"Це як розуміти?": Білик викрила фаворитку Євробачення 2026 у плагіаті свого хіта

Христина Трохимчук
16 травня 2026, 12:05
Пісня представниці Австралії викликала суперечки в соцмережах.
Євробачення 2026 — Ірина Білик про плагіат пісні Австралії
Євробачення 2026 — Ірина Білик про плагіат пісні Австралії / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Білик, Дельта Гудрем

Ви дізнаєтеся:

  • Ірина Білик порівняла пісню фаворитки Євробачення 2026 зі своїм хітом
  • Якою піснею Білик надихалася Дельта Гудрем

У соцмережі Threads користувачі раптово виявили підозрілу схожість конкурсної пісні представниці Австралії на Євробаченні 2026 Дельти Гудрем із відомим хітом української співачки Ірини Білик. Артистка не залишилася мовчазною і висловилася з цього приводу.

Коментатори почали порівнювати пісню "Eclipse" з хітом "Про кохання". У мережі почали обговорювати мелодію та текст композиції, знаходячи очевидні схожості.

"Плагіат на Євробаченні 2026! Австралія переспівала пісню Ірини Білик "Про кохання", — написав автор допису в Threads.

Несподівано на обговорення відреагувала й сама Ірина Білик.

"Як це розуміти? Що тут у вас відбувається", — написала співачка.

Ірина Білик відреагувала на пісню Австралії
Ірина Білик відреагувала на пісню Австралії / скрін з Threads

Ця новина настільки зацікавила артистку, що вона опублікувала фрагменти пісень у своєму Instagram і попросила шанувальників порівняти їх та вирішити, чи є це плагіатом.

"Це плагіат чи ні? Як вважаєте", — запитала Білик.

Євробачення 2026: Австралія — плагіат
Євробачення 2026 Австралія — плагіат / скрін з Instagram Ірини Білик

Більшість коментаторів погодилися з припущенням — мелодія куплетів австралійської співачки виявилася надто схожою на український хіт.

"Дуже схоже на вашу пісню! Плагіат сто відсотків"

"Текст, до речі, теж має схожий контекст"

"Реально Австралія сподобалася не просто так…."

"Я зрозуміла, наскільки мелодія знайома, тільки коли вперше почула пісню Австралії. І не могла заспокоїтися, поки не згадала, кому вона насправді належить"

"Мені не здається, але взагалі відчуття від пісні Австралії таке, ніби я її десь уже чула"

Ірина Білик
Ірина Білик / інфографіка: Главред

Про особу: Ірина Білик

Ірина Білик — українська співачка, композиторка та авторка пісень. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень та величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Ми будемо разом", "Рябіна червона", "Кохання. Отрута" тощо.

«Далекобійні санкції»: ЗСУ за тиждень знищили рідкісний літак, вертоліт та кораблі

ЗСУ пішли вперед одразу на кількох напрямках та мають успіхи - деталі від ISW

Україна повернула 528 тіл загиглих українських військових - що відомо

«Дуже хотіла жити»: за життя дружини Усика три місяці боролися лікарі

Ольга Мартиновська не буде суддею «МайстерШеф»: що сталося

Град, грози та шквали: на Україну насувається потужний шторм

Урожай смородини та порічки подвоїться: що потрібно зробити в травні

Лайфхак радянських часів: навіщо закопувати звичайний цвях у вазон

Листя картоплі жовтіє: чим підгодувати, щоб врятувати врожай

Як мати й син: фото 40-річного актора з дружиною вразило людей

"Далекобійні санкції": ЗСУ за тиждень знищили рідкісний літак, вертоліт та кораблі

Підступний тест з ПДР з круговим рухом: водії довго "ламають" головуВідео

Китайський гороскоп на завтра, 17 травня: Коням — зустрічі, Бикам — негаразди

ЗСУ пішли вперед одразу на кількох напрямках та мають успіхи - деталі від ISW

"Підходимо до пошуку з обережністю": розпочався кастинг на роль нового Джеймса Бонда

На "острові мільярдерів" безкоштовно роздають будинки: у чому хитрість

Кому карти Таро обіцяють раптове багатство: гороскоп на молодик 16 травня 2026Відео

"Навіть якщо війна закінчиться": тривожний прогноз щодо нового наступу Росії

Україна повернула 528 тіл загиблих українських військових - що відомо

Сонячні панелі влітку: як зберегти максимальну потужність

LELEKA розкішно виступила перед журі Євробачення 2026 — як її оцінилиВідео

Чому 17 травня на столі має бути картопля: яке церковне свято

Як виростити моркву завдовжки 25 см: три головні секрети чудового врожаюВідео

Різке зростання чи падіння: чого чекати від курсу долара та євро з понеділка

Росія змінила тактику атак дронами "Шахед" по Україні – BI

РФ готує новий сценарій ударів по Києву: загроза від ракетних атак зросте - ISW

Чому перець скидає квіти: помилки, через які можна залишитися без врожаюВідео

Євробачення 2026: де дивитися гранд-фінал

Військові РФ завдали удару по Одеській області: є поранені

Дрони вдарили по найбільшому хімзаводу в РФ: спалахнула масштабна пожежа

Віталій Портников: Трамп сказав Кремлю важливе "ні" щодо ДонбасуПогляд

Росіяни атакували Харків: дрон вдарив по центру міста, є постраждалі

Початок "білої смуги": удача сама постукає у двері трьох знаків зодіаку

Як полегшити кольки у дитини: експерт назвав найефективніші методи

Град, грози та шквали: на Україну насувається потужний шторм

Чому в СРСР у кожному домі зберігали сушену кропиву: пояснення здивує

Як зберігати хліб, щоб був свіжим до 2 тижнів: так робили ще наші бабусі

Тест на IQ: потрібно знайти три відмінності на зображенні воротаря з м'ячем за 35 с

Астероїд "вбивця міст" стрімко наближається до Землі: чи існує загроза катастрофи

Що найчастіше сниться людям: статистика пошукових запитів Google

Чотири знаки зодіаку отримають подарунок від Всесвіту - кого чекають великі зміни

Не чіпатиме крупи, не підлітатиме до шафи: як назавжди позбутися моліВідео

Росіяни придумали, як захистити "Шахеди" від перехоплювачів — Флеш

Фінансовий тиждень чекає на три знаки зодіаку: кому пощастить уже з 18 травня

У Києві можуть змінити схему руху метро: названо терміни та напрямок

Сильний геомагнітний шторм атакував країну: коли закінчиться буря

У США розкрили несподіваний сценарій завершення війни в Україні

"Там море нерозірваних мін": РФ повністю зруйнувала місто на Харківщині

Лайфхак радянських часів: навіщо закопувати звичайний цвях у вазон

Загроза штурму 50-тисячного угруповання: експерт про ризик атаки РФ з півночі

Бачать майбутнє та емоції: чотири місяці народження з найсильнішим чуттям

Його просили кинути зброю: поліція опублікувала відео зі стріляниною на ХмельниччиніВідео

Допомога на дітей виплачуватиметься за новою схемою: важливі зміни

Чим можна замінити пелети в печі: що дійсно працює, а що — небезпечноВідео

Чому морква тріскаєть та росте кривою: помилки у поливі та підживленні

Кого найчастіше кусають комарі: вчені назвали ідеальних жертв

Розкішна зелена огорожа без клопоту: який кущ росте швидше за тую і виглядає яскравіше

