Вже в 2026 році: РФ готує військові операції в країнах НАТО, деталі

Марія Николишин
26 березня 2026, 11:48
Горбач наголосив, що існувати без війни російське керівництво не може.
РФ готує провокації в країнах Балтії / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

  • РФ може провести провокації в країнах Балтії
  • Підготовчі дії схожі на ті, які були у Криму та на Донбасі
  • Локальні операції можуть відбутися вже цього року

Ймовірність проведення Російською Федерацією провокації в країнах Балтії досить висока. У Росії вже відбуваються певні дії, які можна розглядати як передумови або підготовку до такого роду наступу чи обмеженої провокаційної операції. Про це в інтерв’ю Главреду розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

Він зауважив, що в Росії винесли законопроект про "захист російських громадян за кордоном".

"Таких громадян чимало в країнах Балтії, особливо в Латвії. Водночас там тривають судові процеси щодо російських громадян, яких підозрюють у підривній діяльності. І під приводом їхнього "захисту" Росія фактично погрожує дозволити своїм силовим структурам проводити відповідні операції", - наголосив експерт.

За його словами, другий момент пов’язаний з Естонією - зокрема, з темою так званої Нарвської народної республіки: символіка, інформаційна активність у соцмережах, створення відповідного контексту.

"Це нагадує підготовчі дії, які ми вже спостерігали у Криму та на Донбасі. Багато років тому ми це вже проходили, бачили і можемо певною мірою прогнозувати подальший розвиток подій. Наступним етапом може стати військова операція. Я вважаю, що вона, якщо й не є неминучою, то, принаймні, вельми ймовірною", - підкреслив Горбач.

Він додав, що існувати без війни російське керівництво не може, тому що імперія може існувати, тільки коли розширюється, нехай навіть потроху.

Крім того, на його думку, для цього в РФ склалися і внутрішньополітичні передумови, і зовнішньополітичні умови, і умови безпеки, коли Росія, ймовірно, намагатиметься перевірити на міцність і НАТО, і Європейський Союз.

"Швидше за все, це може статися вже цього року за Трампа до проведення виборів у США в листопаді, поки Трамп має повну монополію на владу і навряд чи буде втручатися або вступати у війну. Тому мова йде не обов’язково про повномасштабне вторгнення, але цілком можливі локальні операції на окремих ділянках – наприклад, в Естонії (в районі Нарви або поблизу неї) чи в Латвії. Менш імовірними виглядають сценарії, що стосуються Литви, Сувалкського коридору або Польщі. Однак можливе все – від Росії можна очікувати чого завгодно", - підсумував експерт.

Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Загроза вторгнення РФ в країни НАТО - що відомо

Як повідомляв Главред, країна-агресорка Росія може вести одночасно гібридні війни проти України на країн Балтії, але сил на повномасштабні бойові дії на два фронти у Кремля немає.

Головнокомандувач Збройних сил країни, генерал Ейрік Крістофферсен заявляв, що хоча Росія зараз не має на меті повне підкорення Норвегії, контроль над норвезькими територіями може стати для Москви стратегічно необхідним у разі конфлікту з НАТО.

Водночас Швеція назвала Росію своєю головною загрозою. Зазначається, що все більш ризикована поведінка Москви може спровокувати небезпечну ескалацію.

Читайте також:

Про персону: Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

НАТО країни Балтії російське вторгнення Володимир Горбач
Китайський гороскоп на сьогодні, 26 березня: Бикам — стрес, Кроликам — розставання

Китайський гороскоп на сьогодні, 26 березня: Бикам — стрес, Кроликам — розставання

В Україні ввели нові правила роботи на держслужбі — що зміниться для чоловіків

В Україні ввели нові правила роботи на держслужбі — що зміниться для чоловіків

"Соромно зізнатися": Аліна Гросу відверто розповіла про вагітність

"Соромно зізнатися": Аліна Гросу відверто розповіла про вагітність

Які п'ять речей руйнують довіру кота: багато власників роблять їх щодня

Які п'ять речей руйнують довіру кота: багато власників роблять їх щодня

"Повністью все вирізаємо": Lida Lee розповіла про боротьбу з раком

"Повністью все вирізаємо": Lida Lee розповіла про боротьбу з раком

Останні новини

12:27

Україна — на межі фінансової катастрофи: НБУ попередив про новий удар по гаманцях

12:21

Росія обрала нові цілі для ударів по Україні: Зеленський розкрив плани ворога

12:11

Новий порядок мобілізації з 1 квітня: що зміниться та кого викличуть до ТЦК першими

