Не лише Донбас: Кремль виставив Україні новий ультиматум та 'видав' ціль війни

Росія може не обмежитися нинішніми вимогами щодо окупованих територій і розглядає значно ширші сценарії продовження війни проти України.

Кремль виставив Україні ультиматум та видав ціль війни - чого хочуть від України

Про що йдеться у матеріалі:

У РФ вимагають виведення ЗСУ з Донбасу для початку перемовин

Київ вважає заяви Москви спробою взяти паузу для нового наступу

Метою РФ залишається окупація Києва, Одеси та півдня України

У Кремлі офіційно заявили, що вимагають від України виведення ЗСУ з Донбасу як передумови для початку або продовження мирних переговорів. Тобто фактично, це свідчить про вихід РФ з переговорного процесу, причому в ультимативній формі. У Москві подають це як нібито "компромісну" умову для припинення війни, однак сама логіка російських заяв свідчить про інше: йдеться не про фінальну мету Кремля, а лише про стартову позицію для подальшого тиску на Україну.

Водночас, за даними західних ЗМІ, у Кремлі досі розглядають захоплення Києва та Одеси як частину довгострокового сценарію війни.

Главред зібрав головне, що варто знати про нові умови Кремля для завершення війни.

Росія виходить з мирних переговорів – який ультиматум виставив Кремль

Помічник російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив у коментарі російським пропагандистським ЗМІ, що новий раунд тристоронніх переговорів між Росією, США та Україною наразі не має сенсу, оскільки для подальшого просування в питанні завершення війни, на його думку, Київ має вивести війська з Донбасу.

"Усі розуміють, у тому числі, я б сказав, і українські переговірники, що зараз Києву потрібно зробити лише один серйозний крок, після чого, по-перше, припиняться військові дії, а, по-друге, відкриються перспективи для серйозного обговорення перспектив подальшого довгострокового врегулювання", - сказав він.

За словами Ушакова, сторони нібито й так розуміють позиції одна одної, тому подальші спроби переконання не матимуть результату, а наступний крок очікують саме від української влади та президента Володимира Зеленського.

Пізніше Ушаков повторив заяву про необхідність відведення українських військ із Донбасу як умову для продовження переговорів щодо припинення вогню.

"Врегулювання в Україні без виведення ЗСУ з Донбасу не зрушить з місця навіть після 10 раундів переговорів", – зазначив поплічник російського воєнного злочинця Путіна.

Він також висловив переконання, що Київ рано чи пізно погодиться на такий крок.

Окрім цього, помічник Путіна заперечив твердження про те, що США нібито відмовляються від українського питання. За його словами, російська сторона очікує на нові контакти зі Стівом Віткоффом і Кушнером, які, за його прогнозом, незабаром можуть прибути до Москви для продовження діалогу.

Як у Кремлі випадково "видали" справжні плани щодо війни

Речник МЗС України Георгій Тихий звернув увагу на слова помічника російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна Юрія Ушакова, який під час спілкування з пропагандистськими медіа фактично проговорився про справжні наміри Росії щодо війни та мирних переговорів з Україною. Про це Тихий написав у соцмережі X.

За словами речника МЗС, для людей, які розуміють російську мову, слова Ушакова виглядало як характерна "фрейдівська обмовка".

"Він вимагає від України вивести війська з Донецької області, щоб бойові дії "призупинилися" (приостановятся), а не "припинилися" (остановятся)", - вказав він.

Тихий наголосив, що ця заява фактично підтверджує, що Москва прагне не реального миру, а лише паузи у війні для перепочинку. На його думку, таким чином справжні наміри російської сторони стали очевидними.

Що означає ультиматум Кремля

Водночас, глава Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко робить висновок, що заява Ушакова свідчить про реальні наміри Росії у війні.

