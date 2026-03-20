Кремль готує диверсії в країні НАТО: в ЦПД попередили про серйозну загрозу

Марія Николишин
20 березня 2026, 11:55
В ЦПД кажуть, що Швеція має підстави розглядати Росію як загрозу своїй безпеці.
Ключові тези:

  • Кремль готує підґрунтя для реальних диверсій в Швеції
  • Агенти РФ отримували завдання фіксувати об’єкти, які мають критичне значення
  • Це підтверджує розширення гібридної агресії Кремля проти європейських країн

Спецслужби країни-агресора Росії почали масштабну операцію з картографування критичної інфраструктури Швеції. Кремль готує підґрунтя для реальних диверсій та саботажу. Про це повідомив український Центр протидії дезінформації при РНБО із посиланням на Службу безпеки Швеції.

Зазначається, що Росія може перейти до ризикованих і непередбачуваних кроків. Російські агенти отримували завдання фіксувати та картографувати об’єкти, які мають критичне значення для оборони країни.

"Збір інформації про критичну інфраструктуру з боку Кремля може свідчити про підготовчий етап до потенційних диверсій або саботажу. Йдеться не лише про військові об’єкти, а й про енергетичну, транспортну та цифрову інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.

Крім того, наголошується, що Швеція має підстави розглядати Росію як загрозу своїй безпеці. Країна вже неодноразово стикалася з кібератаками, фіксувала порушення свого повітряного простору російською авіацією, а також випадки диверсій проти підводної інфраструктури в Балтійському морі.

Також фіксуються й нетипові інструменти впливу: раніше шведські правоохоронці викрили представниць Російської православної церкви, яких підозрюють у співпраці з військовою розвідкою РФ.

"Дії РФ у Швеції свідчать про системний підхід — від збору розвідданих до підготовки й можливого здійснення диверсій. Це підтверджує розширення гібридної агресії Кремля проти європейських країн, яка набирає дедалі більших масштабів", - підсумували в ЦПД.

Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Загроза вторгнення до країн НАТО - що відомо

Як повідомляв Главред, раніше Швеція назвала Росію своєю головною загрозою. Адже все більш ризикована поведінка Москви може спровокувати небезпечну ескалацію.

В щорічній оцінці загроз, опублікованій розвідкою Литви йдеться про те, що Росія нарощує військові підрозділи біля кордонів країн НАТО і може використовувати їх як основу для можливого майбутнього конфлікту з Альянсом.

Крім того, Норвегія не виключає ризик російського вторгнення і вже готується до сценарію, за якого Москва спробує захопити частину норвезької території.

Читайте також:

Про джерело: Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія.

Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

Сніг і приморозки до -3 градусів: Україну накриє потужний антициклон

Сніг і приморозки до -3 градусів: Україну накриє потужний антициклон

12:34Синоптик
Кремль готує диверсії в країні НАТО: в ЦПД попередили про серйозну загрозу

Кремль готує диверсії в країні НАТО: в ЦПД попередили про серйозну загрозу

11:55Світ
Відключення світла стануть довшими та жорсткішими: коли та чому

Відключення світла стануть довшими та жорсткішими: коли та чому

11:22Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Тепер він співає пісні в косоворотці в Москві: відомий співак втік з України

Тепер він співає пісні в косоворотці в Москві: відомий співак втік з України

Різке посилення мобілізації та облави в Україні - в ТЦК та СП зробили заяву

Різке посилення мобілізації та облави в Україні - в ТЦК та СП зробили заяву

Дівчина заглянула у сміття біля церемонії "Оскар" і забрала звідти щось цінне

Дівчина заглянула у сміття біля церемонії "Оскар" і забрала звідти щось цінне

Долар раптово полетів угору, а євро обвалився: свіжий курс валют на 20 березня

Долар раптово полетів угору, а євро обвалився: свіжий курс валют на 20 березня

"Зсередини починає руйнуватися": Пугачова стривожила своїм станом

"Зсередини починає руйнуватися": Пугачова стривожила своїм станом

Останні новини

12:36

Виглядає красиво, але є проблема: яке дерево не варто садити в саду

12:34

Сніг і приморозки до -3 градусів: Україну накриє потужний антициклон

12:21

Люди були вражені, дізнавшись правду про джинси: вся справа в кишенях

12:09

Путіністка Корольова "викрила" Леонтьєва у США — у якому він стані

12:05

Що насправді робить оберіг, а що - талісман: пояснення експертки

Росіяни підлатають діри та посилять на тиск на Україну: Андрусів - про послаблення санкцій СШАРосіяни підлатають діри та посилять на тиск на Україну: Андрусів - про послаблення санкцій США
11:56

