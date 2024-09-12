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РФ хоче перерізати контрнаступ ЗСУ: ситуація в Курській області зазнала змін

Анна Косик
12 вересня 2024, 08:15
395
Російські воєнкори заявляють про успішне відбиття населених пунктів на Курщині, однак аналітики підтверджень цьому не бачать.
Армия РФ, карта курской области
В окупантів є просування, однак захоплення кількох населених пунктів наразі непідтверджені / Колаж: Главред, фото: pixabay, скрін з ISW

Через більш як місяць після успішного прориву ЗСУ на територію Курської області окупаційні війська агресора Росії почали проводити контратаки там. Однак масштаб і перспективи дій ворога наразі незрозумілі.

Як повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), станом на 11 вересня ситуація у Курській області нестабільна. Геолокаційні кадри підтверджуть відвоювання росіянами позицій на схід від Журавлів та просування біля Снагоста.

Аналітики припускають, що у такий спосіб ворожі війська намагаються перерізати український наступ у Курській області перед скоординованою операцією з витіснення Сил оборони.

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Водночас російські мілблогери стверджували, що армія РФ здійснила успішну контратаку з півночі біля Коренево і ледь не повністю захопила Снагост, а також Червоножовтневе, Комарівку, Вишнівку, Апанасівку, 10-го Жовтня, Обухівку, Бяхово, Внезапне та Гордїївку. Однак аналітики це не підтверджують.

В Інституті вивчення війни додали, що, найімовірніше, у Курській області окупанти почали задіювати більш боєздатні підрозділи, однак проблема в тому, що вони були на відновленні по кілька разів. Яскравим прикладом є 155 бригада морської піхоти.

Окрім цього залишається незрозумілим, чи достатньо військ у РФ на території Курської області для витіснення ЗСУ, або, бодай, захисту від нових атак українських сил. Невідомо і те, чи зможуть вони успішно відбити території у регіоні.

"Було б передчасно оцінювати вплив двох днів російських контратак на місячне українське вторгнення в Курську область, особливо на тлі триваючих українських транскордонних атак, і ISW продовжить оцінювати вплив російських контратак найближчими днями", - йдеться у звіті.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація в Курській області - останні новини

Нагадаємо, Росія перейшла до контрнаступу в Курській області. За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, ворог кинув на прорив оборони ЗСУ військо чисельністю понад 35 тисяч окупантів.

Напередодні стало відомо, що росіяни активно беруть участь у боях, переправляючись через річку Сейм. Експерт Роман Світан зазначив, що ціллю наступу російських військ є недопущення витіснення підрозділів РФ за річку Сейм. Адже в такому випадку Сили оборони України зможуть розгорнути вздовж річки значно менше військ, оскільки сама річка є потужним природним укріпленням.

Раніше генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко пояснив, що ситуацію для Сил оборони на Курщині не можна назвати простою. Для успішного захисту потрібні резерви, які вже були задіяні українською стороною для наступу на цьому напрямку.

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