"Росія офіційно визнала, що завершувати війну не планує, бо Україна відмовляється виходити зі своєї землі (Росія ж вимагала вийти з Донбасу). Що і треба було довести - ніякий мир їм не треба був, лише спроба отримати плацдарм для подальшого наступу без бою. Україна чітко заявляла, що не вийде з власної землі. Режим Путіна схоже взагалі не уявляє свого існування без війни", - вказав він у дописі в Telegram.

На які території України націлилась Росія

Окрім Юрія Ушакова, схожі ультимативні вимоги згодом озвучив і речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Під час спілкування з російськими пропагандистськими медіа він закликав президента України Володимира Зеленського негайно віддати наказ про виведення українських військ із Донбасу.

Пєсков заявив, що такий крок нібито дозволив би припинити активну фазу війни та зберегти багато життів. За його словами, українська влада має наказати ЗСУ залишити Донбас і території, які Росія вважає своїми. Лише після цього, як стверджує представник Кремля, може розпочатися повноцінний переговорний процес.

"Для того, щоб настало припинення вогню і відкрився коридор до повноформатних мирних переговорів, як про це вже говорив президент у червні вже позаминулого року, президент Зеленський повинен віддати наказ Збройним силам України припинити вогонь і покинути територію Донбасу, покинути територію російських регіонів", – сказав Пєсков.

Також речник Путіна заявив, що майбутні мирні переговори між Києвом і Москвою будуть складними та міститимуть велику кількість деталей. Він додав, що Росія підтримує постійні контакти зі США щодо врегулювання війни, а обмін інформацією з Україною, за його словами, відбувається саме через американську сторону.

Коли російські пропагандисти уточнили, чи йдеться також про виведення українських військ із Херсонської та Запорізької областей, Пєсков порадив звернутися до заяви Володимира Путіна, зробленої у червні 2024 року під час зустрічі з керівництвом МЗС РФ.

Тоді Путін озвучив свої умови для припинення вогню та початку переговорів, серед яких — повне виведення українських військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Також Кремль вимагав офіційної відмови України від вступу до НАТО, нейтрального та без’ядерного статусу держави, демілітаризації, так званої "денацифікації" та міжнародного визнання Криму, Севастополя й чотирьох українських областей частиною Росії.

Росія не може окупувати Донбас і тому посилює погрози - ISW

У звіті Інституту вивчення війни зазначається, що Кремль уже тривалий час вимагає передачі неокупованої частини Донбасу як одну з головних умов для запровадження перемир’я або досягнення мирної угоди з Україною. Передача під контроль РФ решти територій Донецької та Луганської областей дала б Росії можливість отримати контроль над так званим "фортечним поясом" України — системою укріплених міст, які з 2014 року залишаються ключовою основою української оборони на сході.

"Ця вимога Кремля, зокрема, не гарантує, що Україна та Росія укладуть мирну угоду, тому Кремль фактично вимагає території, з якої він зможе розпочати нову наступальну операцію проти менш підготовлених українських позицій у час, який він обере під час переговорного процесу", - йдеться у звіті.

Аналітики ISW також звертають увагу, що навесні 2026 року російські війська демонструють слабші результати на фронті, ніж у 2025 році, коли Кремль активно просував вимоги щодо Донеччини. Вони нагадують, що Володимир Путін та інші представники російського керівництва почали посилювати вимоги про передачу територій, які РФ фактично не контролює, ще на початку 2025 року, коли ситуація на полі бою була вигіднішою для російської армії, ніж зараз. Водночас українські сили з того часу посилили тиск на Росію, збільшуючи її економічні, людські та матеріальні втрати у війні.

"З початку 2026 року українські сили постійно збільшували дальність, обсяг та інтенсивність своїх ударів по російській нафтовій інфраструктурі та військових об’єктах, щоб скористатися нездатністю Кремля захиститися від українських ударів. На початку 2026 року українські сили значно посилили удари середньої дальності по російській логістиці, військовій техніці та живій силі, що погіршило здатність Росії проводити наступальні операції. Просування російських військ на театрі військових дій сповільнилося до середнього показника 2,9 квадратних кілометрів на день у перші чотири місяці 2026 року, а у квітні 2026 року російські війська зазнали чистих територіальних втрат", - додають в ISW.