12:08

Як стильно прикрасити великодній стіл по-українськи: шеф-кухар дала поради

12:02

Китайський гороскоп на завтра, 27 березня: Зміям — втрати, Тиграм — претензії

Росія може вторгнутися в країни Балтії протягом 2026 року, гарантій успіху немає - Горбач
11:48

Вже в 2026 році: РФ готує військові операції в країнах НАТО, деталі

11:43

Коли садити картоплю у квітні 2026 року: точні дати за регіонамиВідео

11:35

Сонце та мотузка псують рушники: як правильно сушити білизну на вулиці

11:29

Не краффін і не панеттоне: яку паску спекти, щоб здивувати гостей

Реклама
11:10

"Скинув цілих 20 кілограм": зірка "Зимородка" змінився до невпізнання

11:07

Паска у 2026 році шокує ціною: скільки тепер коштують інгредієнти

10:58

"Люблю свою країну": турецька влада видала ордер на арешт Ханде Ерчел

10:50

Окупанти залишилися без постачання: партизани знищили важливий об’єкт

10:30

Росіяни атакували Дніпро: горить багатоповерхівка, є постраждаліФото

09:58

"Ще покаже нам": Педан розповів про причини раптового зникнення Фреймут

09:57

Мерц заявив, що Україні більше не потрібні ракети Taurus та назвав причину

09:56

Відмовився від переговорів: бійці КОРД ліквідували чоловіка, який стріляв у копів в ОдесіФото

09:53

Зірку серіалу "Сватів" збила машина: у якому стані перебуває прихильниця Путіна

09:21

Паска на заквасці, декор та м'ясні страви: Мартиновська про великодні тренди 2026Відео ексклюзив

09:02

Ці дати змінять усе: астрологи назвали найвдаліший день квітня для кожного знака

Реклама
08:52

Удар по нафтовому ланцюжку: дрони завдали удару по одному з найбільших НПЗ Росії

08:35

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 26 березня (оновлюється)

08:18

Карта Deep State онлайн за 26 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:42

Під ударом опинилися порти та енергетика: Росія атакувала Ізмаїл на ОдещиніФото

07:04

Трамп хоче завершити війну в Ірані та перейти до нового виклику: що він задумав — WSJ

07:01

НАТО може розвалитися: Притула пояснив причинуПогляд

05:30

Уран йде далі, й життя змінюється: гороскоп для Тельців на квітень 2026 року

04:34

Як сказати "волшебный пендель" українською - правильний варіант мало хто знаєВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дворецького за 23 с

03:30

Відкриється "золоте вікно" можливостей: які знаки зодіаку спіймають хвилю успіху

03:02

Які п'ять речей руйнують довіру кота: багато власників роблять їх щодняВідео

02:40

Волочкова розкрила деталі дружби з Пугачовою — Примадонна проігнорувала

02:22

Пісний майонез без молока і яєць: як зробити ніжний соус за кілька хвилин

02:05

Колишня дружина Потапа розповіла про його стан зараз

01:43

Міс Україна-Всесвіт розійшлася з бойфрендом

01:42

На ключовому напрямку ворог змінив підхід до атак: у ЗСУ розкрили ціль

00:54

"Повністью все вирізаємо": Lida Lee розповіла про боротьбу з раком

00:50

"У нас є лідери": Ребров розкрив план на півфінал плейофу проти Швеції

25 березня, середа
23:07

РФ намагалася шантажувати США і пропонувала "угоду" щодо України - Зеленський

23:06

В Одесі водій відкрив вогонь з автомату по поліцейських: перші деталі інциденту

Реклама
23:05

Міцна позиція України: прогноз букмекерів на Євробачення-2026

23:00

Розкрито сценарій війни РФ проти країн Балтії - чи буде Кремль воювати на два фронти

22:44

Розсада в’яне після пікірування: три головні умови успішноъ пересадкиВідео

22:04

Чому заморожені овочі можуть бути корисніші за свіжі - поради дієтологів

21:30

Загроза "червоного" рівня: РФ готує комбіновану атаку найближчим часом

21:26

США поставили ультиматум Україні щодо Донбасу - що пропонують натомість

21:17

Навіщо синиці збирають сигаретні недопалки: несподіване пояснення вчених шокує

21:02

В Україні створять новий рубіж ППО - які області України він буде захищати

20:53

Росія готує операцію проти систем водопостачання в Україні - Зеленський

20:52

Синій колір проти білокрилки: як позбутися шкідника без хімії

