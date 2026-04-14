Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Кремль готує нову ескалацію: в ISW попередили про два можливі напрямки вторгнення

Дар'я Пшеничник
14 квітня 2026, 11:11оновлено 14 квітня, 12:02
Приводом для занепокоєння аналітиків стала заява помічника президента РФ та колишнього секретаря Радбезу Миколи Патрушева.
Путин, армия РФ, НАТО
Росія готує нове вторгнення одразу на два напрямки

Головне з новини:

  • Кремль готує інформаційний привід для нових провокацій проти НАТО
  • ISW попереджає про можливі порушення повітряного простору

Кремль різко посилює інформаційний тиск на сусідів по НАТО, створюючи підґрунтя для можливих провокацій у їхньому повітряному просторі. На це вказує новий звіт Інституту вивчення війни та останні заяви російських посадовців.

відео дня

Новий виток звинувачень

Аналітики звернули увагу на інтерв’ю помічника президента РФ Миколи Патрушева, опубліковане 13 квітня. У ньому він заявив, що Фінляндія та країни Балтії нібито дозволяють українським дронам пролітати через свій повітряний простір для ударів по Росії.

"Заяви Патрушева можуть свідчити про те, що російські сили планують порушувати повітряний простір Фінляндії та країн Балтії. РФ може позиціювати це як „заходи у відповідь" на нібито використання їхнього простору українськими БпЛА", - наголошують експерти.

Що бачать аналітики ISW

У звіті ISW наголошується, що такі заяви не є випадковими. Кремль системно формує інформаційне тло, яке може бути використане як виправдання для майбутніх агресивних дій проти держав-членів НАТО.

Аналітики підкреслюють, що Москва намагається розширити зону напруженості, звинувачуючи сусідів у "співучасті" в українських ударах по російських військових об’єктах. Це дозволяє Кремлю створювати образ загрози з боку Альянсу та готувати власне населення до можливих ескалаційних кроків.

Контекст: провокації тривають

Від початку повномасштабного вторгнення країни Балтії та Фінляндія неодноразово фіксували небезпечні маневри російської авіації біля своїх кордонів. Однак тепер Кремль переходить до нового рівня - офіційних звинувачень у транзиті українських дронів.

Експерти вважають, що така риторика може стати інформаційним прикриттям для майбутніх порушень повітряного простору або інших гібридних дій, які Росія спробує подати як "відповідь" на вигадані загрози.

Кремль готує нову ескалацію: в ISW попередили про два можливі напрямки вторгнення
5 стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Як РФ може діяти проти НАТО - думка експерта

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв висловлює думку, що Москва може прагнути перевірити стійкість Альянсу. За його словами, однією з цілей може бути підрив єдності всередині НАТО і створення умов для розбіжностей між його учасниками.

У разі такого розвитку подій європейські держави, втративши колективні гарантії безпеки, могли б виявитися більш вразливими. Експерт вважає, що без загальної системи захисту окремим країнам довелося б самостійно шукати способи забезпечення безпеки, включаючи можливі домовленості з Росією.

Російська загроза для НАТО - новини за темою

Як повідомляв Главред, генсекретар Альянсу Марк Рютте раніше говорив, що Росія, можливо, через 5-7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до всіляких сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. До такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не тільки українські території.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими вигуками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підбурити Росію до атаки на НАТО. Медведєв у відповідь виступив із "погрозами" та дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

НАТО Росія Інститут вивчення війни
Новини партнерів

Головне за день

Більше
США блокують Ормузьку протоку: Льоушкін розповів, що буде з цінами на паливо

США блокують Ормузьку протоку: Льоушкін розповів, що буде з цінами на паливо

19:10Погляди
В Черкасах пролунала серія потужних вибухів - загинула дитина, багато поранених

В Черкасах пролунала серія потужних вибухів - загинула дитина, багато поранених

19:03Війна
В Україні скасували оплату комуналки - кого зачепить нововведення, деталі закону

В Україні скасували оплату комуналки - кого зачепить нововведення, деталі закону

18:43Україна
Реклама

Популярне

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Великдень 2026
Чому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти