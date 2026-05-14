РФ готує новий масований удар: Жданов назвав ймовірну дату

Під час "перемир’я" російська сторона займалася перекиданням військової техніки та підготовкою до нових наступальних операцій.

Олег Жданов не виключив нового удару з боку РФ

Важливе із заяв Жданова:

У РФ є засоби ще на один повітряний удар

Нові масовані удари можуть статися вже найближчими днями

Однією з причин масштабної атаки міг стати міжнародний політичний фон, а також посилення бойових дій на фронті.

Як заявив Олег Жданов у коментарі для ТСН, Росія могла скористатися періодом так званого "перемир'я" для накопичення ресурсів і підготовки до подальших ударів.

"Я думаю, що це не останній, у них є запас ще на один удар. Вони майже не використовували ракети "Калібр", майже не використовували "Кинжали", там одна або дві було. А їх там більше півсотні. І майже не використовували "Іскандер-К", — зазначив Жданов.

Експерт вважає, що нові масовані удари можуть статися вже найближчими днями.

"Найближчий ймовірний час нанесення удару — це, можливо, вихідні. Зазвичай вони використовують або ніч суботи, або неділю для нанесення удару. Засоби у них є", — попередив експерт.

Крім того, він припустив, що під час "перемир’я" російська сторона займалася перекиданням військової техніки та підготовкою до нових наступальних операцій.

"Вони перевозили техніку тралами. А ця техніка зараз піде в бій. Я сьогодні дивлюся зведення — вже 240 бойових зіткнень на добу. Тому цілком імовірно, що для підтримки бойових дій ми можемо очікувати найближчим часом нових ударів", — вважає Жданов.

Існує загроза нових нічних обстрілів: що відомо

Сергій Бескрестнов попередив про ймовірність нових нічних атак з боку Росії. За його словами, російські сили можуть знову застосувати ракети для ударів по території України.

"Вночі ми будемо бачити запуски ракет. Потім може бути ще одна хвиля. Ми розуміємо, що вони накопичили достатньо "шехедних" запасів, щоб атакувати нас сьогодні і завтра", — підкреслив він.

Також Бескрестнов припустив, що під загрозою можуть опинитися центральні регіони країни.

Удари РФ по Україні: новини за темою

Як повідомляв Главред, в ніч на 14 травня російська окупаційна армія атакувала Київ та область. В результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. У Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція. Понад 10 осіб вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, раніше росіяни знову масово атакували Одесу ударними БПЛА. На жаль, двоє людей постраждали. Під удари потрапив об'єкт портової інфраструктури. В результаті двох хвиль атак пошкоджено обладнання, майно та вантажний транспорт.

Раніше повідомлялося, що після ворожого удару в Полтавській області без газопостачання залишилися близько 1000 абонентів. Йдеться про мешканців кількох населених пунктів.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

