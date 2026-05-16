"Це як розуміти?": Білик викрила фаворитку Євробачення 2026 у плагіаті свого хіта

У соцмережі Threads користувачі раптово виявили підозрілу схожість конкурсної пісні представниці Австралії на Євробаченні 2026 Дельти Гудрем із відомим хітом української співачки Ірини Білик. Артистка не залишилася мовчазною і висловилася з цього приводу.
Коментатори почали порівнювати пісню "Eclipse" з хітом "Про кохання". У мережі почали обговорювати мелодію та текст композиції, знаходячи очевидні схожості.
"Плагіат на Євробаченні 2026! Австралія переспівала пісню Ірини Білик "Про кохання", — написав автор допису в Threads.
Несподівано на обговорення відреагувала й сама Ірина Білик.
"Як це розуміти? Що тут у вас відбувається", — написала співачка.
Ця новина настільки зацікавила артистку, що вона опублікувала фрагменти пісень у своєму Instagram і попросила шанувальників порівняти їх та вирішити, чи є це плагіатом.
"Це плагіат чи ні? Як вважаєте", — запитала Білик.
Більшість коментаторів погодилися з припущенням — мелодія куплетів австралійської співачки виявилася надто схожою на український хіт.
"Дуже схоже на вашу пісню! Плагіат сто відсотків"
"Текст, до речі, теж має схожий контекст"
"Реально Австралія сподобалася не просто так…."
"Я зрозуміла, наскільки мелодія знайома, тільки коли вперше почула пісню Австралії. І не могла заспокоїтися, поки не згадала, кому вона насправді належить"
"Мені не здається, але взагалі відчуття від пісні Австралії таке, ніби я її десь уже чула"
Про особу: Ірина Білик
Ірина Білик — українська співачка, композиторка та авторка пісень. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень та величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Ми будемо разом", "Рябіна червона", "Кохання. Отрута" тощо.
