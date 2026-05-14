17-річна француженка вразила оперним вокалом на "Євробаченні-2026"

Представниця Франції Монро — наймолодша учасниця "Євробачення-2026".

Франція та 17-річна Монро / Колаж Главред, скріншот

Сьогодні, 14 травня, стартував другий півфінал Євробачення 2026, і свій номер на сцені конкурсу показала наймолодша учасниця Євробачення цього року — Монро з піснею "Regarde".

Вона представляє Францію, яка автоматично потрапляє до фіналу.

Франція у другому півфіналі Євробачення 2026 / Скріншот

Співачка здивувала не тільки яскравим образом, поєднанням балету, зачіски та костюма, а й неймовірно сильним оперним вокалом.

Франція у другому півфіналі Євробачення 2026 / Скріншот

Українські коментатори в особі Тимура Мірошниченка та Світлани Тарабарової під час ефіру дивувалися силі голосу артистки та її молодому віку.

Раніше Главред повідомляв, що Болгарія після досить тривалої перерви феєрично повернулася на Євробачення. Країну у другому півфіналі Євробачення 2026 представила учасниця Dora із запальною піснею "Bangaranga".

Зазначимо, раніше стало відомо, що перший рейтинг симпатій преси виявився невтішним для української виконавиці. В опитуванні фан-медіа "ESCXTRA" лідерами другого півфіналу після прес-шоу стали Болгарія, Австралія та Данія. LELEKA опинилася в хвості рейтингу — журналісти поставили Україну на 12 місце з 15. В опитуванні взяли участь 87 представників медіа.

Євробачення-2026 Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

