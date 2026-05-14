ЗСУ стали найпотужнішою армією Європи: Рубіо розкрив реальні втрати росіян

Руслан Іваненко
14 травня 2026, 18:37
Держсекретар США пояснив, як міжнародна допомога вплинула на посилення обороноздатності України.
Рубіо заявив про зростання бойової спроможності України / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, скріншот

Коротко:

  • Рубіо оцінив ЗСУ як найсильніші в Європі
  • РФ втрачає до 20 тис. солдатів щомісяця
  • Відзначено роль військової допомоги Заходу

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що нині Україна має найпотужніші збройні сили в Європі. Про це він сказав 14 травня в інтерв’ю телеканалу Fox News під час візиту до Китаю.

За словами Рубіо, українська армія стала однією з найбоєздатніших завдяки отриманій міжнародній допомозі та значному бойовому досвіду, набутому під час повномасштабної війни з Росією.

"Якщо подивитися, то росіяни щомісяця втрачають уп’ятеро більше солдатів, ніж українці, а Україна – менша країна і має меншу армію", - зазначив держсекретар США.

Він також наголосив, що важливу роль у посиленні обороноздатності України відіграла військова підтримка партнерів.

"Однак варто чітко зазначити, що Збройні сили України наразі є найсильнішими та найпотужнішими в усій Європі – звісно, значною мірою завдяки отриманій допомозі, але також і завдяки набутому бойовому досвіду".

Окремо Рубіо прокоментував втрати російської армії у війні проти України.

"Росіяни втрачають 15–20 тисяч солдатів на місяць – загиблих. Не поранених, а саме загиблих", - розповів держсекретар США.

Марко Рубіо
Марко Рубіо / Інфографіка Главред

Водночас він визнав, що переговорний процес між Україною та Росією останнім часом сповільнився, оскільки обидві сторони зберігають оптимізм щодо власних позицій.

"Але ми сподіваємося, що незалежно від того, чи це станеться завдяки заяві Володимира Путіна, чи з інших причин, незабаром ми дійдемо до того моменту, коли обидві сторони знову повернуться до переговорів", – додав Рубіо.

Скільки втрат зазнала РФ у квітні — деталі від президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські Сили оборони демонструють стабільні результати у протидії російській армії та продовжують посилювати ефективність ударів по ворогу.

За його словами, за підсумками квітня російські війська зазнали значних втрат як убитими, так і пораненими, а кожне ураження має підтвердження.

Окремо Зеленський відзначив зростання ефективності ударів на середню дальність і наголосив на тенденції до подальшого посилення цього напрямку як пріоритетного для Сил оборони України.

Військова співпраця між Україню та США - новини на темою

Як повідомляв Главред, США та Україна наблизилися до формування нової моделі оборонного партнерства: міжурядові команди підготували проєкт меморандуму, який має визначити умови майбутньої угоди.

Крім того, США дещо розширили свою присутність в Україні, направивши військових фахівців та представників Пентагону для роботи безпосередньо на фронтових напрямках. Їхнє завдання - отримати практичний досвід використання безпілотників у бойових умовах та оцінити українські напрацювання у сфері дронових технологій. Про це під час слухань у Сенаті повідомив міністр оборони США Піт Гегсет.

Нагадаємо, що американські військові розгорнули українську систему протидії дронам "Карта неба" на ключовій авіабазі в Саудівській Аравії після серії ударів іранських безпілотників і ракет. За даними Reuters, платформу встановили на базі Принца Султана, а українські інструктори вже прибули для навчання американських підрозділів.

Про джерело: Fox News

Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

