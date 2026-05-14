В Росії визнали, що війна може закінчитися тільки поразкою Кремля

Прихильник Путіна зняв "рожеві окуляри" і тверезо подивився на результати РФ у війні.

Поразка Путіна тепер очевидна навіть для його прихильників

Коротко:

Пропагандисти визнають неможливість виходу РФ із війни без втрат

Санкції та удари по інфраструктурі підірвали експортний потенціал РФ

Західна підтримка не дозволить змусити Київ до територіальних поступок

Через продовження повномасштабної війни у країні-агресорці Росії погіршується ситуація. Про це перестають мовчати навіть зрадники України та затяті прихильники Кремля.

Зокрема пропагандист Ігор Дімітрієв сьогодні, 14 травня, написав у своєму Telegram, що війна в Україні може закінчитися лише поразкою РФ. На його думку, в Кремля вже не залишилося варіантів, як "вийти з ситуації без великих втрат".

"Стратегія обрана противником Росії ще 2022 року лише тепер почала давати стійкий результат. Повільний відступ ЗСУ, виснаження російських збройних сил, санкції, удари по інфраструктурі та експорту. Все це накопичувало чотири роки ефект і тільки зараз російська економіка розтратила ресурс, що відразу позначилося на настроях усередині країни", - бідкається зрадник.

Дімітрієв зазначив, що Україні немає сенсу зупинятися, адже вона має підтримку партнерів, а також західні союзники навряд чи зможуть Київ змусити "підписати здачу Слов'янська".

Пропагандист зауважив, що Росія зараз ніяк не може переломити хід бойових дій, адже навіть посилення атак на цивільне населення не переконає українців капітулювати. Водночас економічна ситуація в країні погіршується.

Коли може закінчитися війна в Україні

Главред писав, що за словами начальника Генштабу армії Бельгії Фредеріка Вансіни, війна в Україні завершиться до 2030 року, що дасть час Європі підготуватися до можливих загроз з боку Росії.

До цього часу Європа обов'язково має посилити власну обороноздатність та вийти на такий рівень військової готовності, щоб надіслати чіткий сигнал російському диктатору.

Нагадаємо, Главред писав, що за інформацією Володимира Зеленського, за ніч 14 травня росіяни випустили по Україні понад 670 ударних дронів і 56 ракет. Були удари балістики, аеробалістики та крилатих ракет.

Згодом стало відомо, що у Києві зросла кількість жертв масованої російської атаки в ніч на 14 травня. З-під завалів багатоповерхівки у Дарницькому районі рятувальники дістали тіла ще семи людей, серед них - 12-річна дівчинка.

Напередодні стало відомо, що в Україні можуть змінитися правила бронювання від мобілізації. Законопроект "Про справедливе бронювання та участь в обороні" №15237, зареєстрований у Верховній Раді, пропонує змінити саму логіку відстрочки.

Про персону: Ігор Дімітрієв Ігор Димитрієв — колишній український проросійський політик-сепаратист, який 2014 р. втік до Росії, потім — російський політик та медіа-діяч, який активно просуває підтримку російської агресії проти України, пише Вікіпедія.

