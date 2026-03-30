Росія готує напад: оприлюднено терміни та сценарій нової війни в Європі

Володимир Горбач не виключає, що російська агресія може статися протягом року.

Росія може розпочати війну з країнами НАТО

Важливе із заяв Горбача:

У РФ може виникнути спокуса здійснювати провокації, сподіваючись на відсутність відповіді

Агресія РФ може статися протягом року – не тільки навесні, але й восени

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач прокоментував питання про те, коли російський диктатор Володимир Путін може влаштувати нову війну в Європі.

"Якщо говорити про часовий фактор, то зараз ситуація виглядає більш сприятливою з кількох причин. Зокрема, фокус уваги і Дональда Трампа, і значної частини світу зміщений на ситуацію в Перській затоці та протистояння з Іраном. Там також триває війна на виснаження, витрачаються ресурси та боєприпаси", – підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

Експерт зазначає, що увага міжнародної спільноти значною мірою зосереджена на Ірані, тому у Кремля може виникати спокуса здійснювати провокації з більшою надією на відсутність адекватної відповіді.

"Але це не означає, що Росія вже зараз повністю готова до такого сценарію. Для неї це також надзвичайно ризикований крок. Я схиляюся до думки, що такий сценарій можливий, але він не гарантує успіху для РФ", – вважає він.

За словами співрозмовника, російська агресія може статися протягом року – не тільки навесні, але й влітку або навіть восени.

"Наприклад, у вересні, коли такі дії можуть бути замасковані під проведення військових навчань. У Путіна ще є час для підготовки подібних провокацій. Якщо вже зараз відбувається інформаційне нагнітання, то, ймовірно, воно матиме подальший розвиток. Це не обов'язково означає негайний напад – скоріше йдеться про каскадні дії або серію провокацій, які поступово формуватимуть потрібний інформаційний фон і громадську думку всередині Росії щодо "необхідності" таких кроків. Отже, це не обов'язково сценарій "тут і зараз", але він цілком можливий протягом року", – додав Горбач.

Як повідомляв Главред, генсекретар Альянсу Марк Рютте раніше говорив, що Росія, можливо, через 5-7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до всіляких сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. До такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не тільки українські території.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими вигуками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підбурити Росію до атаки на НАТО. Медведєв у відповідь виступив із "погрозами" та дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

Про персону: Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

