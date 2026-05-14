Відомий хокеїст загинув внаслідок удару РФ по житловому будинку в Києві

Будинок, у якому Юрій Орлов мешкав разом зі своєю дівчиною, був зруйнований внаслідок влучання російської ракети.

Росія завдала удару по житловому будинку в Києві

Загинув колишній хокеїст Юрій Орлов разом зі своєю дівчиною

Тіла рятувальники знайшли під завалами багатоповерхового будинку

Під час атаки країни-агресора РФ на Київ 14 травня загинув колишній хокеїст Юрій Орлов разом зі своєю дівчиною.

Тіла загиблих знайшли на місці розбирання завалів зруйнованого будинку в Києві, повідомляє Федерація хокею України (ФХУ).

"Будинок, в якому Орлов мешкав разом зі своєю дівчиною, був зруйнований внаслідок влучання російської ракети. Їхні тіла рятувальники знайшли під завалами багатоповерхового будинку. Пошуково-рятувальна операція триває", – йдеться в повідомленні.

У чемпіонаті України Юрій Орлов виступав за київські команди "Дженералз" і "Льдинка-Компаньйон" у 2015-2017 роках. Йому було 30 років.

Що відомо про жертв удару РФ

В результаті російського удару по Дарницькому району Києва кількість загиблих зросла до 16 осіб, серед них двоє дітей, повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Вже 16 загиблих внаслідок російського удару по Дарницькому району Києва, серед них – 2 дітей. Рятувальники продовжують розбирати завали та пошук людей. Інформація оновлюється", – зазначили в ДСНС України у Facebook.

За даними пресслужби, загалом внаслідок російської атаки на столицю в ніч на 14 травня постраждали 47 осіб, серед них – 2 дітей.

Як повідомляв Главред, в ніч на 14 травня російська окупаційна армія атакувала Київ та область. В результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. У Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція. Понад 10 осіб вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, раніше росіяни знову масово атакували Одесу ударними БПЛА. На жаль, двоє людей постраждали. Під удари потрапив об'єкт портової інфраструктури. В результаті двох хвиль атак пошкоджено обладнання, майно та вантажний транспорт.

Раніше повідомлялося, що після ворожого удару в Полтавській області без газопостачання залишилися близько 1000 абонентів. Йдеться про мешканців кількох населених пунктів.

Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія. ​​​​​​​

