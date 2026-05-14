У МВФ зробили заяву щодо нових податків в Україні: кого може стосуватися

У МВФ оголосили про обговорення з владою України статусу зобов’язань щодо реформ, зокрема двох, що стосуються ПДВ.

https://glavred.net/economics/v-mvf-sdelali-zayavlenie-o-novyh-nalogah-v-ukraine-kogo-mozhet-kasatsya-10764779.html Посилання скопійоване

У МВФ розповіли про новий раунд переговорів щодо України / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Важливо:

У МВФ очікують від України змін, що стосуються ПДВ

Раніше влада України узгодила комплексну програму реформ

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) відвідає Україну найближчими тижнями для першого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування EFF на $8,1 млрд, відкритої наприкінці лютого.

При цьому будуть обговорені питання мобілізації внутрішнього фінансування, повідомила прес-секретар МВФ Джулія Козак, передає "Інтерфакс-Україна".

відео дня

"Під час місії з перегляду, яка відбудеться найближчими тижнями, персонал, звичайно, проведе обговорення з владою статусу зобов'язань щодо реформ, включаючи дві, що стосуються ПДВ", – сказала вона.

Козак нагадала, що в рамках затвердження нової програми влада України погодила комплексну програму реформ, розроблену для досягнення цілей влади щодо вступу до ЄС. Ця програма покликана як розблокувати істотну зовнішню підтримку, так і збільшити внутрішнє фінансування, що дуже важливо для задоволення дуже великих фінансових потреб України.

"Ми підтримуємо зусилля влади щодо розширення податкової бази, зокрема шляхом зменшення розміру неформального сектора. Наприклад, зараз неформальний сектор оцінюється в 45% ВВП. Тому виведення частини цього сектора з тіні у формальну економіку, де ці підприємства, ці фірми роблять внесок у податкові надходження, буде дуже важливим для України, на додаток до деяких інших заходів мобілізації доходів", – зазначила речниця МВФ.

Вона уточнила, що серед іншого це буде обговорюватися під час місії, але додаткова інформація буде надана вже після завершення цих обговорень.

Нові податки в Україні: що відомо

Як повідомлялося, у новій програмі Україна взяла на себе зобов'язання прийняти закон про введення ПДВ для спрощеної системи оподаткування та на імпортні посилки, дешевші за 150 євро, до кінця березня. Що стосується першого, то в середині квітня, за словами українських чиновників, було досягнуто домовленості з Фондом відкласти його виконання на рік, тоді як законопроект про посилки прийнято в першому читанні, але його слухання у другому читанні затягується.

Що передувало

Зазначимо, що нова програма EFF для України загальним обсягом $8,1 млрд через затягування війни замінила попередню чотирирічну програму на $15,6 млрд, відкриту в березні 2023 року, за якою було отримано дев'ять траншів на загальну суму $10,6 млрд. Перший транш нової програми обсягом 1,11 млрд SDR ($1,5 млрд) надійшов до держбюджету України на початку березня цього року. На цей рік заплановано три перегляди – на початку червня, вересня та грудня, у разі успіху яких Україна зможе отримати двічі по 0,50 млрд SDR (близько $0,72 млрд), а також ще 0,70 млрд SDR (близько $1,01 млрд).

Загалом нова програма передбачає сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участю міжнародних партнерів у розмірі $136,5 млрд у базовому варіанті та $146,3 млрд – у негативному.

Як у парламенті ставляться до нових податкових змін

Данило Гетманцев прокоментував ініціативу щодо зміни податкового регулювання онлайн-платформ в Україні. Йдеться про законопроект, який має впорядкувати систему оподаткування цифрових майданчиків.

Він підкреслив, що пропоновані зміни не передбачають додаткового податкового навантаження для громадян, які не займаються підприємницькою діяльністю. За його словами, звичайні люди, які час від часу продають особисті речі або роблять це не на постійній основі, під дію нових правил не потраплять.

Підвищення податків в Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в Україні готується новий податковий законопроект. Громадянам буде дозволено користуватися пільговим режимом оподаткування доходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як хочуть оподатковувати віртуальні активи. Проект закону про оподаткування криптовалют готується до першого читання.

Як повідомляв Главред, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон №9319, який переносить набрання чинності підвищення податків для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб на спрощеній системі оподаткування третьої групи.

Читайте також:

Про установу: МВФ Міжнародний валютний фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) - спеціалізована установа та найбільша фінансова організація світу. МВФ може давати кредити будь-якій зі своїх країн-членів, яка відчуває брак іноземної валюти для покриття короткострокових фінансових зобов'язань, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред