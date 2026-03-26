Вже в 2026 році: РФ готує військові операції в країнах НАТО, деталі

Ймовірність проведення Російською Федерацією провокації в країнах Балтії досить висока. У Росії вже відбуваються певні дії, які можна розглядати як передумови або підготовку до такого роду наступу чи обмеженої провокаційної операції. Про це в інтерв’ю Главреду розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

Він зауважив, що в Росії винесли законопроект про "захист російських громадян за кордоном".

"Таких громадян чимало в країнах Балтії, особливо в Латвії. Водночас там тривають судові процеси щодо російських громадян, яких підозрюють у підривній діяльності. І під приводом їхнього "захисту" Росія фактично погрожує дозволити своїм силовим структурам проводити відповідні операції", - наголосив експерт.

За його словами, другий момент пов’язаний з Естонією - зокрема, з темою так званої Нарвської народної республіки: символіка, інформаційна активність у соцмережах, створення відповідного контексту.

"Це нагадує підготовчі дії, які ми вже спостерігали у Криму та на Донбасі. Багато років тому ми це вже проходили, бачили і можемо певною мірою прогнозувати подальший розвиток подій. Наступним етапом може стати військова операція. Я вважаю, що вона, якщо й не є неминучою, то, принаймні, вельми ймовірною", - підкреслив Горбач.

Він додав, що існувати без війни російське керівництво не може, тому що імперія може існувати, тільки коли розширюється, нехай навіть потроху.

Крім того, на його думку, для цього в РФ склалися і внутрішньополітичні передумови, і зовнішньополітичні умови, і умови безпеки, коли Росія, ймовірно, намагатиметься перевірити на міцність і НАТО, і Європейський Союз.

"Швидше за все, це може статися вже цього року за Трампа до проведення виборів у США в листопаді, поки Трамп має повну монополію на владу і навряд чи буде втручатися або вступати у війну. Тому мова йде не обов’язково про повномасштабне вторгнення, але цілком можливі локальні операції на окремих ділянках – наприклад, в Естонії (в районі Нарви або поблизу неї) чи в Латвії. Менш імовірними виглядають сценарії, що стосуються Литви, Сувалкського коридору або Польщі. Однак можливе все – від Росії можна очікувати чого завгодно", - підсумував експерт.

Загроза вторгнення РФ в країни НАТО - що відомо

Як повідомляв Главред, країна-агресорка Росія може вести одночасно гібридні війни проти України на країн Балтії, але сил на повномасштабні бойові дії на два фронти у Кремля немає.

Головнокомандувач Збройних сил країни, генерал Ейрік Крістофферсен заявляв, що хоча Росія зараз не має на меті повне підкорення Норвегії, контроль над норвезькими територіями може стати для Москви стратегічно необхідним у разі конфлікту з НАТО.

Водночас Швеція назвала Росію своєю головною загрозою. Зазначається, що все більш ризикована поведінка Москви може спровокувати небезпечну ескалацію.

Про персону: Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

