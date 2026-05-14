Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

У МВФ зробили заяву щодо нових податків в Україні: кого може стосуватися

Олексій Тесля
14 травня 2026, 20:08
google news Підпишіться
на нас в Google
У МВФ оголосили про обговорення з владою України статусу зобов’язань щодо реформ, зокрема двох, що стосуються ПДВ.
У МВФ радять Україні підвищити податки
У МВФ розповіли про новий раунд переговорів щодо України / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Важливо:

  • У МВФ очікують від України змін, що стосуються ПДВ
  • Раніше влада України узгодила комплексну програму реформ

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) відвідає Україну найближчими тижнями для першого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування EFF на $8,1 млрд, відкритої наприкінці лютого.

При цьому будуть обговорені питання мобілізації внутрішнього фінансування, повідомила прес-секретар МВФ Джулія Козак, передає "Інтерфакс-Україна".

відео дня

"Під час місії з перегляду, яка відбудеться найближчими тижнями, персонал, звичайно, проведе обговорення з владою статусу зобов'язань щодо реформ, включаючи дві, що стосуються ПДВ", – сказала вона.

Козак нагадала, що в рамках затвердження нової програми влада України погодила комплексну програму реформ, розроблену для досягнення цілей влади щодо вступу до ЄС. Ця програма покликана як розблокувати істотну зовнішню підтримку, так і збільшити внутрішнє фінансування, що дуже важливо для задоволення дуже великих фінансових потреб України.

"Ми підтримуємо зусилля влади щодо розширення податкової бази, зокрема шляхом зменшення розміру неформального сектора. Наприклад, зараз неформальний сектор оцінюється в 45% ВВП. Тому виведення частини цього сектора з тіні у формальну економіку, де ці підприємства, ці фірми роблять внесок у податкові надходження, буде дуже важливим для України, на додаток до деяких інших заходів мобілізації доходів", – зазначила речниця МВФ.

Вона уточнила, що серед іншого це буде обговорюватися під час місії, але додаткова інформація буде надана вже після завершення цих обговорень.

Нові податки в Україні: що відомо

Як повідомлялося, у новій програмі Україна взяла на себе зобов'язання прийняти закон про введення ПДВ для спрощеної системи оподаткування та на імпортні посилки, дешевші за 150 євро, до кінця березня. Що стосується першого, то в середині квітня, за словами українських чиновників, було досягнуто домовленості з Фондом відкласти його виконання на рік, тоді як законопроект про посилки прийнято в першому читанні, але його слухання у другому читанні затягується.

Що передувало

Зазначимо, що нова програма EFF для України загальним обсягом $8,1 млрд через затягування війни замінила попередню чотирирічну програму на $15,6 млрд, відкриту в березні 2023 року, за якою було отримано дев'ять траншів на загальну суму $10,6 млрд. Перший транш нової програми обсягом 1,11 млрд SDR ($1,5 млрд) надійшов до держбюджету України на початку березня цього року. На цей рік заплановано три перегляди – на початку червня, вересня та грудня, у разі успіху яких Україна зможе отримати двічі по 0,50 млрд SDR (близько $0,72 млрд), а також ще 0,70 млрд SDR (близько $1,01 млрд).

Загалом нова програма передбачає сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участю міжнародних партнерів у розмірі $136,5 млрд у базовому варіанті та $146,3 млрд – у негативному.

Як у парламенті ставляться до нових податкових змін

Данило Гетманцев прокоментував ініціативу щодо зміни податкового регулювання онлайн-платформ в Україні. Йдеться про законопроект, який має впорядкувати систему оподаткування цифрових майданчиків.

Він підкреслив, що пропоновані зміни не передбачають додаткового податкового навантаження для громадян, які не займаються підприємницькою діяльністю. За його словами, звичайні люди, які час від часу продають особисті речі або роблять це не на постійній основі, під дію нових правил не потраплять.

Підвищення податків в Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в Україні готується новий податковий законопроект. Громадянам буде дозволено користуватися пільговим режимом оподаткування доходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як хочуть оподатковувати віртуальні активи. Проект закону про оподаткування криптовалют готується до першого читання.

Як повідомляв Главред, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон №9319, який переносить набрання чинності підвищення податків для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб на спрощеній системі оподаткування третьої групи.

Читайте також:

Про установу: МВФ

Міжнародний валютний фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) - спеціалізована установа та найбільша фінансова організація світу. МВФ може давати кредити будь-якій зі своїх країн-членів, яка відчуває брак іноземної валюти для покриття короткострокових фінансових зобов'язань, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
МВФ податки
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Хід війни в Україні різко змінився - в CNN назвали головні провали Кремля

Хід війни в Україні різко змінився - в CNN назвали головні провали Кремля

21:45Війна
Євробачення 2026: онлайн-трансляція другого півфіналу

Євробачення 2026: онлайн-трансляція другого півфіналу

21:30Stars
"Виробництво цього року": Зеленський розкрив, чим ударили по будинку в Києві

"Виробництво цього року": Зеленський розкрив, чим ударили по будинку в Києві

20:26Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 14 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 14 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Про огидність цієї закуски в СРСР ходили легенди: навряд чи за нею хтось сумує

Про огидність цієї закуски в СРСР ходили легенди: навряд чи за нею хтось сумує

Багатство накриє з головою: для яких знаків зодіаку відкриються двері достатку

Багатство накриє з головою: для яких знаків зодіаку відкриються двері достатку

Гороскоп Таро на червень 2026: на кого чекають нові знайомства, прибуток і важливий вибір

