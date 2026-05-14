'Міг вже не вижити': оленю Борису провели термінову операцію, що з ним зараз

У Центрі порятунку диких тварин розповіли про складну операцію з порятунку оленя Бориса під високим ризиком для життя.

Оленю Борису провели термінову операцію - що з ним зараз / Колаж: Главред, фото: Wild Animals Rescue Center/Facebook

Ветеринари провели термінову операцію з видалення рога оленю Борису

Пошкоджений пант загрожував оку тварини через стрімкий ріст

Операція пройшла успішно без крововтрати та ускладнень від наркозу

Історія оленя Бориса, який постраждав у ДТП, отримала новий драматичний поворот. Через стрімке й небезпечне розростання травмованого рога ветеринарам довелося терміново проводити складну операцію, хоча ослаблений організм тварини міг не витримати наркозу. Про це повідомили в Wild Animals Rescue Center.

"Ушкоджений після ДТП пант Бориса почав рости неправильно. Оскільки він загрожував оку, ріг потрібно було обов'язково видалити. А через виснажений стан оленя ми планували дати йому час набратися сил перед черговим наркозом", - йдеться у повідомленні.

У Центрі порятунку диких тварин повідомили, що ріг оленя Бориса почав рости значно швидше, ніж прогнозували фахівці. Якщо під час порятунку тварини відстань між рогом і оком становила близько 6 мм, то вже через п’ять днів вона скоротилася менш ніж до 1 мм, через що спеціалісти були змушені терміново проводити складне втручання.

"Ми пішли на цей ризик заради порятунку життя Бориса. Це був один із найважчих моментів за останній час. Найбільше ми боялися анестезії, адже слаблений організм міг просто не витримати наркозу, і була велика ймовірність, що Борис не прокинеться", - вказали вони.

У Центрі також пояснили, що видалення панта зазвичай супроводжується сильною кровотечею, яку важко зупинити протягом кількох днів. Проте цього разу операцію вдалося провести майже без втрати крові, а після процедури кровотечі не виникло.

Фахівці зізналися, що дуже хвилювалися під час введення наркозу, адже такі операції пов’язані з високими ризиками для життя тварини. Водночас завдяки професіоналізму ветеринарів операція завершилася успішно: Борис добре переніс анестезію, а медики змогли уникнути значної крововтрати. У центрі зазначили, що втручання було складним як фізично, так і морально, однак команда впоралася з усіма труднощами.

"Попереду на нього чекає тривала реабілітація. Потрібен час не лише для відновлення після операції, а й для лікування внутрішніх органів, адже Борис має з ними чимало проблем. Тож ми попіклуємось про нього та обов’язково будемо повідомляти про стан його здоров’я. Щиро вдячні фахівцям з Ветеринарна клініка Інни Васильковської за дбайливу роботу та самовідданість своїй справі", - резюмували вони.

Нагадаємо, після нової ДТП з оленем Борисом під час перевезення до центру реабілітації ветеринари говорили про сильний стрес у тварини, який міг ускладнити подальше лікування та відновлення. В аварію потрапив автомобіль працівників Центру порятунку диких тварин. За словами очевидців, водій іншої машини заснув за кермом.

Зазначимо, що після першої аварії Борис перебував у критичному стані, а реабілітація оленя Бориса після важких травм і втрати рогів тривала під постійним наглядом ветеринарів. Фахівці тоді не виключали внутрішніх ушкоджень і побоювалися, що транспортування може становити загрозу для його життя.

Як раніше повідомляв Главред, пошкоджений ріг у Бориса почав стрімко деформуватися після травми, через що тварині могла знадобитися складна операція. Саме неправильна регенерація рога у оленя Бориса після ДТП стала однією з причин його перевезення до спеціалізованого центру. Медики вирішили не відкладати втручання через загрозу для ока тварини.

Про джерело: Центр порятунку диких тварин Центр порятунку диких тварин - це місце тимчасового перебування та лікування для тварин. Працівники центру рятують тварин із найгарячіших точок Донеччини та Луганщини. У цнтрі також лікують та реабілітуємо диких тварин, що постраждали від війни та жорстокості. Центром опікується Наталія Попова.

