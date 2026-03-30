Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Росія готує напад: оприлюднено терміни та сценарій нової війни в Європі

Олексій Тесля
30 березня 2026, 16:27
Володимир Горбач не виключає, що російська агресія може статися протягом року.
Росія може розпочати війну з країнами НАТО

Важливе із заяв Горбача:

  • У РФ може виникнути спокуса здійснювати провокації, сподіваючись на відсутність відповіді
  • Агресія РФ може статися протягом року – не тільки навесні, але й восени

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач прокоментував питання про те, коли російський диктатор Володимир Путін може влаштувати нову війну в Європі.

"Якщо говорити про часовий фактор, то зараз ситуація виглядає більш сприятливою з кількох причин. Зокрема, фокус уваги і Дональда Трампа, і значної частини світу зміщений на ситуацію в Перській затоці та протистояння з Іраном. Там також триває війна на виснаження, витрачаються ресурси та боєприпаси", – підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

відео дня

Експерт зазначає, що увага міжнародної спільноти значною мірою зосереджена на Ірані, тому у Кремля може виникати спокуса здійснювати провокації з більшою надією на відсутність адекватної відповіді.

"Але це не означає, що Росія вже зараз повністю готова до такого сценарію. Для неї це також надзвичайно ризикований крок. Я схиляюся до думки, що такий сценарій можливий, але він не гарантує успіху для РФ", – вважає він.

/ Інфографіка: Главред

За словами співрозмовника, російська агресія може статися протягом року – не тільки навесні, але й влітку або навіть восени.

"Наприклад, у вересні, коли такі дії можуть бути замасковані під проведення військових навчань. У Путіна ще є час для підготовки подібних провокацій. Якщо вже зараз відбувається інформаційне нагнітання, то, ймовірно, воно матиме подальший розвиток. Це не обов'язково означає негайний напад – скоріше йдеться про каскадні дії або серію провокацій, які поступово формуватимуть потрібний інформаційний фон і громадську думку всередині Росії щодо "необхідності" таких кроків. Отже, це не обов'язково сценарій "тут і зараз", але він цілком можливий протягом року", – додав Горбач.

Загроза РФ для НАТО – новини за темою:

Як повідомляв Главред, генсекретар Альянсу Марк Рютте раніше говорив, що Росія, можливо, через 5-7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до всіляких сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. До такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не тільки українські території.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими вигуками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підбурити Росію до атаки на НАТО. Медведєв у відповідь виступив із "погрозами" та дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

Інші новини:

Про персону: Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

НАТО Володимир Горбач
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Кремлі зробили заяву про загальну мобілізацію в Росії - що відомо

16:24Війна
Долар і євро раптово обвалились: курс валют на 31 березня

15:52Економіка
В Україні фіксують хвилю "мінувань": поліція отримала понад 1200 повідомлень

15:51Україна
Реклама

Популярне

Більше
Влупить -2 та піде сніг: в Україні погіршиться погода

Alyona Alyona живе без важливого органу: "Єдине, що працює"

Гроші з’являться несподівано: три знаки зодіаку, яким квітень принесе багатство

Китайський гороскоп на завтра, 31 березня: Бикам — драма, Драконам — заощадження

Героїні на плакатах, "невдахи" в житті: які жіночі професії в СРСР вважали ганебними

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаОлена ЗеленськаФіліп Кіркоров
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти