У Запоріжжі подорожчає проїзд у громадському транспорті: скільки доведеться платити

Про що йдеться у матеріалі:
- Тарифи на проїзд у Запоріжжі переглянуть через ріст цін на пальне
- Вартість проїзду при безготівковій оплаті залишиться 15 гривень
- Автопарк міста розширюють для зручного сполучення між районами
У Запоріжжі готуються переглянути тарифи на проїзд у громадському транспорті через стрімке зростання вартості пального. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, питання підвищення вартості проїзду в громадському транспорті розгляне виконавчий комітет Запорізької міської ради найближчими днями.
"Переконаний: таке рішення має ухвалюватися з урахуванням інтересів людей та статусу прифронтового міста. Тому провів перемовини з керівництвом міської ради. Вдячний, що моя позиція була почута", - зазначив він.
Федоров повідомив, що тарифи на проїзд у комунальному транспорті при безготівковій оплаті залишаться без змін. Вартість і надалі становитиме 15 гривень за умови розрахунку банківською карткою або карткою "Січ".
Також у місті триває робота над розширенням комунального автобусного та тролейбусного парку, щоб забезпечити більш зручне сполучення між районами Запоріжжя без необхідності пересадок.
За останній рік, завдяки підтримці міжнародних донорів і співпраці з міською владою, автопарк КП "Запоріжелектротранс" збільшився майже вдвічі — на 37 безкоштовних європейських автобусів, і ця робота продовжується.
Зростання вартості проїзду - останні новини за темою
Нагадаємо, у Дніпрі готують підвищення тарифів на проїзд у маршрутках до 25 гривень через різке подорожчання дизельного пального, а перевізники вже попередили про ризик скорочення автобусів на маршрутах у разі збиткової роботи. Остаточне рішення там також мають ухвалити після консультацій із перевізниками. Міська влада поки намагається стримати різке зростання вартості поїздок.
Як раніше повідомляв Главред, масове подорожчання проїзду в Україні через ціни на пальне уже зачепило Київ, Житомир та низку інших міст. Комунальний транспорт у багатьох регіонах поки утримує старі тарифи, але приватні перевізники дедалі частіше заявляють про необхідність перегляду вартості поїздок.
Зазначимо, з 23 березня у Тернополі вже запровадили нові тарифи на проїзд у громадському транспорті, де ціна залежить від способу оплати. Для пасажирів з електронним квитком вартість залишили нижчою. Учні, студенти та пільгові категорії й надалі користуються окремими транспортними пільгами.
Про персону: Іван Федоров
Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року
З 2020 - Мелітопольський міський голова.
У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ.
У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.
