Євробачення 2026: онлайн-трансляція другого півфіналу

У другому півфіналі за вихід до гранд-фіналу боротиметься представниця України LELEKA.

Євробачення 2026 — трансляція

Уже сьогодні, 14 травня о 22:00, відбудеться другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2026. Для українців цей вечір буде особливо хвилюючим, адже за путівку до фіналу боротиметься представниця України LELEKA з піснею "Ridnym". Главред веде текстову онлайн-трансляцію, щоб ви були в курсі всіх подій конкурсу в прямому ефірі.

18:26 LELEKA зустрілася з Андрієм Данилком Представниця України опублікувала спільне фото з Андрієм Данилком, який підтримуватиме її у півфіналі. "Вперше зустрілися. Ну, тепер точно розправляю свої крила, щоб летіти!", - написала LELEKA у Telegram. Нагадаємо, що Вєрка Сердючка вийде на сцену у гранд-фіналі Євробачення разом із Русланою. LELEKA та Андрій Данилко / фото: t.me/s/leleka_music

17:20 Хто братиме участь у другому півфіналі Євробачення 2026 Другий півфінал "Євробачення-2026" буде насичений яскравими виступами. Представниці України доведеться нелегко — серед сильних конкурентів букмекери та єврофани називають Данію, Австралію, Румунію та Болгарію. LELEKA виступить майже наприкінці вечора під номером 12. Другий півфінал Євробачення 2026 — учасники / фото: instagram.com, Євробачення

17:01 Другий півфінал Євробачення 2026 розпочнеться за кілька годин! Нагадаємо, що пряма трансляція другого півфіналу конкурсу розпочнеться о 22:00. Також для єврофанів транслюватиметься передшоу — його початок заплановано на 21:30. Трансляцію можна буде подивитися як на телебаченні, так і онлайн: на каналі "Суспільне Культура"

на сайтах "Суспільне Культура" та "Суспільне Євробачення"

на YouTube-каналі "Євробачення Україна"

на "Радіо Промінь" Євробачення 2026 — коли розпочнеться другий півфінал / фото: eurovision.com

