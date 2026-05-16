Росія змінила тактику атак дронами "Шахед" по Україні – BI

Удари дронів перетворюються на практично безперервні багатогодинні атаки, спрямовані на виснаження країни.

Росія змінила тактику атак дронами "Шахед" по Україні

Росія змінила тактику атак дронами типу "Шахед" по Україні, почавши використовувати їх не тільки вночі, але й у денний час. Такі удари перетворюються на практично безперервні багатогодинні атаки, спрямовані на виснаження країни та тиск на цивільне населення. Про це пише Business Insider.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що всього за дві доби російські війська випустили по території України 1567 безпілотників і 56 ракет. За його словами, ця масована і майже безперервна атака стала однією з наймасштабніших з початку повномасштабної війни.

Український аналітик Ігор Анохін з Інституту науки та міжнародної безпеки зазначив, що останні удари свідчать про формування нової російської тактики.

"Поки що це не можна назвати остаточно сформованою схемою, проте вона вже виглядає як нова оперативна модель", — підкреслив експерт.

Він додав, що у 2026 році це вже п'ятий випадок застосування Росією тривалих хвиль ракетно-дронових атак. Наприкінці березня РФ випустила майже тисячу безпілотників за добу, а в середині квітня атаки тривали понад 32 години без значних пауз.

Головна мета – психологічний тиск

На думку Анохіна, ключове завдання таких дій полягає не тільки в ураженні об'єктів інфраструктури, а й у психологічному впливі на населення.

"Головна мета – психологічний тиск і економічний терор", – вважає аналітик.

За його словами, Росія прагне тривалий час утримувати українські міста в стані тривоги, порушувати повсякденне життя мирних жителів, а також завдавати ударів по енергетичній та критично важливій інфраструктурі.

Під час останньої атаки мешканці Києва були змушені годинами залишатися в укриттях, очікуючи нових ударів. Після хвиль безпілотників російські сили також завдали по столиці ракетних ударів.

Як повідомив Зеленський, українським силам ППО вдалося знищити близько 93% російських дронів, однак ефективність перехоплення ракет склала 73%. Станом на вечір четверга відомо про 24 загиблих і 48 поранених.

Росія намагається перевантажити ППО

Експерти зазначають, що масові атаки дешевими безпілотниками створюють величезне навантаження на українську систему протиповітряної оборони.

Для відбиття ударів Україна використовує мобільні кулеметні групи, засоби радіоелектронної боротьби, дрони-перехоплювачі та дорогі ракети ППО. Велика кількість повітряних цілей змушує витрачати дорогі ракети на відносно дешеві дрони.

Дослідник Центру європейського політичного аналізу Федеріко Борсарі заявив, що денні атаки можуть мати ще одну мету.

"Основними цілями зазвичай є мобільні вогневі групи, наземні пускові установки ППО та інші військові цілі високої важливості", – сказав він.

За словами Борсарі, частина російських дронів-приманок оснащена датчиками для розвідки та виявлення українських систем ППО.

РФ нарощує виробництво "Шахедів"

Експерти пов'язують зростання масштабів атак із розширенням виробництва дронів у Татарстані. Основним центром виробництва називають завод в особливій економічній зоні "Алабуга".

"Ідеально було б знищити виробництво в Алабузі", – каже Анохін.

Незважаючи на збільшення кількості атак, українська ППО демонструє високу ефективність. За оцінками аналітика, якщо восени минулого року близько третини "Шахедів" досягали цілей, то у квітні цей показник впав приблизно до 14%.

Втім, експерти вважають, що багатогодинні денні хвилі дронів можуть стати постійною частиною війни Росії проти України.

"Однак незрозуміло, чи приносить російська стратегія цільових атак плоди", – підсумував Борсарі.

У Росії з'явилися нові цілі для ударів

Аналітики також згадали, що Кремль раніше погрожував ударами, зокрема "Орешником" по Києву, якщо парад у Москві буде зірваний. Хоча святкування на Красній площі відбулося, Росія не відмовилася від своїх планів.

Зокрема, РФ проводить розвідку центрів прийняття рішень у Києві та його околицях на предмет можливих майбутніх ударів.

Так, ГУР отримало супутникові знімки та російські документи, в яких викладені плани ударів по приблизно 20 політичних і військових об’єктах, які часто відвідують високопоставлені українські чиновники.

"Кремль погрожував завдати ударів по центрах прийняття рішень у Києві, якщо українські війська завдадуть ударів під час святкування Дня Перемоги в Москві 9 травня. Росія не відмовилася від своїх планів щодо таких ударів у майбутньому — навіть після закінчення терміну припинення вогню", — підсумували в ISW.

Росія зараз запускає ракети майже "з конвеєра". Але послаблення санкцій, особливо в поєднанні зі сповільненням поставок перехоплювачів Patriot для України, посилить і без того значну загрозу, яку становлять російські ракетні удари. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомляв Главред, у ніч на 16 травня російські окупанти завдали кілька ударів по Харкову. В результаті атаки пошкоджено три виходи з метрополітену та три зупинки наземного транспорту, контактну мережу, будівлю навчального закладу та скління в прилеглих будівлях.

Також вночі Росія завдала масованого удару дронами по півдню Одеської області, зокрема по місту Ізмаїл, там є постраждалі. Пошкоджено житлову та портову інфраструктуру.

Про джерело: Business Insider Business Insider — американський новинний веб-сайт про бізнес і технології, запущений у лютому 2009 року в штаб-квартирі в Нью-Йорку. Портал заснований відомим інтернет-підприємцем Кевіном П. Райаном і є авторитетним аналітичним агентством, на яке посилаються такі видання, як "Нью-Йорк Таймс", та засоби масової інформації, як-от National Public Radio. За даними самого порталу, що базуються на Google Analytics, у 2014 році його відвідуваність сягнула 221 мільйона осіб на місяць, пише Вікіпедія.

