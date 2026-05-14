Долар і євро почали дешевшати: новий курс валют на 15 травня

На п’ятницю, 15 травня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Гривні вдалося трохи зміцнити свої позиції. Про це відомо з даних на сайті регулятора.
Курс долара
Завтра курс долара до гривні буде на рівні 43,96 грн/дол., що на 1 копійку менше, ніж 14 травня. Таким чином українська валюта трішки зросла.
Курс євро
Щодо євро гривня також посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,43 грн/євро. Українська національна валюта зміцнилася на 7 копійок.
Варто додати, що на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,96/43,99 грн/дол., а до євро - 51,44/51,46 грн/євро.
Курс злотого
Водночас польський злотий показав іншу динаміку. Так, вартість цієї валюти 15 травня складатиме 12,13 грн/злотий, що на 2 копійки більше, ніж у четвер (12,11 грн/злотий).
Долар в Україні може подорожчати
Економічний експерт та президент Міжнародний інститут свободи Ярослав Романчук заявив, що українська валюта може ослабнути до 55-60 гривень за долар відповідно до стану української економіки, але наразі Нацбанк стримує девальвацію.
"Протягом найближчих двох-трьох кварталів може відбутися перекладання капіталів із гривні в іноземну валюту, після чого курс нацвалюти почне знижуватися", - наголосив він.
Курс валют - останні новини
Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що протягом тижня в Україні не очікується особливих зрушень у бік зростання курсу долара і євро, також немає вагомих передумов для помітного зниження вартості валюти.
Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов заявляв, що у травні валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, однак із можливими коливаннями курсу валют.
Водночас фінансовий аналітик Андрій Шевчишин повідомляв, що травень – це місяць накопичень та місяць сезонної корекції євро проти долара, що може підтримати долар проти гривні і натиснути на євро.
Про джерело: Національний банк України
Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".
