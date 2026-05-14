"Рознесла": як виступила Україна на "Євробаченні-2026" у другому півфіналі

Коротко:
- Як виступила Україна у другому півфіналі Євробачення
- Як відреагувала публіка
Сьогодні, 14 травня, Україна взяла участь у другому півфіналі міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2026.
Україну цього року представляє LELEKA з піснею "Ridnym", яка перемогла в Національному відборі.
Артистка неймовірно сильно виступила і це було одне з її найкращих виконання цієї пісні.
Про це також говорять коментатори Євробачення цього року — Тимур Мірошниченко та Світлана Тарабарова. Світлана Тарабарова розплакалася після того, як артистка взяла складну ноту під час живого виступу.
"Виконання Вікторії було класним, вона передала цей меседж, заповнила собою. Через тисячі кілометрів ми відчули це", — каже Тарабарова. "Рознесла", - додала вона.
"Всі забули дихати", "Заспівала шикарно", "Складна нота", — написали коментатори під час трансляції.
Як LELEKA виступила у півфіналі Євробачення 2026:
"Прекрасні! Ви всі були зі мною, я це відчула! Я вас люблю", — написала сама артистка після виступу.
Раніше Главред повідомляв, що співачка виконала свою пісню "Ridnym" на генеральній репетиції, під час якої професійне журі виставляє оцінки. Глядачі в залі зняли на відео кульмінацію номера LELEKA, коли вона бере довгу високу ноту. Зробити це без жодних проблем не вийшло — співачка перевела подих посеред своєї партії.
Також фаворитка Євробачення-2026 перервала мовчання після скандалу в першому півфіналі. Приводом для звинувачень у використанні фонограми стало відео із залу: поки Лінда Лампеніус стрімко бігла до іншої декорації, партія скрипки продовжувала звучати без пауз.
Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".
