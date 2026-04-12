Росія готує нову війну в Європі: тривожний прогноз щодо атаки країн НАТО

На думку Олександра Хари, Росії вигідно, щоб Сполучені Штати перебували в хаосі.

https://glavred.net/world/rf-gotovit-novuyu-voynu-v-evrope-trevozhnyy-prognoz-ataki-stran-nato-10756229.html Посилання скопійоване

Росія може розпочати наступ у Європі

Важливе із заяв Хари:

Для Росії вигідно, щоб Сполучені Штати перебували в хаосі

Найбільш вразливою залишається Естонія, але можливі й інші варіанти

Експерт з питань зовнішньої політики та політики безпеки, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень" Олександр Хара прокоментував ймовірність реалізації РФ планів щодо вторгнень або гібридних операцій у Європі.

"По-перше, слід зазначити, що прихильники Трампа, які зараз при владі і просувають свої ідеї, фактично поділяють погляди, близькі до російських. Недарма в останній місяць-півтора можна було спостерігати критику Таккера Кларксона та інших, хто просуває ідеї багатополярності та догіністські, фактично фашистські концепції. Це певною мірою позитивно, але ті, хто при владі, підтримують подібні погляди і не вважають Росію загрозою", — підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Експерт вважає, що для Росії це вигідно: щоб Сполучені Штати перебували в хаосі і не розглядали Росію як противника, а звертали увагу насамперед на Європейський Союз і європейську частину НАТО.

"Вони, звичайно, будуть користуватися цією ситуацією, проводити інформаційні операції, акти саботажу — це триває вже давно", — попередив він.

Співрозмовник нагадав, що європейці досі не знайшли правильної форми для реагування, а неправильна реакція лише заохочує Росію продовжувати такі дії.

"Якщо Європа залишиться вразливою, а Сполучені Штати не готові прийти на допомогу, особливо у разі виходу США з НАТО, це стане "зеленим світлом" для Росії, щоб підірвати європейську безпеку і проводити кампанії проти сусідніх країн. Найбільш вразливою залишається Естонія, але можливі й інші варіанти. Зараз дійсно дуже сприятливий час для Росії, щоб продовжувати руйнувати колективний Захід", — додав Хара.

Як повідомляв Главред, генсекретар Альянсу Марк Рютте раніше говорив, що Росія, можливо, через 5-7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до всіляких сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. До такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не тільки українські території.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими вигуками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підбурити Росію до атаки на НАТО. Медведєв у відповідь виступив із "погрозами" та дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

Про персону: Олександр Хара Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень". Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.). Магістр зовнішньої політики.



Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред