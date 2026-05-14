Болгарія феєрично повернулася на Євробачення 2026 після перерви

Коротко:
- Який номер показала Болгарія
- Чим він запам'ятався
Болгарія після досить тривалої перерви феєрично повернулася на Євробачення.
Країну у другому півфіналі Євробачення 2026 представила учасниця Dora із запальною піснею "Bangaranga". Країна виступала першою, і солістка разом із підтанцьовкою яскраво підірвала зал.
На початку номера постановка імітувала кімнату, в якій на стільцях сиділи учасники балету і сама яскрава співачка. Номер був настільки технічним, що спочатку було не зрозуміло, що дія відбувається на сцені в столиці Австрії.
Дуже цікавий ефект був створений спеціальними масками у танцюристів. Прозорий пластик створював ефект викривлених облич.
Танцюристи разом із співачкою також яскраво пішли зі сцени — коли музика стихла, вони ефектно продовжували рухатися.
Одним словом, Болгарія може стати серйозним конкурентом для України.
Болгарія на Євробаченні
Болгарія не брала участі у 2014, 2015, 2019, 2023, 2024 та 2025 роках.
Євробачення 2026 — останні новини
Раніше Главред повідомляв, що 12 травня стартує перший півфінал Євробачення-2026. На сцену вийдуть 17 учасників, 15 з яких змагатимуться за вихід у гранд-фінал. Дізнайтеся, чи виправдаються прогнози букмекерів і чи піднесе фінал 16 травня несподіваний сюрприз.
Зазначимо, раніше стало відомо, що перший рейтинг симпатій преси виявився невтішним для української виконавиці. В опитуванні фан-медіа "ESCXTRA" лідерами другого півфіналу після прес-шоу стали Болгарія, Австралія та Данія. LELEKA опинилася в хвості рейтингу — журналісти поставили Україну на 12 місце з 15. В опитуванні взяли участь 87 представників медіа.
Євробачення-2026
Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".
