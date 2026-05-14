Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

"Міг вже не вижити": оленю Борису провели термінову операцію, що з ним зараз

Юрій Берендій
14 травня 2026, 23:15
google news Підпишіться
на нас в Google
У Центрі порятунку диких тварин розповіли про складну операцію з порятунку оленя Бориса під високим ризиком для життя.
'Міг вже не вижити': оленю Борису провели термінову операцію, що з ним зараз
Оленю Борису провели термінову операцію - що з ним зараз / Колаж: Главред, фото: Wild Animals Rescue Center/Facebook

Про що йдеться у матеріалі:

  • Ветеринари провели термінову операцію з видалення рога оленю Борису
  • Пошкоджений пант загрожував оку тварини через стрімкий ріст
  • Операція пройшла успішно без крововтрати та ускладнень від наркозу

Історія оленя Бориса, який постраждав у ДТП, отримала новий драматичний поворот. Через стрімке й небезпечне розростання травмованого рога ветеринарам довелося терміново проводити складну операцію, хоча ослаблений організм тварини міг не витримати наркозу. Про це повідомили в Wild Animals Rescue Center.

"Ушкоджений після ДТП пант Бориса почав рости неправильно. Оскільки він загрожував оку, ріг потрібно було обов’язково видалити. А через виснажений стан оленя ми планували дати йому час набратися сил перед черговим наркозом", - йдеться у повідомленні.

відео дня

У Центрі порятунку диких тварин повідомили, що ріг оленя Бориса почав рости значно швидше, ніж прогнозували фахівці. Якщо під час порятунку тварини відстань між рогом і оком становила близько 6 мм, то вже через п’ять днів вона скоротилася менш ніж до 1 мм, через що спеціалісти були змушені терміново проводити складне втручання.

"Ми пішли на цей ризик заради порятунку життя Бориса. Це був один із найважчих моментів за останній час. Найбільше ми боялися анестезії, адже слаблений організм міг просто не витримати наркозу, і була велика ймовірність, що Борис не прокинеться", - вказали вони.

У Центрі також пояснили, що видалення панта зазвичай супроводжується сильною кровотечею, яку важко зупинити протягом кількох днів. Проте цього разу операцію вдалося провести майже без втрати крові, а після процедури кровотечі не виникло.

Фахівці зізналися, що дуже хвилювалися під час введення наркозу, адже такі операції пов’язані з високими ризиками для життя тварини. Водночас завдяки професіоналізму ветеринарів операція завершилася успішно: Борис добре переніс анестезію, а медики змогли уникнути значної крововтрати. У центрі зазначили, що втручання було складним як фізично, так і морально, однак команда впоралася з усіма труднощами.

"Попереду на нього чекає тривала реабілітація. Потрібен час не лише для відновлення після операції, а й для лікування внутрішніх органів, адже Борис має з ними чимало проблем. Тож ми попіклуємось про нього та обов’язково будемо повідомляти про стан його здоров’я. Щиро вдячні фахівцям з Ветеринарна клініка Інни Васильковської за дбайливу роботу та самовідданість своїй справі", - резюмували вони.

Олень Борис - останні новини за темою

Нагадаємо, після нової ДТП з оленем Борисом під час перевезення до центру реабілітації ветеринари говорили про сильний стрес у тварини, який міг ускладнити подальше лікування та відновлення. В аварію потрапив автомобіль працівників Центру порятунку диких тварин. За словами очевидців, водій іншої машини заснув за кермом.

Зазначимо, що після першої аварії Борис перебував у критичному стані, а реабілітація оленя Бориса після важких травм і втрати рогів тривала під постійним наглядом ветеринарів. Фахівці тоді не виключали внутрішніх ушкоджень і побоювалися, що транспортування може становити загрозу для його життя.

Як раніше повідомляв Главред, пошкоджений ріг у Бориса почав стрімко деформуватися після травми, через що тварині могла знадобитися складна операція. Саме неправильна регенерація рога у оленя Бориса після ДТП стала однією з причин його перевезення до спеціалізованого центру. Медики вирішили не відкладати втручання через загрозу для ока тварини.

Інші новини:

Про джерело: Центр порятунку диких тварин

Центр порятунку диких тварин - це місце тимчасового перебування та лікування для тварин. Працівники центру рятують тварин із найгарячіших точок Донеччини та Луганщини. У цнтрі також лікують та реабілітуємо диких тварин, що постраждали від війни та жорстокості. Центром опікується Наталія Попова.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
тварини
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Євробачення 2026: хто пройшов до фіналу та коли виступить Україна

Євробачення 2026: хто пройшов до фіналу та коли виступить Україна

00:09Зірки
Хід війни в Україні різко змінився - в CNN назвали головні провали Кремля

Хід війни в Україні різко змінився - в CNN назвали головні провали Кремля

21:45Війна
Євробачення 2026: онлайн-трансляція другого півфіналу

Євробачення 2026: онлайн-трансляція другого півфіналу

21:30Stars
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 14 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 14 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Про огидність цієї закуски в СРСР ходили легенди: навряд чи за нею хтось сумує

Про огидність цієї закуски в СРСР ходили легенди: навряд чи за нею хтось сумує

Багатство накриє з головою: для яких знаків зодіаку відкриються двері достатку

Багатство накриє з головою: для яких знаків зодіаку відкриються двері достатку

Гороскоп Таро на червень 2026: на кого чекають нові знайомства, прибуток і важливий вибір

