Євробачення 2026: онлайн-трансляція другого півфіналу

Христина Трохимчук
14 травня 2026, 17:00оновлено 14 травня, 18:26
У другому півфіналі за вихід до гранд-фіналу боротиметься представниця України LELEKA.
Євробачення 2026 — трансляція другого півфіналу
Євробачення 2026 — трансляція / колаж: Главред

Уже сьогодні, 14 травня о 22:00, відбудеться другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2026. Для українців цей вечір буде особливо хвилюючим, адже за путівку до фіналу боротиметься представниця України LELEKA з піснею "Ridnym". Главред веде текстову онлайн-трансляцію, щоб ви були в курсі всіх подій конкурсу в прямому ефірі.

18:26

LELEKA зустрілася з Андрієм Данилком

Представниця України опублікувала спільне фото з Андрієм Данилком, який підтримуватиме її у півфіналі.

"Вперше зустрілися. Ну, тепер точно розправляю свої крила, щоб летіти!", - написала LELEKA у Telegram.

Нагадаємо, що Вєрка Сердючка вийде на сцену у гранд-фіналі Євробачення разом із Русланою.

LELEKA та Андрій Данилко
LELEKA та Андрій Данилко / фото: t.me/s/leleka_music

17:20

Хто братиме участь у другому півфіналі Євробачення 2026

Другий півфінал "Євробачення-2026" буде насичений яскравими виступами. Представниці України доведеться нелегко — серед сильних конкурентів букмекери та єврофани називають Данію, Австралію, Румунію та Болгарію.

LELEKA виступить майже наприкінці вечора під номером 12.

Другий півфінал
Другий півфінал Євробачення 2026 — учасники

17:01

Другий півфінал Євробачення 2026 розпочнеться за кілька годин!

Нагадаємо, що пряма трансляція другого півфіналу конкурсу розпочнеться о 22:00. Також для єврофанів транслюватиметься передшоу — його початок заплановано на 21:30.

Трансляцію можна буде подивитися як на телебаченні, так і онлайн:

Євробачення 2026 — коли розпочнеться другий півфінал
Євробачення 2026 — коли розпочнеться другий півфінал

Євробачення-2026 LELÉKA
