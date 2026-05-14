Євробачення 2026: онлайн-трансляція другого півфіналу

Уже сьогодні, 14 травня о 22:00, відбудеться другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2026. Для українців цей вечір буде особливо хвилюючим, адже за путівку до фіналу боротиметься представниця України LELEKA з піснею "Ridnym". Главред веде текстову онлайн-трансляцію, щоб ви були в курсі всіх подій конкурсу в прямому ефірі.
LELEKA зустрілася з Андрієм Данилком
Представниця України опублікувала спільне фото з Андрієм Данилком, який підтримуватиме її у півфіналі.
"Вперше зустрілися. Ну, тепер точно розправляю свої крила, щоб летіти!", - написала LELEKA у Telegram.
Нагадаємо, що Вєрка Сердючка вийде на сцену у гранд-фіналі Євробачення разом із Русланою.
Хто братиме участь у другому півфіналі Євробачення 2026
Другий півфінал "Євробачення-2026" буде насичений яскравими виступами. Представниці України доведеться нелегко — серед сильних конкурентів букмекери та єврофани називають Данію, Австралію, Румунію та Болгарію.
LELEKA виступить майже наприкінці вечора під номером 12.
Другий півфінал Євробачення 2026 розпочнеться за кілька годин!
Нагадаємо, що пряма трансляція другого півфіналу конкурсу розпочнеться о 22:00. Також для єврофанів транслюватиметься передшоу — його початок заплановано на 21:30.
Трансляцію можна буде подивитися як на телебаченні, так і онлайн:
- на каналі "Суспільне Культура"
- на сайтах "Суспільне Культура" та "Суспільне Євробачення"
- на YouTube-каналі "Євробачення Україна"
- на "Радіо Промінь"
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред