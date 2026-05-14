У ЗСУ не виключають відхід із ключового міста на сході: ЗМІ розкрили подробиці

Ворог використовує цивільну забудову та бетонні укриття по всьому місту як позиції для бойових дій.

ЗСУ відбивають атаки РФ

Окупанти перекидають резерви, а також додаткові сили

Сили оборони завдають авіаударів по місцях скупчення противника

Оборона Мирнограду стає складнішою

У Покровській агломерації триває оборонна операція. Противник намагається перетворити Покровськ на повноцінний логістичний вузол.

Як повідомляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, окупанти перекидають резерви, а також додаткові сили та засоби. Йдеться, зокрема, про особовий склад, важку броньовану та легку автомобільну техніку, артилерію.

Також ворог використовує цивільну забудову та бетонні укриття по всьому місту не тільки для розміщення особового складу, а й як позиції для бойових дій – запуску БПЛА та ведення аеророзвідки.

Як зазначається, для знищення наступального потенціалу Росії днями авіація Сил оборони у взаємодії з підрозділами в зоні відповідальності 7-го корпусу ДШВ завдала серію авіаударів по місцях скупчення противника:

У Покровську знищено два пункти скупчення росіян. Їхній ворог використовував для запуску БПЛА "Молнія" та ведення аеророзвідки.

У населеному пункті Рівне, розташованому між Покровськом і Мирноградом, Сили оборони знищили місце дислокації особового складу одного з підрозділів 51-ї загальновійськової армії РФ.

За наявною інформацією, в результаті серії авіаударів українські військові ліквідували та поранили близько 30 російських військових.

Що відбувається в Покровську та Мирнограді

Українські військові зберігають контроль над окремими позиціями на півночі Покровська, виконують там важливі завдання і не дають ворогу просуватися далі вглиб української оборони, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело у ЗСУ.

"Немає завдання залишати Покровськ. Є завдання утримувати, а по можливості посилювати", – сказав співрозмовник агентства.

За його словами, ситуація з присутністю українських захисників у Мирнограді складніша, тому там актуальним є питання про доцільність подальшого перебування.

Співрозмовник агентства підкреслив, що оборона Покровська, як і раніше, відіграє важливу роль у відволіканні сил противника з інших ключових ділянок фронту та їх виснаженні в місті й навколо нього. Так, раніше 76-та російська дивізія була знята з Запорізького напрямку, а після її знекровлення українськими ударами ворог був змушений направити до міста 90-ту танкову дивізію.

Представник ЗСУ зазначив, що в дні оголошеного на 9-11 травня перемир’я російські війська продовжували активні бойові дії, лише трохи зменшивши удари УАБ та артилерією. Вони активніше атакують у напрямку Гришино, Василівки та Мирного, тоді як натиск на Добропілля трохи ослаб. У Василівці сьогодні противника немає, тоді як у західній частині Гришино проводяться заходи зі стабілізації.

На думку співрозмовника агентства, у самому Покровську перебуває близько 1,5 тис. ворожих солдатів та офіцерів. Основною проблемою та завданням залишається забезпечення логістики українських захисників у Покровську та посилення засобів для ураження противника, який ховається у багатоповерхових будинках і використовує їх для забезпечення роботи дронів та зв’язку.

Війська РФ можуть перейти до нового наступу: що кажуть у ЗСУ

Віктор Трегубов повідомив, що російські війська, ймовірно, готуються активізувати наступальні дії на лінії фронту.

Він зазначив, що наразі рівень бойової активності залишається порівняно низьким, однак із настанням періоду, коли дерева вкриються листям, ситуація може змінитися. За його словами, поява зелених насаджень створить більш вигідні умови для проведення атак.

Про джерело: Десантно-штурмові війська Збройних сил України Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

