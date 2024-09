РФ хоче перерізати контрнаступ ЗСУ: ситуація в Курській області зазнала змін

Через більш як місяць після успішного прориву ЗСУ на територію Курської області окупаційні війська агресора Росії почали проводити контратаки там. Однак масштаб і перспективи дій ворога наразі незрозумілі.

Як повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), станом на 11 вересня ситуація у Курській області нестабільна. Геолокаційні кадри підтверджуть відвоювання росіянами позицій на схід від Журавлів та просування біля Снагоста.

Аналітики припускають, що у такий спосіб ворожі війська намагаються перерізати український наступ у Курській області перед скоординованою операцією з витіснення Сил оборони.

Водночас російські мілблогери стверджували, що армія РФ здійснила успішну контратаку з півночі біля Коренево і ледь не повністю захопила Снагост, а також Червоножовтневе, Комарівку, Вишнівку, Апанасівку, 10-го Жовтня, Обухівку, Бяхово, Внезапне та Гордїївку. Однак аналітики це не підтверджують.

В Інституті вивчення війни додали, що, найімовірніше, у Курській області окупанти почали задіювати більш боєздатні підрозділи, однак проблема в тому, що вони були на відновленні по кілька разів. Яскравим прикладом є 155 бригада морської піхоти.

Окрім цього залишається незрозумілим, чи достатньо військ у РФ на території Курської області для витіснення ЗСУ, або, бодай, захисту від нових атак українських сил. Невідомо і те, чи зможуть вони успішно відбити території у регіоні.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.