Аналітики зазначають, що російська армія одночасно стикається зі зростанням втрат, рівень яких наприкінці 2025 року та на початку 2026-го вже перевищив темпи набору нових військових до лав ЗС РФ.

В Інституті вивчення війни раніше також звертали увагу, що Кремль намагається штучно створити для учасників переговорного процесу відчуття політичної терміновості, прагнучи змусити Україну погодитися на передачу неокупованої частини Донбасу, яку російські війська так і не змогли захопити військовим шляхом.

"Ушаков, ймовірно, зараз намагається виправдати відмову Кремля брати участь у переговорах, які не відповідають давнім вимогам Кремля, хоча стагнація результатів Росії на полі бою ставить Кремль у гірше становище для отримання значних політичних поступок. Українські сили можуть і будуть продовжувати завдавати більших втрат російським військам, які проводять наступальні операції в Україні, зокрема проти "фортечного поясу", в рамках триваючої весняно-літньої наступальної операції 2026 року, яка досі не принесла значних оперативних успіхів", - резюмується у звіті.

Путін поставив новий дедлайн для окупації Донбасу

Паралельно з ультиматумами та погрозами на адресу України російський диктатор Володимир Путін заявив, що російська армія нібито наближається до "остаточного розгрому противника" та має намір завершити війну на умовах Кремля. Як повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів, Путін переконаний, що російські війська зможуть встановити контроль над Донбасом до осені цього року, пише УНІАН.

"Я думаю, що все добігає кінця, але це все ще серйозна річ", – сказав російський диктатор, додавши, що опір України нібито слабшає.

За інформацією співрозмовників видання, один із високопоставлених російських командирів запевнив Путіна, що армія РФ здатна захопити весь Донбас уже найближчими місяцями. Кремль, ймовірно, розраховує використати можливі успіхи на фронті для посилення своїх позицій на переговорах і підвищення ціни потенційного припинення вогню.

Які реальні цілі Кремля у війні

Українська розвідка водночас попереджає, що окупація Донбасу може бути лише проміжним етапом планів Москви. Заступник керівника ГУР Вадим Скібіцький зазначив, що Росія може висунути претензії й на інші українські регіони.

"Потім Путін стверджуватиме, що Херсон і Запоріжжя… також мають бути передані", – зазначив він.

Військовий також підкреслив, що існує ризик розширення територіальних претензій РФ.

Джерела FT також стверджують, що Путін дедалі жорсткіше відстоює свої вимоги та не демонструє готовності до компромісів навіть щодо нинішньої лінії фронту, попри те, що раніше неодноразово згадував можливість її замороження на різних етапах війни.

"Я наполягав на тому, щоб він закінчив на нинішніх лініях фронту. Але він постійно каже: "Ні, я не можу йти на компроміс у цьому питанні"", – розповів один із співрозмовників видання, знайомий з позицією Путіна.

Крім цього, Володимир Путін, імовірно, розглядає значно масштабніші територіальні цілі у війні проти України, ніж лише Донбас. За даними Financial Times, у Кремлі можуть обговорюватися амбіції щодо окупації Києва, Одеси та інших стратегічно важливих регіонів, попри публічні заяви російського керівництва про концентрацію на сході України.

Російська влада вважає, що ситуація на фронті дозволяє продовжувати наступальні дії та поступово розширювати вимоги під час можливих переговорів. Один зі співрозмовників FT, наближений до кремлівських обговорень, зазначив, що реальні цілі Москви виходять далеко за межі нинішньої лінії фронту.

"Він не візьме Запоріжжя, він не візьме Донбас, він не візьме Херсон. Але пам’ятайте, що план завжди полягав у тому, щоб взяти Київ. Завдання поставлене і має бути виконане", - вказувало джерело видання.

