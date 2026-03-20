Кремль готує диверсії в країні НАТО: в ЦПД попередили про серйозну загрозу

В ЦПД кажуть, що Швеція має підстави розглядати Росію як загрозу своїй безпеці.

Путін націлився на ще одну країну НАТО

Ключові тези:

Кремль готує підґрунтя для реальних диверсій в Швеції

Агенти РФ отримували завдання фіксувати об’єкти, які мають критичне значення

Це підтверджує розширення гібридної агресії Кремля проти європейських країн

Спецслужби країни-агресора Росії почали масштабну операцію з картографування критичної інфраструктури Швеції. Кремль готує підґрунтя для реальних диверсій та саботажу. Про це повідомив український Центр протидії дезінформації при РНБО із посиланням на Службу безпеки Швеції.

Зазначається, що Росія може перейти до ризикованих і непередбачуваних кроків. Російські агенти отримували завдання фіксувати та картографувати об’єкти, які мають критичне значення для оборони країни.

"Збір інформації про критичну інфраструктуру з боку Кремля може свідчити про підготовчий етап до потенційних диверсій або саботажу. Йдеться не лише про військові об’єкти, а й про енергетичну, транспортну та цифрову інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.

Крім того, наголошується, що Швеція має підстави розглядати Росію як загрозу своїй безпеці. Країна вже неодноразово стикалася з кібератаками, фіксувала порушення свого повітряного простору російською авіацією, а також випадки диверсій проти підводної інфраструктури в Балтійському морі.

Також фіксуються й нетипові інструменти впливу: раніше шведські правоохоронці викрили представниць Російської православної церкви, яких підозрюють у співпраці з військовою розвідкою РФ.

"Дії РФ у Швеції свідчать про системний підхід — від збору розвідданих до підготовки й можливого здійснення диверсій. Це підтверджує розширення гібридної агресії Кремля проти європейських країн, яка набирає дедалі більших масштабів", - підсумували в ЦПД.

Як повідомляв Главред, раніше Швеція назвала Росію своєю головною загрозою. Адже все більш ризикована поведінка Москви може спровокувати небезпечну ескалацію.

В щорічній оцінці загроз, опублікованій розвідкою Литви йдеться про те, що Росія нарощує військові підрозділи біля кордонів країн НАТО і може використовувати їх як основу для можливого майбутнього конфлікту з Альянсом.

Крім того, Норвегія не виключає ризик російського вторгнення і вже готується до сценарію, за якого Москва спробує захопити частину норвезької території.

Читайте також:

Про джерело: Центр протидії дезінформації Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія. Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

