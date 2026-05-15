Євробачення 2026: хто пройшов до фіналу та коли виступить Україна

Список усіх країн-фіналістів "Євробачення-2026".

Євробачення 2026 — усі фіналісти

Як пройшов другий півфінал Євробачення

Оголошено всіх фіналістів Євробачення 2026

Сьогодні, 14 травня, на арені Вінер-Штадтхалле у Відні, Австрія, відбувся другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2026.

У другому півфіналі Євробачення свої номери представили:

Болгарія: DARA – Bangaranga

Азербайджан: JIVA – Just Go

Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

Люксембург: Eva Marija – Mother Nature

Чехія: Daniel Zizka – CROSSROADS

Вірменія: SIMÓN – Paloma Rumba

Швейцарія: Veronica Fusaro – Alice

Кіпр: Antigoni – JALLA

Латвія: Atvara – Ēnā

Данія: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem

Австралія: Delta Goodrem – Eclipse

Україна: LELÉKA – Ridnym

Албанія: Alis – Nân

Мальта: AIDAN – Bella

Норвегія: JONAS LOVV - YA YA YA

Франція: Monroe - Regarde!

Велика Британія: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei

Всього в "Євробаченні-2026" бере участь 35 країн. З двох півфіналів до фіналу проходять по десять учасників.

Додатково у фіналі змагаються країни так званої "великої четвірки" (Італія, Німеччина, Франція, Велика Британія), а також країна-організатор Австрія.

Хто пройшов до гранд-фіналу Євробачення 2026 з другого півфіналу:

Болгарія Україна Норвегія Австралія Румунія Мальта Кіпр Албанія Данія Чехія

Усі фіналісти Євробачення 2026:

Греція

Фінляндія

Бельгія

Швеція

Молдова

Ізраїль

Сербія

Хорватія

Литва

Польща

16 травня у Відні відбудеться гранд-фінал Євробачення 2026 року.

Євробачення 2026 — останні новини

Зазначимо, напередодні LELÉKA виступила на репетиції півфіналу Євробачення. Перший рейтинг симпатій преси виявився невтішним для української виконавиці. В опитуванні фан-медіа "ESCXTRA" лідерами другого півфіналу після прес-шоу стали Болгарія, Австралія та Данія. LELEKA опинилася в хвості рейтингу — журналісти поставили Україну на 12 місце з 15. В опитуванні взяли участь 87 представників медіа.

Також фаворитка Євробачення-2026 перервала мовчання після скандалу в першому півфіналі. Приводом для звинувачень у використанні фонограми стало відео із залу: поки Лінда Лампеніус стрімко бігла до іншої декорації, партія скрипки продовжувала звучати без пауз.