Інші джерела видання стверджують, що у Кремлі досі вірять у поступове послаблення українського спротиву під тиском затяжної війни. Хоча офіційно російська влада акцентує увагу на Донбасі, за кулісами можуть обговорюватися значно ширші плани, які охоплюють центральні та південні області України.

Йдеться, зокрема, про регіони, що мають стратегічне значення через вихід до Чорного моря та важливі логістичні маршрути. Про це Financial Times повідомляє з посиланням на двох учасників неформальних переговорів щодо можливого завершення війни.

"Справжні амбіції Путіна, ймовірно, залишаються закріпленням панування над Україною принаймні по всьому Дніпру, що включало б захоплення Києва та ключового чорноморського порту Одеси", - зазначили співрозмовники видання.

Попри повільне просування російських військ, Кремль, за даними джерел, робить ставку на виснаження української армії та поступове розширення власних вимог у межах будь-якого можливого припинення вогню.

Як зазначає один зі співрозмовників видання, російське військове командування переконує Володимира Путіна, що українські сили нібито виснажуються, а фронт поступово слабшає через нестачу особового складу.

Про що США зараз домовляються з Росією

Як повідомляє видання Kyiv Independent, Сполучені Штати намагаються виступити посередником у досягненні домовленості про тимчасове припинення вогню між Україною та Росією в обмін на часткове пом’якшення санкцій проти Москви.

За словами джерел, знайомих із перебігом переговорів, у запропонованій моделі бракує ключового для Києва елементу — чітких гарантій безпеки, які б унеможливили новий напад Росії після паузи у бойових діях.

"Вони хочуть, щоб Україна погодилася на якомога більше, або принаймні не перешкоджала", — сказав Kyiv Independent на умовах анонімності чиновник, знайомий з ходом переговорів.

Попри кілька раундів переговорів за посередництва США за участю української та російської сторін, дипломатичні зусилля поки не дали відчутних результатів. Співрозмовники видання зазначають, що укладення будь-якої угоди й далі блокується через три головні суперечності, насамперед через територіальні вимоги Росії.

Україна наполягає, що єдиною реалістичною основою для припинення вогню на нинішньому етапі війни може бути замороження бойових дій по поточній лінії фронту. Натомість Москва продовжує вимагати відведення українських військ із тих районів Донбасу, які російська армія так і не змогла окупувати.

Водночас суперечки між сторонами не обмежуються лише Донбасом. Одним із найбільш проблемних питань залишається окупована Росією Запорізька атомна електростанція — найбільша АЕС у Європі.

За словами одного з українських посадовців, Росія під час переговорів зі США наполягає на збереженні контролю над Запорізькою АЕС, що є неприйнятним для України.

Ще дві ключові суперечки, як повідомляє джерело, обізнане з перебігом перемовин, стосуються міжнародного визнання окупованих Росією територій та можливого зняття санкцій проти Москви.

"Загалом росіяни стурбовані трьома речами: Донбасом, визнанням територій, включаючи ЗАЕС, та скасуванням санкцій. Американці, в принципі, готові на це піти", — зазначило джерело.

У Києві занепокоєні не лише тим, які переваги може отримати Росія в разі укладення такої угоди, а й відсутністю чітких гарантій для самої України. Один із українських чиновників повідомив Kyiv Independent, що США поки не взяли на себе жодних юридично зобов’язуючих гарантій безпеки, натомість запропонувавши повернутися до цього питання лише в межах майбутнього комплексного врегулювання.

Американський посадовець також підтвердив виданню, що реальні гарантії безпеки можуть бути реалізовані лише після завершення бойових дій.

Водночас українська сторона не приховує невдоволення нинішніми пропозиціями. Один із чиновників назвав обговорювану концепцію "дуже поганою угодою", яка, на його думку, надає Росії надто багато поступок.

