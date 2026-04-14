Кремль готує нову ескалацію: в ISW попередили про два можливі напрямки вторгнення

Приводом для занепокоєння аналітиків стала заява помічника президента РФ та колишнього секретаря Радбезу Миколи Патрушева.

Росія готує нове вторгнення одразу на два напрямки

Кремль готує інформаційний привід для нових провокацій проти НАТО

ISW попереджає про можливі порушення повітряного простору

Кремль різко посилює інформаційний тиск на сусідів по НАТО, створюючи підґрунтя для можливих провокацій у їхньому повітряному просторі. На це вказує новий звіт Інституту вивчення війни та останні заяви російських посадовців.

Новий виток звинувачень

Аналітики звернули увагу на інтерв’ю помічника президента РФ Миколи Патрушева, опубліковане 13 квітня. У ньому він заявив, що Фінляндія та країни Балтії нібито дозволяють українським дронам пролітати через свій повітряний простір для ударів по Росії.

"Заяви Патрушева можуть свідчити про те, що російські сили планують порушувати повітряний простір Фінляндії та країн Балтії. РФ може позиціювати це як „заходи у відповідь" на нібито використання їхнього простору українськими БпЛА", - наголошують експерти.

Що бачать аналітики ISW

У звіті ISW наголошується, що такі заяви не є випадковими. Кремль системно формує інформаційне тло, яке може бути використане як виправдання для майбутніх агресивних дій проти держав-членів НАТО.

Аналітики підкреслюють, що Москва намагається розширити зону напруженості, звинувачуючи сусідів у "співучасті" в українських ударах по російських військових об’єктах. Це дозволяє Кремлю створювати образ загрози з боку Альянсу та готувати власне населення до можливих ескалаційних кроків.

Контекст: провокації тривають

Від початку повномасштабного вторгнення країни Балтії та Фінляндія неодноразово фіксували небезпечні маневри російської авіації біля своїх кордонів. Однак тепер Кремль переходить до нового рівня - офіційних звинувачень у транзиті українських дронів.

Експерти вважають, що така риторика може стати інформаційним прикриттям для майбутніх порушень повітряного простору або інших гібридних дій, які Росія спробує подати як "відповідь" на вигадані загрози.

Як РФ може діяти проти НАТО - думка експерта Колишній російський дипломат Борис Бондарєв висловлює думку, що Москва може прагнути перевірити стійкість Альянсу. За його словами, однією з цілей може бути підрив єдності всередині НАТО і створення умов для розбіжностей між його учасниками. У разі такого розвитку подій європейські держави, втративши колективні гарантії безпеки, могли б виявитися більш вразливими. Експерт вважає, що без загальної системи захисту окремим країнам довелося б самостійно шукати способи забезпечення безпеки, включаючи можливі домовленості з Росією.

Як повідомляв Главред, генсекретар Альянсу Марк Рютте раніше говорив, що Росія, можливо, через 5-7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до всіляких сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. До такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не тільки українські території.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими вигуками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підбурити Росію до атаки на НАТО. Медведєв у відповідь виступив із "погрозами" та дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