Резерв+ тимчасово не працюватиме: що треба зробити українцям

11:55

Кремль готує диверсії в країні НАТО: в ЦПД попередили про серйозну загрозу

11:55

Тепло зникне раптово: українцям повідомили про дострокове відключення опалення

11:53

У мережі показали несамовиту Волочкову: турбуються про її станВідео

Реклама
11:22

Відключення світла стануть довшими та жорсткішими: коли та чому

11:08

ПДВ для ФОП, військовий збір і оподаткування посилок: новий законопроєкт Мінфіну

11:07

Мокрий сніг з дощем накриє Рівненщину: синоптики попереджають небезпеку

11:04

Курс валют б'є рекорди: чи сягне долар позначки 45 і вище — прогноз експерта

10:59

Китайський гороскоп на завтра, 21 березня: Коням — романтика, Собакам — можливості

10:49

По всій Україні проходять масштабні обшуки у медзакладах: що стало причиною

10:43

РФ заробляє на нафті, але є нюанс: що буде з економікою ворога

10:30

Путініст Кіркоров "кинув" власних дітей заради шоу

10:22

На Україну чекає несподіваний поворот у війні: названо терміни її завершенняФото

10:07

Нові правила для українських біженців: що готує Євросоюз

10:07

Копія Ніколаєв: невістку Корольової застали з іншим чоловіком

Реклама
10:07

"Спілкуємося": Федінчик розповів, що пов’язує його з Денисенко зараз

09:59

В Україні запрацював кешбек на пальне: хто та скільки зможе отримати

09:58

ЗСУ змінили тактику ударів і створюють для РФ серйозні проблеми на всіх рівнях - ISW

09:45

Гороскоп Таро на завтра, 21 березня: Близнюкам — цінувати себе, Ракам — рішення

09:25

Коли Україна була королівством: які були її кордони на карті та хто був королемВідео

09:15

7 речей, які давно варто винести з шафи у спальні: список здивує багатьох

08:56

Чому естонська Нарва може стати початком кінця НАТО: прогноз ПортниковаПогляд

08:42

РФ атакувала кораблі із зерном на Одещині: є постраждаліФото

08:10

Росія завдала удару по Запоріжжю, Харкову та ще трьом областям, є влучання та поранені: подробиці

08:02

Щоб не було блекаутів: на ЧАЕС стартувало нове будівництво - що відомо

07:49

Скандал на "МайстерШеф": військова прийшла на шоу, хоча мала бути на лікарняному

06:56

Тисячі морських піхотинців і бойові кораблі: США терміново перекидають війська на Близький Схід

05:50

"Зсередини починає руйнуватися": Пугачова стривожила своїм станом

05:21

Гороскоп на завтра, 21 березня: Дівам - конфлікт, Терезам - сюрприз

04:30

Крок у нове життя: для яких знаків зодіаку доля готує перезавантаження

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дроворуба за 21 с

03:42

Зірка Голлівуду повертається в кіно через рік після смерті

03:13

Експерти назвали найкориснішу олію для смаження: більшість навіть не здогадуються

03:01

Linkin Park зареєстрували в РФ товарний знак — подробиці

02:36

Гороскоп Таро на квітень 2026 року: Ракам — свято, Левам — гроші, Дівам — зміни

Реклама
02:18

Розбрат у НАТО та нові перспективи: аналітик розкрив два сценарії для України

02:09

Колишній наречений Melovin розповів про новий роман

01:55

Росія може змінити ситуацію на свою користь: тривожний прогноз щодо завершення війни

01:27

Тендітна, наче фея: як виглядає 17-річна донька соліста ТІК

01:06

РФ встановила дедлайн та першу ціль: ЗСУ розкрили, які міста під прицілом Кремля

00:47

Зірка "Розтину покаже" назвав трьох найкрасивіших акторок України

00:06

Захистять перець від грибка та попелиці: які рослини-компаньйони посадити поручВідео

19 березня, четвер
23:20

Дружина Вілліса опублікувала його свіже фото в день 71-річчя актора

23:20

Синоптик здивувала своїм прогнозом: якою буде погода в Києві 20 березня

22:48

Години відключень переписали: свіжі графіки для Дніпра та області на 20 березняФото