Гороскоп Таро на червень 2026: на кого чекають нові знайомства, прибуток і важливий вибір

Влучання у порти, удари по об'єктах енергетики та житлових будинках: усі подробиці нічного обстрілу України

Влучання у порти, удари по об'єктах енергетики та житлових будинках: усі подробиці нічного обстрілу України

Останні новини

21:43

Рятуємо майбутній урожай: як правильно підживити сад, що постраждав від холоду

21:30

Євробачення 2026: онлайн-трансляція другого півфіналу

21:18

Пишне цвітіння гарантовано: що зробити, щоб петунії рясно квітнули все літо

21:03

Усунення Путіна: оприлюднено сценарій збройної зміни влади в Росії

21:00

Росія готує масове переселення росіян в Україну: експерт оцінив шанси Кремля

Путін ризикує опинитися в глухому куті через 8-12 місяців – МорозовПутін ризикує опинитися в глухому куті через 8-12 місяців – Морозов
20:52

Народжені бути сильними: люди яких місяців ніколи не здаються

20:41

Експерти закликали натерти вікна та двері милом: у чому причинаВідео

20:26

"Виробництво цього року": Зеленський розкрив, чим ударили по будинку в Києві

20:19

Макарони вийдуть смачніші, ніж у ресторані: що додати у воду під час варіння

Реклама
20:08

У МВФ зробили заяву щодо нових податків в Україні: кого може стосуватися

19:52

Що насправді роблять ведмеді взимку у барлозі: вчені розвіяли популярний міфВідео

19:45

Чим обробити цибулю та часник від цибулевої мухи: урожай збільшиться в рази

19:26

У Запоріжжі подорожчає проїзд у громадському транспорті: скільки доведеться платити

19:20

Тотальна війна полягає не у захопленні територій: Кущ - про перспективи мируПогляд

19:05

Війна в Україні могла припинитись в 2025 році: що стало перепоноюВідео

19:04

У ЗСУ не виключають відхід із ключового міста на сході: ЗМІ розкрили подробиці

18:37

ЗСУ стали найпотужнішою армією Європи: Рубіо розкрив реальні втрати росіян

18:35

Чому коти можуть ненавидіти голос людини: нюанс про який майже не говорятьВідео

18:27

Золото стирчало з землі: чоловік зробив неймовірну знахідку

18:20

Рейтинг найкращих ігрових планшетів з великим екраном новини компанії

Реклама
17:55

"Такого в світі ще не було": в Міноборони назвали особливість РФ удару по Україні

17:50

Мільйонер зніс розважальний комплекс у своєму дворі: сусіди радіють

17:48

Дуже розчарувалася: дружина Тимура Мірошниченка зробила важливу заяву

17:33

Що означає загадкове українське слово "закапелок": здогадуються одиниці

17:31

В Росії визнали, що війна може закінчитися тільки поразкою Кремля

17:15

Банки перевірятимуть операції з готівкою: кому можуть заблокувати рахунки

17:06

Не лише Донбас: Кремль виставив Україні новий ультиматум та "видав" ціль війни

17:04

Вода буквально кипіла: рибалка витягнув 31-кілограмового монстра

16:44

Як правильно казати дитині "ні": психолог дала неочікувану пораду

16:42

Долар і євро почали дешевшати: новий курс валют на 15 травня

16:34

Гріх чи повага: що насправді означає піднята з землі монета - порада історика

16:29

Що додати у ґрунт, щоб гортензія стала синьою чи рожевою - простий трюк

16:15

Кухонним губкам знайшли заміну: багато хто користується більш зручною новинкою

16:10

Секрети модної вишиванки: 5 прийомів, щоб зробити українське основою стилюВідео

16:06

Студента на Львівщині зобов'язали прочитати книгу за схему втечі ухилянта до Польщі

15:54

На ринку в Україні виявили небезпечний продукт: його прибирають з прилавків

15:48

Народні прикмети про хрущів: як за кількістю комах визначити майбутній урожай

15:43

Запаси скорочуються, а ціни злітають вгору: в Україні дорожчає базовий овоч

15:30

Головний ворог картоплі після "колорада": як точно позбутися дротяникаВідео

15:22

Мало хто знає: чому пляшки для пива коричневі або зелені - відповідь точно здивує

Реклама
15:11

Одна дрібниця в авто непомітно "з’їдає" гроші: водіїв закликали перевірити шиниВідео

15:10

"Доводила себе": LELEKA розповіла, як потрапила до психіатричної лікарні

15:10

Син путіністки Валерії терміново покинув Росію: родина відреклася від нього

15:04

Книга, яку ніхто не може прочитати, поставила вчених у глухий кутВідео

14:49

Даніель Лапін проведе титульний бій у межах вечора Усик vs Верхувен: трансляція — лише на Київстар ТБ

14:45

Шикарний салат з сухариками, який з'їдять першим: рецепт за 12 хвилин

14:43

У Києві різко зросла кількість жертв і поранених: під завалами - десятки людейФото

14:16

Путін заявив про готовність зустрітися з Зеленським: експерт розкрив план Кремля

14:15

Росія може готувати новий ракетний удар: Ігнат попередив про загрозу

14:10

Помідори будуть великі та м'ясисті: чим підживити в період цвітіння

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Регіони
Новини ЧеркасиНовини ДніпраНовини РівногоНовини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини Сум
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПранняПрибиранняКімнатні рослиниАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти