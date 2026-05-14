17-річна француженка вразила оперним вокалом на "Євробаченні-2026"

Коротко:
- Чим здивувала Франція під час Євробачення
- Як заспівала учасниця Монро
Сьогодні, 14 травня, стартував другий півфінал Євробачення 2026, і свій номер на сцені конкурсу показала наймолодша учасниця Євробачення цього року — Монро з піснею "Regarde".
Вона представляє Францію, яка автоматично потрапляє до фіналу.
Співачка здивувала не тільки яскравим образом, поєднанням балету, зачіски та костюма, а й неймовірно сильним оперним вокалом.
Українські коментатори в особі Тимура Мірошниченка та Світлани Тарабарової під час ефіру дивувалися силі голосу артистки та її молодому віку.
Євробачення 2026 — останні новини
Раніше Главред повідомляв, що Болгарія після досить тривалої перерви феєрично повернулася на Євробачення. Країну у другому півфіналі Євробачення 2026 представила учасниця Dora із запальною піснею "Bangaranga".
Зазначимо, раніше стало відомо, що перший рейтинг симпатій преси виявився невтішним для української виконавиці. В опитуванні фан-медіа "ESCXTRA" лідерами другого півфіналу після прес-шоу стали Болгарія, Австралія та Данія. LELEKA опинилася в хвості рейтингу — журналісти поставили Україну на 12 місце з 15. В опитуванні взяли участь 87 представників медіа.
Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".
