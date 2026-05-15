США можуть розпочати новий етап переговорів: Зеленський про важливі кроки для України

Україна наголошує на важливості активної участі США у переговорному процесі.

Володимир Зеленський прокоментував ситуацію навколо мирних переговорів

Головне:

На порядку денному – співпраця з Конгресом США та зміцнення ППО України

Україна розраховує на активну участь США в переговорному процесі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками американського аналітичного центру Hudson Institute.

Сторони обговорили співпрацю з Конгресом США та зміцнення протиповітряної оборони України, зазначив Зеленський у повідомленні, опублікованому в соціальній мережі Facebook.

Як повідомив глава держави, він поінформував співрозмовників про наслідки російських обстрілів за останні дні.

За його словами, на тлі таких ударів особливо важливо зміцнювати українську систему протиповітряної оборони. Зеленський також подякував Сполученим Штатам Америки та американській громадськості за підтримку України протягом усіх років повномасштабної російської агресії.

"Під час зустрічі обговорили співпрацю з Конгресом США, дипломатичну роботу для досягнення гідного миру та важливість активної участі США в переговорному процесі. Ми розраховуємо на закінчення паузи в переговорах і активізацію дипломатії. Це важливо для збереження життів наших людей і відновлення безпеки в Європі", – додав Зеленський.

Думка фахівця про перспективи мирного діалогу

Як повідомляв Главред з посиланням на Ігоря Чаленка, керівника Центру аналізу та стратегій, якщо Київ і Москва найближчим часом не приступлять до повноцінних мирних переговорів, Україні доведеться чекати наступного сприятливого вікна для діалогу. На його думку, така можливість може відкритися лише після закінчення весняно-літньої фази наступу російських військ.

Експерт додав, що наступним шансом для переговорів може стати осінь, коли Дональд Трамп, ймовірно, активізує свої зусилля в цьому напрямку на тлі підготовки до виборів до Конгресу США. В іншому випадку країну чекає складна зима, а переговорний процес, швидше за все, відкладуть до весни наступного року.

Як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що під час свого візиту до Москви 9 травня передав кремлівському диктатору Володимиру Путіну інформацію від Володимира Зеленського про готовність українського президента до переговорів.

Нагадаємо, раніше помічник диктатора РФ Юрій Ушаков фактично проговорився про справжні наміри країни-агресора Росії щодо війни проти України та мирних переговорів. На це звернув увагу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Раніше Зеленський повідомив, що представники американського президента планують приїхати до Києва, графік візитів на весняно-літній період уже узгоджено.

Про персону: Ігор Чаленко Ігор Олегович Чаленко — український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року. Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

