно звернутись можна лише через пів року за нових обставин.

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Хто має право на допомогу:

самотні матері або батьки;

жінки, які очікують на дитину;

родини, де троє і більше дітей;

сім’ї з дітьми віком до 2 років;

особи з інвалідністю І або ІІ групи;

люди похилого віку (60+) або ті, хто має серйозні захворювання;

постраждалі від втрати житла чи родичів унаслідок війни.

Як подати заяву:

Онлайн: починаючи з 1 травня через офіційний сайт Естонської ради у справах біженців.

Особисто: у визначених пунктах, інформація про які буде доступна через органи місцевої влади.

Розгляд заявок триватиме до трьох тижнів. У разі позитивного рішення заявнику відкриють доступ до наступної форми для заповнення. Після перевірки наданої інформації кошти надійдуть на банківський рахунок, який зазначить головний заявник.

Ситуація з біженцями в Європі / Інфографіка - Главред

Допомога українцям в Європі - що відомо

Як повідомляв Главред, за даними The Economist, біженці з України можуть залишитися в Європі назавжди. Тільки 43% біженців в усьому світі планують повернутися додому порівняно з 74% два роки тому.

Через загрозу ескалації війни в Україні та припинення військової підтримки з боку США країни Європейського Союзу готуються до нового значного збільшення кількості українських біженців. міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер висловив думку, що потрібен справедливий механізм розподілу біженців.

Також повідомлялося, що українці втратять статус тимчасового захисту в Чехії. У разі завершення бойових дій тимчасовий захист для українських біженців у цій країні закінчиться вже наступного дня.

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Які країни ЄС обирають українські біженці? За інформацією Євростату, найпопулярнішими напрямками для українських біженців стали: Німеччина, яка прийняла найбільше осіб (1 235 960 або 28,9% від загальної кількості в ЄС);

Польща, де знайшли притулок 955 110 осіб (22,3%);

Чехія, яка прийняла 369 330 біженців (8,6%).

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