Також, за словами українського посадовця, у Києві очікують посилення тиску з боку Вашингтона, оскільки адміністрація США прагне продемонструвати зовнішньополітичні результати напередодні президентських виборів у листопаді та на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

"Ситуація незабаром загостриться, оскільки наближаються вибори (в США, - ред.). Десь у травні, червні або липні, залежно від розвитку подій з Іраном", — сказав неназваний український чиновник.

Чому Росія змінила умови завершення війни

Росія з початку повномасштабного вторгнення постійно коригує свої вимоги щодо припинення вогню, тому нинішні зміни не є чимось новим. Про це заявив колишній співробітник СБУ Іван Ступак у коментарі 24 Каналу.

Він нагадав, що спочатку в Кремлі публічно наполягали на повному контролі над Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою областями. Однак приблизно з середини 2024 року ці вимоги почали трансформуватися, і дедалі частіше звучали акценти лише на Донеччині та Луганщині. Водночас ключова позиція залишалася незмінною — вимога до України добровільно вивести війська зі своєї території, що є неприйнятним.

Згодом у російській риториці знову з’явилися згадки про Херсонську та Запорізьку області. На думку Ступака, це може бути пов’язано з тим, що Росія відчула певне посилення своїх позицій через зростання цін на нафту та очікування можливих політичних змін у Європі, які могли б зіграти їй на користь.

"Вже були оцінки, що Росія отримує близько 10 додаткових мільярдів євро на місяць через зростання цін на нафту. Тобто грошей надходить більше – і Кремль має чим воювати. Також наступного року у тій же Франції відбудуться президентські вибори", – розповів Ступак.

Він також зазначив, що в Німеччині набирає популярності проросійська політична сила "Альтернатива для Німеччини", представники якої вже озвучували ідеї щодо компенсації Україною отриманої допомоги. На думку експерта, у Кремлі розраховують, що з часом у європейських країнах до влади можуть прийти більш лояльні до Росії політичні сили, що змінило б баланс на їхню користь. Водночас він підкреслив, що Україна також має власні інструменти впливу на ситуацію.

Кремль повернувся до старої тактики в переговорах

Росія фактично перестала навіть імітувати готовність до компромісів у війні проти України. Політолог Олег Лісний в інтерв’ю УНН пояснив, що останні заяви Кремля свідчать про різке посилення жорсткої позиції Москви щодо переговорів.

Зокрема, він звернув увагу на слова помічника Путіна Юрія Ушакова про те, що переговори можливі лише після виведення українських військ із Донбасу. На думку Лісного, раніше російська сторона принаймні створювала видимість діалогу, остерігаючись посилення санкційного тиску з боку США, однак зараз цей фактор значно ослаб.

Експерт зазначає, що Москва намагалася підтримувати образ готовності до контактів зі США щодо війни, але нині в Кремлі бачать зміну глобального контексту: увага Вашингтона частково переключилася на інші кризи, нафтові доходи знову зростають, а санкційний тиск не посилюється і подекуди навіть пом’якшується. Через це, на його думку, ризики для Росії з боку США зменшилися.

У такій ситуації Кремль, як вважає Лісний, повертається до звичної тактики — намагатися чинити тиск на Україну через Сполучені Штати.

"Вони думають, що найпростіше – це знову натиснути на Київ через Сполучені Штати. Мовляв, бачите, ми не йдемо на поступки, тисніть на Україну. Але тут вони помиляються. Не вийшло раніше – не вийде й зараз", - сказав політолог.

Водночас він зауважує, що подібні заяви Ушакова фактично виглядають як демонстративний ляпас політичному керівництву США, зокрема Дональду Трампу.

"Ушаков сказав дуже образливу річ для Трампа. Бо якщо переговори можливі лише після виходу України з Донбасу, то все, що було раніше – це взагалі не переговори. Це якась підготовка до підготовки. Вони просто вирішили, що зараз Трамп не буде болісно реагувати на такі речі", - підсумував він.

Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

