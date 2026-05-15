Євробачення 2026: хто пройшов до фіналу та коли виступить Україна

Сьогодні, 14 травня, на арені Вінер-Штадтхалле у Відні, Австрія, відбувся другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2026.
У другому півфіналі Євробачення свої номери представили:
- Болгарія: DARA – Bangaranga
- Азербайджан: JIVA – Just Go
- Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
- Люксембург: Eva Marija – Mother Nature
- Чехія: Daniel Zizka – CROSSROADS
- Вірменія: SIMÓN – Paloma Rumba
- Швейцарія: Veronica Fusaro – Alice
- Кіпр: Antigoni – JALLA
- Латвія: Atvara – Ēnā
- Данія: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
- Австралія: Delta Goodrem – Eclipse
- Україна: LELÉKA – Ridnym
- Албанія: Alis – Nân
- Мальта: AIDAN – Bella
- Норвегія: JONAS LOVV - YA YA YA
- Франція: Monroe - Regarde!
- Велика Британія: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
Всього в "Євробаченні-2026" бере участь 35 країн. З двох півфіналів до фіналу проходять по десять учасників.
Додатково у фіналі змагаються країни так званої "великої четвірки" (Італія, Німеччина, Франція, Велика Британія), а також країна-організатор Австрія.
Хто пройшов до гранд-фіналу Євробачення 2026 з другого півфіналу:
- Болгарія
- Україна
- Норвегія
- Австралія
- Румунія
- Мальта
- Кіпр
- Албанія
- Данія
- Чехія
Усі фіналісти Євробачення 2026:
- Греція
- Фінляндія
- Бельгія
- Швеція
- Молдова
- Ізраїль
- Сербія
- Хорватія
- Литва
- Польща
16 травня у Відні відбудеться гранд-фінал Євробачення 2026 року.
Євробачення 2026 — останні новини
Зазначимо, напередодні LELÉKA виступила на репетиції півфіналу Євробачення. Перший рейтинг симпатій преси виявився невтішним для української виконавиці. В опитуванні фан-медіа "ESCXTRA" лідерами другого півфіналу після прес-шоу стали Болгарія, Австралія та Данія. LELEKA опинилася в хвості рейтингу — журналісти поставили Україну на 12 місце з 15. В опитуванні взяли участь 87 представників медіа.
Також фаворитка Євробачення-2026 перервала мовчання після скандалу в першому півфіналі. Приводом для звинувачень у використанні фонограми стало відео із залу: поки Лінда Лампеніус стрімко бігла до іншої декорації, партія скрипки продовжувала звучати без пауз.
