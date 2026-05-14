Війна в Україні могла припинитись в 2025 році: що стало перепоною

Юрій Берендій
14 травня 2026, 19:05
Ключову роль у процесі завершення війни можуть відіграти сильна міжнародна коаліція та жорстка переговорна позиція щодо Росії, вказав експерт.
Війна Росії проти України могла припинитись в 2025 році - що відомо / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Путін може погодитися на мир під тиском коаліції за участю Китаю
  • Переговори на початку 2025 року зірвалися через те, що США почали обговорювати умови Кремля

Під потужним зовнішнім і внутрішнім тиском російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін може погодитись на припинення вогню. Ключову роль у цьому можуть відіграти не лише США чи Євросоюз, а й широка міжнародна коаліція за участю великих держав, зокрема Китаю. Про це в інтерв’ю Главреду розповів політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

"Найкоротший шлях (для припинення війни, - ред.) ми знаємо за всі чотири роки війни. Це ситуація, за якої будь-який переговорник зі сторони може запропонувати припинення вогню без попередніх умов", - зазначив він.

Морозов зазначив, що можливість швидкого припинення вогню вже виникала на початку 2025 року, коли адміністрація Дональда Трампа у США запропонувала відповідну концепцію. Втім, за його оцінкою, ця ініціатива була фактично зірвана через те, що переговорний процес почали вести в напрямку обговорення умов із Путіним, що ускладнило реалізацію ідеї.

"Якщо Євросоюз виставить сильного переговорника, сформує сильну позицію і створить, як передбачалося з самого початку, певний консорціум із шести-семи держав, а краще з десяти великих держав, до якого входив би Китай, тоді ситуація може змінитися. Цей консорціум мав би доброзичливо сказати Володимиру Путіну: або все це буде завершено протягом шести місяців, або для Російської Федерації все стане безнадійно гірше. Таке гіпотетично можливо", - вказав експерт.

На думку політичного філософа, більш вигідною була б стратегія, яка не підштовхує Китай до зближення з Кремлем у публічній площині. Він зазначає, що хоча важливо контролювати постачання китайських компаній до Росії, політично доцільніше наголошувати на потенційній ролі Китаю як одного з можливих посередників у завершенні війни.

Також Морозов вказує, що інший сценарій є значно складнішим для реалізації і вимагав би залучення європейських гравців до взаємодії з частиною російської еліти. Однак, за його словами, такі ініціативи наразі малоймовірні, оскільки політики, які наважаться на подібні контакти, ризикують серйозними репутаційними та кар’єрними втратами.

"Розумієте, стояти послідовно на ціннісній позиції — надійно. Ми стоїмо і засуджуємо агресію. Путін є військовим злочинцем, він має бути засуджений або просто повішений без будь-якого суду — це очевидно. Тому ті, хто візьмуть на себе місію спробувати домовитися з російською групою через шість місяців або рік, розпочавши розмову про те, що справа зайшла в глухий кут і що вони втратять усе, не увійдуть в історію як хороші чи погані, але зате вони зупинять війну. У політичній історії такі люди були. Як правило, це дуже цинічні люди — такі держсекретарі, політичні стратеги, які розуміють, що не збережуть своїх добрих біографій", - підсумував він.

Проєкт мирного плану США з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - що відомо про хід переговорів

Нагадаємо, що переговори між Україною та РФ за посередництва США фактично зайшли в глухий кут. У Financial Times описали втрату інтересу Києва і Москви до мирних переговорів під егідою США. У Києві вважають, що дипломатичні спроби не дали жодного результату. Кремль водночас продовжує наполягати на максималістських вимогах.

Зазначимо, що глава Офісу президента Кирило Буданов раніше оцінив підготовку переговорів Зеленського з Путіним та наголосив, що Україна готова до серйозного діалогу лише за наявності реальних намірів з боку РФ. Водночас у Києві підкреслюють, що мир не є проявом слабкості, а переговорний процес не може виникнути раптово без попередньої підготовки.

Як раніше повідомляв Главред, у Кремлі вже анонсували нові контакти США і РФ щодо переговорів про війну, а спецпредставники Вашингтона можуть найближчим часом приїхати до Москви. Помічник Путіна Юрій Ушаков при цьому повторив вимоги Кремля щодо поступок України. Європейські дипломати продовжують сумніватися у готовності Росії до компромісів.

Про персону: Олександр Морозов

Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії.

У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