Гороскоп Таро на червень 2026: на кого чекають нові знайомства, прибуток і важливий вибір

Китайський гороскоп на завтра, 15 травня: Кролям — знаки долі, Півням — обовʼязки

Китайський гороскоп на завтра, 15 травня: Кролям — знаки долі, Півням — обовʼязки

Останні новини

00:15

Ідеальний баланс: які поверхи в будинку вважаються "люксовими" і чому

00:09

Євробачення 2026: хто пройшов до фіналу та коли виступить Україна

00:08

Євробачення 2026: як глядачі у Відні реагували на виступ LELEKAВідео

14 травня, четвер
23:59

Українцям анонсували нові виплати: кому і скільки "світить"

23:19

"Рознесла": як виступила Україна на "Євробаченні-2026" у другому півфіналіВідео

Путін ризикує опинитися в глухому куті через 8-12 місяців – МорозовПутін ризикує опинитися в глухому куті через 8-12 місяців – Морозов
23:15

"Міг вже не вижити": оленю Борису провели термінову операцію, що з ним зараз

23:10

Номер Швейцарії порівняли з номером України на дитячому "Євробаченні"Відео

22:58

Відомий хокеїст загинув внаслідок удару РФ по житловому будинку в Києві

22:53

17-річна француженка вразила оперним вокалом на "Євробаченні-2026"Відео

Реклама
22:31

Болгарія феєрично повернулася на Євробачення 2026 після перервиВідео

21:59

Травень вирішує сезон: чим обробити виноград, щоб запустити активний ріст лозиВідео

21:55

РФ готує новий масований удар: Жданов назвав ймовірну дату

21:45

Хід війни в Україні різко змінився - в CNN назвали головні провали Кремля

21:43

Рятуємо майбутній урожай: як правильно підживити сад, що постраждав від холоду

21:30

Євробачення 2026: онлайн-трансляція другого півфіналу

21:18

Пишне цвітіння гарантовано: що зробити, щоб петунії рясно квітнули все літо

21:03

Усунення Путіна: оприлюднено сценарій збройної зміни влади в Росії

21:00

Росія готує масове переселення росіян в Україну: експерт оцінив шанси Кремля

20:52

Народжені бути сильними: люди яких місяців ніколи не здаються

20:41

Експерти закликали натерти вікна та двері милом: у чому причинаВідео

Реклама
20:26

"Виробництво цього року": Зеленський розкрив, чим ударили по будинку в Києві

20:19

Макарони вийдуть смачніші, ніж у ресторані: що додати у воду під час варіння

20:08

У МВФ зробили заяву щодо нових податків в Україні: кого може стосуватися

19:52

Що насправді роблять ведмеді взимку у барлозі: вчені розвіяли популярний міфВідео

19:45

Чим обробити цибулю та часник від цибулевої мухи: урожай збільшиться в рази

19:26

У Запоріжжі подорожчає проїзд у громадському транспорті: скільки доведеться платити

19:20

Тотальна війна полягає не у захопленні територій: Кущ - про перспективи мируПогляд

19:05

Війна в Україні могла припинитись в 2025 році: що стало перепоноюВідео

19:04

У ЗСУ не виключають відхід із ключового міста на сході: ЗМІ розкрили подробиці

18:37

ЗСУ стали найпотужнішою армією Європи: Рубіо розкрив реальні втрати росіян

18:35

Чому коти можуть ненавидіти голос людини: нюанс про який майже не говорятьВідео

18:27

Золото стирчало з землі: чоловік зробив неймовірну знахідку

18:20

Рейтинг найкращих ігрових планшетів з великим екраном новини компанії

17:55

"Такого в світі ще не було": в Міноборони назвали особливість РФ удару по Україні

17:50

Мільйонер зніс розважальний комплекс у своєму дворі: сусіди радіють

17:48

Дуже розчарувалася: дружина Тимура Мірошниченка зробила важливу заяву

17:33

Що означає загадкове українське слово "закапелок": здогадуються одиниці

17:31

В Росії визнали, що війна може закінчитися тільки поразкою Кремля

17:15

Банки перевірятимуть операції з готівкою: кому можуть заблокувати рахунки

17:06

Не лише Донбас: Кремль виставив Україні новий ультиматум та "видав" ціль війни

Реклама
17:04

Вода буквально кипіла: рибалка витягнув 31-кілограмового монстра

16:44

Як правильно казати дитині "ні": психолог дала неочікувану пораду

16:42

Долар і євро почали дешевшати: новий курс валют на 15 травня

16:34

Гріх чи повага: що насправді означає піднята з землі монета - порада історика

16:29

Що додати у ґрунт, щоб гортензія стала синьою чи рожевою - простий трюк

16:15

Кухонним губкам знайшли заміну: багато хто користується більш зручною новинкою

16:10

Секрети модної вишиванки: 5 прийомів, щоб зробити українське основою стилюВідео

16:06

Студента на Львівщині зобов'язали прочитати книгу за схему втечі ухилянта до Польщі

15:54

На ринку в Україні виявили небезпечний продукт: його прибирають з прилавків

15:48

Народні прикмети про хрущів: як за кількістю комах визначити майбутній урожай

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняУсе про салоКімнатні рослини
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти